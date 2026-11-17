El AC Milan recibe al Sunderland el jueves 10 de diciembre de 2026 en San Siro, en Milán.

El partido se disputará en el emblemático estadio de San Siro, un gran escenario europeo para ambos clubes en el ecuador de la tabla del torneo. Los dos equipos nunca se han enfrentado en un partido oficial de competición europea.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AC Milan-Sunderland, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el AC Milan-Sunderland de la Europa League?

El AC Milan-Sunderland se disputará en San Siro, en Milán, el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 San Siro

¿Cómo comprar entradas para el AC Milan-Sunderland de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo AC Milan-Sunderland de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial: Las entradas para las zonas destinadas a la afición local pueden comprarse directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del AC Milan.

Las entradas para las zonas destinadas a la afición local pueden comprarse directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del AC Milan. Entradas para la afición visitante: Las entradas para los seguidores del Sunderland se distribuyen directamente a través de la taquilla oficial del Sunderland AFC, según las normas de asignación y los puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Europa League cuando se agotan los cupos de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AC Milan-Sunderland de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el AC Milan-Sunderland de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Suelen partir de unos 19 € .

Suelen partir de unos . Zonas prémium de la tribuna principal: Desde unos 159 € .

Desde unos . Entradas con descuento: Desde unos 14 € .

Desde unos . Aficionados con discapacidad: Cuestan 25 € .

Cuestan . Paquetes de hospitalidad (Club 1899): Desde 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios varían según la demanda:

Asientos del anillo superior o detrás de las porterías: De 20 € a 40 €

De 20 € a 40 € Asientos del anillo inferior o junto a las bandas: De 45 € a 90 €

De 45 € a 90 € Reventa de asientos prémium y paquetes de hospitalidad: De 100 € a más de 250 €

AC Milan-Sunderland de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AC Milan y el Sunderland

El AC Milan ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha perdido dos y no ha empatado ninguno. Su encuentro más reciente fue una victoria a domicilio por 1-2 ante el Genoa en la Serie A, después de perder 0-2 frente al Ferencvaros en la Europa League. En esa racha, el Milan también logró una victoria por 3-1 sobre el Inter en la Serie A, aunque la derrota por 2-4 en casa ante el Bologna fue un resultado especialmente negativo. En esos cinco partidos, ha marcado seis goles y ha encajado nueve.

El Sunderland ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Chelsea en la Premier League, después de perder 0-2 ante el Dinamo Zagreb en la Europa League. En esa racha también figuran una victoria por 3-2 sobre el Brentford en la Copa de la Liga y un empate 0-0 contra el Leeds United. El Sunderland marcó cinco goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

AC Milan-Sunderland: enfrentamientos recientes

No se han proporcionado datos de enfrentamientos directos entre el AC Milan y el Sunderland para este partido. Se añadirá más contexto histórico a medida que haya información disponible.