El Abha se enfrenta al Al Kholood el lunes, 19 de octubre de 2026, en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

En sus recientes enfrentamientos directos, los partidos oficiales en la máxima categoría entre ambos equipos siguen siendo extremadamente escasos, lo que convierte este duelo en uno imprevisible. De cara a este partido, el Al-Kholood ha mostrado una sólida forma reciente con una producción ofensiva positiva, incluida una impresionante victoria por 3-1 sobre el Al-Ahli.

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¿Cuándo es el saque inicial del Abha vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

El Abha vs Al Kholood comienza en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha el lunes, 19 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 10 19 oct 2026 - 11:20 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Abha vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha y Al-Kholood, puedes adquirirlas online a través de las plataformas oficiales de venta de entradas de la Saudi Pro League o de plataformas secundarias de entradas como Ticombo.

1. Plataformas online oficiales y autorizadas

La principal forma de conseguir entradas para los partidos de la Saudi Pro League es por vía digital a través de la plataforma oficial asociada de venta de entradas de la liga. La Saudi Pro League colabora con distribuidores digitales de entradas para garantizar un acceso asequible y accesible en todos los recintos.

2. Mercados secundarios de entradas

Cuando se agotan las asignaciones primarias o se requieren zonas de asientos específicas, las plataformas secundarias de entradas sirven como opción alternativa. Las plataformas secundarias de entradas como Ticombo alojan inventario de reventa de aficionados individuales y vendedores secundarios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abha vs Al Kholood de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha y Al Kholood dependen de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

1. Entrada estándar / admisión general

Entradas de acceso básico para gradas superiores o zonas detrás de la portería, lo que hace que los partidos estándar de liga sean muy accesibles a través de los canales digitales principales.

Precio:10-30 SAR

2. Categoría 1 / visión lateral premium

Asientos de gama media situados a lo largo de las bandas con mejores vistas del campo.

Precio:50-150 SAR

3. Pases VIP y hospitality

Asientos premium que ofrecen acceso a sala VIP, catering y vistas directas a pie de campo.

Precio:300-1.000+ SAR

4. Precios del mercado secundario

Los precios en plataformas secundarias de entradas como Ticombo fluctúan en función de la disponibilidad, la demanda y la ubicación del asiento a medida que se acerca el día del partido.

Rango de precio de reventa:50-200+ SAR

Abha vs Al Kholood en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Abha vs Al Kholood

El Abha no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con un empate y cuatro derrotas para un balance de 0V 1E 4D. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-1 ante el Al Nassr, y anteriormente fue goleado por 4-0 por el Al Ahli en esta racha. A lo largo de los cinco partidos, el Abha marcó cinco goles y encajó nueve. El equipo aún no ha dejado su portería a cero durante este tramo.

El Al Kholood ha sido considerablemente más consistente, con un balance de 3V 1E 1D en sus últimos cinco partidos de liga. Ganó 2-1 al Al Shabab en el más reciente y anteriormente derrotó al Al Ahli por 3-1 y al Al Taawoun por 3-2. El equipo marcó once goles y encajó siete en esos cinco encuentros, mostrando una producción ofensiva productiva pese a cierta vulnerabilidad defensiva.

Abha vs Al Kholood: historial reciente de enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos recientes entre Abha y Al Kholood. Esta sección se actualizará con información histórica de partidos cuando haya registros disponibles.