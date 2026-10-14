El AFC Bournemouth recibe al Leeds United el sábado 31 de octubre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

Los anteriores enfrentamientos oficiales entre ambos equipos han dejado a menudo marcadores ajustados, incluidos empates muy disputados en las últimas temporadas. El Bournemouth tratará de aprovechar su condición de local en la costa sur, mientras que el Leeds buscará sumar puntos importantes a domicilio en la competición.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AFC Bournemouth contra el Leeds United, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AFC Bournemouth contra el Leeds United de la Premier League?

El AFC Bournemouth se enfrenta al Leeds United en el Vitality Stadium de Bournemouth el sábado 31 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Vitality Stadium

¿Cómo comprar entradas para el AFC Bournemouth contra el Leeds United de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el AFC Bournemouth y el Leeds United:

1. Canales oficiales de los clubes

Los aficionados locales pueden comprar entradas directamente a través del portal oficial de venta del AFC Bournemouth, mientras que los visitantes pueden hacerlo a través de los canales oficiales del Leeds United. Ten en cuenta que la disponibilidad suele depender de un sistema de puntos de prioridad o de ser socio del club, ya que las entradas para los partidos de la Premier League en el Vitality Stadium se agotan rápidamente.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AFC Bournemouth contra el Leeds United de la Premier League?

Para el próximo partido de la Premier League entre el AFC Bournemouth y el Leeds United, los precios de las entradas varían según la plataforma, la categoría del asiento y la demanda:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: Las entradas generales a precio oficial para asientos estándar en clubes como el Bournemouth suelen costar aproximadamente entre 43 y 61 libras .

Precio máximo para la afición visitante: Según las normas de la Premier League, el precio de las entradas para los aficionados visitantes está limitado estrictamente a un máximo de 30 libras por entrada de adulto.

Precios reducidos y descuentos para jóvenes: Los canales oficiales ofrecen precios reducidos para menores, adultos jóvenes, personas mayores y aficionados con discapacidad, que pueden ser inferiores según la tabla de precios de cada club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como Ticomboofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Plataformas de reventa de entradas: Las entradas disponibles para asientos estándar suelen partir de unas 430 a 480 libras , con precios medios que a menudo son mucho más altos debido a la elevada demanda.

AFC Bournemouth contra Leeds United en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AFC Bournemouth y el Leeds United

El Bournemouth llega a este partido con un balance reciente irregular: dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El equipo de Rose ha marcado nueve goles en ese periodo, pero ha encajado seis, incluida una derrota por 0-1 en casa ante el Liverpool en su partido más reciente de la Premier League. Un empate 2-2 contra el Brentford y otro 2-2 en Newcastle demostraron que puede competir con equipos consolidados, aunque le ha costado mantener sus ventajas.

El Leeds ha mostrado más estabilidad, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue una goleada por 4-1 al Newcastle en la Premier League, aunque la derrota por 6-3 ante el Chelsea en la Carabao Cup dejó al descubierto sus problemas defensivos en la competición copera. El equipo de Farke ha empatado sus dos últimos partidos de liga y dejó su portería a cero en el 0-0 ante el Crystal Palace.

AFC Bournemouth contra Leeds United: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes acabó 2-2 en el Vitality Stadium en abril de 2026, el mismo resultado que se produjo cuando el Leeds recibió al Bournemouth en septiembre de 2025. En los últimos cuatro duelos de la Premier League entre los dos equipos, ninguno ha logrado ganar: los cuatro partidos terminaron en empate o con victoria visitante. El triunfo del Bournemouth por 4-1 en casa en abril de 2023 sigue siendo el resultado más destacado de su historia reciente.