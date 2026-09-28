Cómo comprar entradas para el Serbia vs Alemania: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Las dos últimas jornadas de la fase de liga de la Liga de Naciones de la UEFA se disputan este noviembre. Después de sufrir derrotas por 2-1 ante Grecia y Países Bajos en Belgrado, Serbia esperará que a la tercera vaya la vencida en casa, cuando reciba a Alemania el viernes 13 de noviembre. Ya puedes reservar tus entradas para este duelo vital.

Serbia tuvo que emplearse a fondo para mantener su estatus en la Liga A durante la anterior edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Después de terminar tercera en su grupo, superó a Austria en una eliminatoria a doble partido para evitar el descenso. Los 'Orlovi' (Las Águilas) necesitarán volver a encontrar ese espíritu combativo tras un inicio de campaña titubeante.

La Alemania de Jurgen Klopp también arrancó con lentitud su campaña en la Liga de Naciones de la UEFA y buscará acabarla a lo grande. Tras su prueba en Belgrado, cerrará la fase de grupos con un choque en casa ante Países Bajos, el 16 de noviembre.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Serbia vs Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el partido Serbia vs Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Serbia vs Alemania se disputa en el Stadion Rajko Mitić (Belgrado) el viernes 13 de noviembre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Cómo comprar entradas para el Serbia vs Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA

Las entradas para el partido Serbia vs Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA se distribuyen principalmente a través de los canales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia (FSS), y por lo general salen a la venta unas semanas antes del evento, hasta un mes antes.

Si buscas asegurar localidades de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Serbia vs Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA?

Los precios oficiales de las entradas para el Serbia vs Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA suelen oscilar entre 1.000 RSD y más de 4.000 RSD (aproximadamente entre 8,50 € y más de 35 €) en las categorías estándar, mientras que las zonas VIP premium cuestan bastante más.

Tribuna Norte (Sever) - Detrás de la portería; hogar del principal grupo ultra. Zona ruidosa y de gran energía ambiental. (Precio: aprox. 1.000 RSD (8,50 €)

Tribuna Sur (Jug) - Detrás de la portería opuesta; zona de entrada general estándar/asignación para aficionados visitantes según la configuración del partido. (Precio: aprox. 1.000 RSD (8,50 €)

Tribuna Este (Istok) - Asientos en la banda; bloques estándar para familias y con vista lateral, divididos entre East Side y East Central. (Precio: aprox. 2.000-3.000 RSD o 17-25 €)

Tribuna Oeste (Zapad) - Tribuna principal de banda; alberga los bloques centrales premium, los túneles de jugadores y la zona de prensa. (Precio: aprox. 3.000-4.000 o 25-35 €)

Niveles VIP / Lounges - Palcos premium y niveles centrales superiores cubiertos en la tribuna Oeste. (Precio: aprox. 8.000+ RSD o 70 €+)

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stadion Rajko Mitić

El Stadion Rajko Mitić, ampliamente conocido por su legendario apodo Marakana, es el corazón histórico del fútbol serbio. Ubicado en Belgrado, es la imponente fortaleza del Estrella Roja de Belgrado y de la selección serbia. Famoso por su atmósfera de caldera, es uno de los escenarios más intimidantes de Europa.

Mucho antes de que existiera la estructura moderna, el solar pertenecía al SK Jugoslavija, que contaba con un estadio de madera con capacidad para 20.000 espectadores. Tras la Segunda Guerra Mundial, el club fue disuelto y el recién formado Estrella Roja de Belgrado tomó posesión del recinto en 1945.

Para dar cabida a la creciente masa social del Estrella Roja, el antiguo estadio fue demolido en 1959. Para construir una enorme estructura en forma de cuenco sin que los costes se dispararan, los ingenieros excavaron 12 metros hacia abajo para crear un profundo cráter de gradas.

El estadio inacabado abrió oficialmente en 1963 y, cuando quedó totalmente completado al año siguiente, sus enormes gradas podían albergar hasta 110.000 espectadores. Las normas de seguridad de la década de 1990 obligaron a eliminar las terrazas de pie en favor de gradas con asientos. Eso redujo la capacidad a 55.538.

En diciembre de 2014, el estadio fue rebautizado oficialmente en honor a Rajko Mitić, el legendario primer capitán del Estrella Roja.

Momentos memorables en el Stadion Rajko Mitić

Estrella Roja vs Ferencváros (1975) : esta semifinal de la Recopa de Europa estableció el récord oficial histórico de asistencia del estadio, con 110.000 espectadores, aunque algunas estimaciones sugieren que llegaron a apiñarse hasta 116.000.

Ajax vs Juventus (final de la Copa de Europa de 1973) : un tempranero gol de Johnny Rep aseguró el trofeo para el legendario Ajax de Cruyff.

Checoslovaquia vs Alemania Occidental (final de la Eurocopa 1976) : este partido quedó inmortalizado cuando la estrella checa Antonín Panenka picó con descaro el penalti decisivo por el centro, dando origen al famoso penalti 'Panenka'.

El origen de 'Marakana': el estadio se ganó su apodo porque su impresionante tamaño y el fútbol fluido y bello que practicaban el Estrella Roja y la selección yugoslava evocaban al famoso Maracanã de Río de Janeiro.

Partido Serbia vs Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Serbia vs Alemania: forma reciente

Clasificación FIFA: Serbia (#40) vs Alemania (#12)

Está siendo un 2026 duro para Serbia, que arrancó con una derrota por 3-0 ante España en marzo. Eso sí, logró una victoria por 2-1 en un amistoso ante Arabia Saudí en casa, pero desde entonces ha encajado cuatro reveses consecutivos, incluidas sus dos derrotas iniciales en la Liga de Naciones de la UEFA frente a Grecia y Países Bajos.

Ni siquiera la llegada de Jurgen Klopp ha evitado que la racha sin victorias de Alemania siga creciendo. Su sorprendente derrota en casa ante Grecia en la Liga de Naciones de la UEFA significó que aún no había logrado una victoria en cuatro partidos internacionales consecutivos, una secuencia que comenzó con una derrota por 2-1 en la fase de grupos ante Ecuador en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La tragedia griega también fue la primera vez que Alemania no lograba marcar en 14 partidos internacionales.

Serbia vs Alemania: historial reciente de enfrentamientos directos

Alemania tiene ventaja sobre Serbia con 16 victorias, 5 empates y 8 derrotas en 29 enfrentamientos anteriores. Este registro incorpora los legados estadísticos combinados de Alemania Occidental, Yugoslavia y Serbia y Montenegro. En total, Alemania ha marcado 50 goles por los 34 de Serbia.

El último enfrentamiento entre Serbia y Alemania tuvo lugar en marzo de 2019. El amistoso internacional terminó 1-1 en el Volkswagen Arena de Wolfsburgo.

Luka Jović abrió el marcador para Serbia y Leon Goretzka empató mediada la segunda parte para los locales, con un potente remate después de salir desde el banquillo.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



