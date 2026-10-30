La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional de gran importancia: Bosnia y Herzegovina recibe a Rumanía en el estadio Bilino Polje de Zenica. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo decisivo, con importantes implicaciones para el ascenso y puntos en juego para la clasificación del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la venta de entradas, las categorías de asientos, los precios y cómo conseguir localidades.

¿Cuándo empieza el Bosnia y Herzegovina-Rumanía de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Bosnia y Herzegovina-Rumanía se disputa en el estadio Bilino Polje de Zenica. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Bosnia-Rumanía?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de BHFF Fans, el portal oficial de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, que gestiona la venta de entradas ordinarias para los partidos en casa en Zenica. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial con antelación para conseguir entradas a precio ordinario cuando se abran los cupos de venta al público.

Si se agotan por completo las entradas de la venta oficial o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si las localidades de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia-Rumanía?

Las entradas ordinarias para este partido en el portal oficial de venta cuestan desde aproximadamente 20 € para los asientos situados detrás de las porterías del estadio Bilino Polje.

En el mercado de reventa, en plataformas como Ticombo, los precios parten de unos 125 € cuando se agotan los cupos ordinarios en los canales de venta oficiales.

Bosnia y Herzegovina-Rumanía de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Bosnia y Herzegovina y Rumanía

Bosnia y Herzegovina llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido por 3-1 a Qatar en el torneo. Durante esa racha también empató 1-1 con Canadá y Panamá. En esos cinco partidos, Bosnia marcó seis goles y encajó ocho.

Rumanía suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre Gales y, antes de eso, empató 1-1 con Georgia. Anteriormente perdió ante Eslovaquia y Turquía, mientras que el triunfo por 7-1 sobre San Marino es su resultado más destacado de ese periodo. El equipo de Hagi marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, por lo que llega a este partido con un balance defensivo notablemente mejor que el de su rival.

Bosnia y Herzegovina-Rumanía: Historial reciente de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en noviembre de 2025, cuando Bosnia y Herzegovina venció a Rumanía por 3-1 en casa en un partido de clasificación para el Mundial. Rumanía había ganado el partido de ida ese mismo año al imponerse por 1-0 a Bosnia en Bucarest en marzo de 2025. En los cinco enfrentamientos directos registrados, la rivalidad ha sido muy igualada. Entre los partidos anteriores figuran también dos duelos de la Liga de Naciones en 2022 y uno de clasificación para la Eurocopa en 2011. Rumanía ha obtenido generalmente mejores resultados en casa, pero la reciente victoria de Bosnia en Zenica demuestra que jugar como local es una ventaja real en este enfrentamiento.