Al-Ahli recibe al recién ascendido Abha en el King Abdullah Sports City en un partido que enfrenta al bicampeón consecutivo de la AFC Champions League Elite con un club que regresa de inmediato a la máxima categoría. Al-Ahli afronta la nueva temporada bajo las órdenes de Marino Pusic, nombrado este verano después de la sorprendente salida de Matthias Jaissle para convertirse en entrenador del Newcastle United, mientras que Abha llega a Yeda tras haber ganado el título de la First Division para regresar de inmediato después de una ausencia de dos temporadas de la Saudi Pro League.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ahora mismo entradas para el Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 2 22 ago 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de la propia aplicación de venta de entradas de Al-Ahli, WeBook, aunque normalmente solo se ponen a la venta entre 7 y 10 días antes del saque inicial y pueden agotarse rápido en el caso de un club con una de las medias de asistencia más altas de la liga. Reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento en lugar de arriesgarte a quedarte sin entrada más cerca del día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas de Al-Ahli varían en función de la categoría del asiento y de la demanda, aunque hay opciones para ajustarse a distintos presupuestos para este partido.

Las entradas de admisión general suelen oscilar entre 30 SAR y 90 SAR.

Los asientos de las categorías Gold y Silver, que ofrecen vistas premium desde los laterales, suelen costar entre 250 SAR y 600 SAR.

La hospitalidad VIP y VVIP, que incluye acceso a sala y catering, puede superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos en los que participa uno de los grandes clubes tradicionales del fútbol saudí, los precios pueden subir a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo.

Al Ahli vs Abha de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ahli vs Abha

Al Ahli vs Abha: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Ahli vs Abha



