El derbi sevillano, conocido como El Gran Derbi, es uno de los partidos más apasionantes y disputados del fútbol mundial. El 21 de noviembre de 2026, el Sevilla FC recibirá a su eterno rival de la ciudad, el Real Betis, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para un duelo crucial de LaLiga.

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¿Cuándo se juega el Sevilla contra el Real Betis?

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Dónde comprar entradas para el Sevilla contra el Real Betis?

La mejor opción para comprar entradas para el derbi sevillano es hacerlo directamente a través de la web oficial del Sevilla FC. Comprar al club garantiza que las entradas sean auténticas y se adquieran a su precio oficial. Sin embargo, debido a la enorme demanda local e internacional de este partido, las entradas pueden agotarse rápidamente en la plataforma oficial. StubHub es una alternativa fiable para acceder al estadio el día del partido si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla contra el Real Betis?

Las entradas estándar disponibles a través de la plataforma oficial del Sevilla FC cuestan a partir de 90 €. Los precios varían según la categoría y la ubicación del asiento dentro del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Si se agotan las entradas de venta general en los canales oficiales, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir asientos a última hora, con precios a partir de unos 100 €.

Todo lo que debes saber sobre el Sevilla contra el Real Betis

El Gran Derbi forma parte de la cultura andaluza. Desde su primer enfrentamiento oficial a principios del siglo XX, el Sevilla FC y el Real Betis han protagonizado innumerables partidos memorables. La rivalidad representa una división histórica en la ciudad, por lo que cada entrada, cada gol y cada victoria tienen un enorme peso.

El Sevilla FC, tradicionalmente el club más laureado en competiciones europeas, contará con la ventaja de jugar en casa ante una afición entregada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Real Betis, conocido por su afición fiel y apasionada, intentará silenciar a la grada local y llevarse la victoria a la mitad verdiblanca de la ciudad. Para los aficionados que viajen al partido y los espectadores neutrales, asistir a este encuentro es una experiencia imprescindible que refleja a la perfección la pasión del fútbol español.

Historial de enfrentamientos