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UEFA Supercopa
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Cómo conseguir entradas de última hora para la Supercopa de la UEFA 2026: entradas para el PSG vs Aston Villa, precios en Salzburgo y más

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O. Dembele

Podrías poner rumbo a Austria para uno de los momentos más destacados del calendario del fútbol europeo

La Supercopa de la UEFA, el duelo anual entre el ganador de la Champions League y el campeón de la Europa League, se celebra en Austria el 12 de agosto.

Hace doce meses, el PSG tuvo que llegar hasta el final contra el Tottenham en la Supercopa. Nuno Mendes transformó el penalti decisivo para desatar la locura entre la afición francesa. Esta vez vuelven a ser rivales ingleses para el equipo de Luis Enrique, ya que el Aston Villa llega a Salzburgo con la intención de dar continuidad a su impresionante victoria por 3-0 sobre el Freiburg en la final de la Europa League.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para la Supercopa de la UEFA, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

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UEFA Supercopa - Final
Red Bull Arena

Cómo comprar entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

El plazo de solicitud de entradas para el público general de la Supercopa de la UEFA se abrió oficialmente a través de la web de la UEFA el 16 de junio. Esta fase inicial se prolongó hasta el 23 de junio, con 9.000 entradas asignadas a aficionados neutrales mediante un sistema de sorteo.

En cuanto a los propios clubes, ambos recibieron una asignación de 7.000 entradas cada uno. La ventana exclusiva de venta del Aston Villa se abrió el 25 de junio, y el PSG distribuyó y coordinó internamente la venta de las suyas también entre mediados y finales de junio.

Aunque es posible que ya se hayan cerrado las solicitudes oficiales de entradas para el público general y los periodos de venta coordinados por los clubes, todavía se pueden conseguir localidades a través de la plataforma de reventa de entradas de la UEFA o de mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de la UEFA oscilaban entre 30 € y 150 €, con el siguiente desglose:

  • Fans First (asignaciones de clubes): 30 €
  • Categoría 3: 50 €
  • Categoría 2: 90 €
  • Categoría 1: 150 €
  • Entradas de accesibilidad: 30 € (incluyen un asiento de acompañante gratuito)

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes y de la UEFA cuando se acerque la fecha, para obtener información adicional, y también páginas secundarias de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

¿Dónde se celebra la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

El Red Bull Arena, también conocido como Stadion Salzburg para los partidos de clubes de la UEFA, es un estadio de fútbol situado en Wals-Siezenheim, un suburbio de Salzburgo. Fue inaugurado oficialmente en 2003 y es el estadio del equipo de la Bundesliga austríaca FC Red Bull Salzburg.

Aunque la capacidad oficial del Red Bull Arena es de 30.188 espectadores, la configuración del estadio varía en función del tipo de competición que se dispute. La capacidad prevista para la Supercopa de la UEFA de 2026 es de 28.500.

Puede que esta sea la primera vez que el recinto acoge una gran final de clubes de la UEFA, pero ya fue sede de los tres partidos de la fase de grupos de Grecia durante la Eurocopa 2008. En aquel momento era la vigente campeona de Europa.

¿Quiénes son los ganadores recientes de la Supercopa de la UEFA?

Año

Ganadores

Subcampeones

Resultado

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pen.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pen.)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pen.)

2020

Bayern de Múnich

Sevilla

2-1 (prór.)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pen.)

2018

Atlético de Madrid

Real Madrid

4-2 (prór.)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (prór.)

Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa: todo lo que necesitas saber

Forma de Paris Saint-Germain y Aston Villa

PSG

PSG - Formulario

RCL
W0-2
PAR
L2-1
ARS
W1-1
MLL
L3-0
MUN
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AVL

AVL - Formulario

WAL
W0-5
POR
L2-1
RSO
L2-4
BGP
W1-3
FCB
L2-1
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: historial de enfrentamientos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateAston Villa
1
0
1
Liga de Campeones
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: noticias de los equipos

Paris Saint-Germain contra Aston Villa alineaciones

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryM. AklioucheM. AklioucheK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. DoueD. DoueM. BizotM. BizotP. TorresP. TorresM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnteam-logoG. HemmingsB. MadjoB. Madjo
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Aston Villa

Suplentes

Manager

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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