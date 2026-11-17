Al Ittihad recibe a Pakhtakor el 23 de noviembre de 2026 en un esperado duelo de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro de la fase de grupos se disputará en el espectacular King Abdullah Sports City de Yeda.

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¿Cuándo empieza el Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al Ittihad vs Pakhtakor se disputa el lunes 23 de noviembre de 2026, a las 22:15, hora de Arabia Saudí, en el King Abdullah Sports City de Yeda.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para Al Ittihad vs Pakhtakor?

La mejor opción para conseguir asiento es acudir a los portales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Webook. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se ponen entradas a la venta antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al Ittihad vs Pakhtakor?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan a partir de 15 SAR y, por lo general, llegan hasta los 150 SAR para asientos en la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, las entradas de acceso general cuestan a partir de unos 75 SAR. Comprar cuanto antes es la mejor forma de asegurarse el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Ittihad y Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-4 en casa ante Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes venció por 4-1 a Al-Ettifaq y por 2-0 a Al Diriyah en la liga saudí, y logró un triunfo por 2-1 a domicilio ante Neftchi Fargona en competición continental. En esos cinco partidos marcó nueve goles y encajó diez.

Pakhtakor ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Kokand 1912 en la liga uzbeka, pero antes sufrió una abultada derrota por 2-6 frente a Al Nassr en la Liga de Campeones Élite de la AFC. También perdió por 1-0 ante Al Quwa Al Jawiya en competición continental. En cinco partidos, el conjunto uzbeko marcó siete goles y encajó once.

Al Ittihad vs Pakhtakor Tashkent: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en mayo de 2012, cuando Pakhtakor recibió a Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC y perdió por 1-2. En el partido de ida, disputado anteriormente esa temporada, Al Ittihad ganó por 4-0 en casa. En los cuatro enfrentamientos de los que se dispone de datos, Al Ittihad suma tres victorias y un empate, mientras que Pakhtakor aún no ha logrado ganar al conjunto saudí.