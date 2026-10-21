En su último enfrentamiento liguero, disputado en mayo de 2026, el Aston Villa logró una dramática victoria a domicilio por 2–1 ante el Manchester City en el Etihad Stadium para cerrar la temporada anterior.

Los últimos duelos entre ambos clubes han sido muy disputados: cuatro de sus cinco enfrentamientos más recientes en la Premier League se decidieron por un solo gol.

¿Cuándo empieza el Aston Villa contra el Manchester City de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 24 oct 2026 - 07:30 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa contra el Manchester City de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Manchester City en Villa Park, hay varias opciones según la disponibilidad y la condición de socio:

1. Canales oficiales de venta directa (taquilla del Aston Villa)

Socios del club (Claret & Cub): Es la forma más segura y fiable de comprar entradas normales directamente a su precio oficial. El Aston Villa pone primero las entradas a disposición de sus socios oficiales, con un límite de una por socio.

Cupo para abonados: Los abonados en activo suelen poder comprar entradas adicionales para familiares o amigos en una fase de venta posterior, antes de la venta al público general.

Venta al público general: Las entradas normales que queden se ponen a la venta para el público general cuando se acerca el día del partido. Sin embargo, los encuentros de gran demanda contra rivales de primer nivel como el Manchester City rara vez llegan a esa fase y suelen agotar las entradas durante la venta a socios.

2. Grada visitante oficial (aficionados del Manchester City)

Socios Cityzens Matchday: Los aficionados que quieran sentarse en la grada visitante deben comprar las entradas a través del portal oficial de venta del Manchester City. Las entradas para esa zona están reservadas a socios oficiales y abonados con suficientes puntos de fidelidad.

3. Plataformas de reventa de entradas

Las plataformas de reventa de entradas como StubHub suelen ofrecer localidades de revendedores cuando se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden diferir de su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa contra el Manchester City de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Manchester City en Villa Park varían según se compren directamente al club o a través de plataformas de reventa. Al tratarse de un encuentro destacado contra el Manchester City, pertenece a la categoría de entradas más alta del Aston Villa (categoría 1).

1. Entradas compradas directamente al club (taquilla del Aston Villa)

Los precios oficiales para el partido en las distintas zonas de Villa Park (zonas 1–4) son, aproximadamente, los siguientes:

Entradas normales para adultos: De 60 £ a más de 100 £ , según la zona del estadio (por ejemplo, Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End o North Stand) y la condición de socio.

Entradas con descuento (mayores de 66 años, menores de 21 años y miembros de las Fuerzas Armadas): De 45 £ a 75 £

Menores de 18 años: De 30 £ a 50 £

Sector visitante (cupo del Manchester City): La normativa de la Premier League limita el precio de las entradas para aficionados visitantes a 30 £ para adultos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Como las entradas normales para partidos de gran demanda contra rivales de primer nivel suelen agotarse durante la fase oficial de venta a socios, los precios en plataformas de reventa comoStubHubfluctúan según la demanda del mercado:

Precios de partida: Las entradas normales suelen partir de unos 95 £ a 120 £ en las plataformas de reventa.

Precios medios: Las localidades centrales en la grada inferior o en los laterales cuestan de media de 150 £ a más de 250 £ .

Paquetes de hospitalidad y VIP: Los paquetes oficiales de hospitalidad para el partido parten de unos 200 £ a más de 350 £ por persona.

Aston Villa contra Manchester City en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa y el Manchester City

El Aston Villa ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate y una derrota, para un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-3 ante el Tottenham Hotspur en la Premier League, y durante esa racha también se impuso por 2-3 al Club Brugge en la Champions League. La única derrota de ese tramo llegó ante el Nottingham Forest, que ganó 1-2 en Villa Park. En esos cinco partidos, el Villa ha marcado nueve goles y ha encajado ocho, un balance que refleja tanto su vocación ofensiva como cierta vulnerabilidad defensiva.

El Manchester City atraviesa un gran momento: ha ganado sus cinco últimos partidos entre la Premier League, la Carabao Cup y la Champions League, con un pleno de cinco victorias, ningún empate y ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-3 ante el Sunderland en la Premier League, y también marcó cinco goles contra el Norwich City en la Carabao Cup. En total, el City ha anotado 13 goles y solo ha encajado cuatro en esos cinco encuentros, aunque tres de ellos llegaron en su último partido. La racha incluye una victoria a domicilio por 0-1 ante el Manchester United en liga, que subraya la regularidad que ha mostrado el equipo de Maresca fuera de casa.

Aston Villa contra Manchester City: Resultados de sus últimos enfrentamientos

El último duelo entre ambos clubes se disputó en la Premier League en mayo de 2026, cuando el Aston Villa ganó 1-2 en el Etihad Stadium y derrotó al City en un resultado importante en el tramo final de la temporada. En los últimos cinco enfrentamientos directos de la Premier League, el Villa ha ganado tres y el City dos, con nueve goles para cada equipo. Sus duelos recientes han sido especialmente disputados: cuatro de los últimos cinco se decidieron por un solo gol.