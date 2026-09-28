Cómo comprar entradas para el Países Bajos vs Grecia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Países Bajos aspira a asegurar su plaza en los cuartos de final de la UEFA Nations League del próximo marzo. Se enfrenta a Grecia en Ámsterdam en su penúltimo partido de la Liga A el 13 de noviembre, y tú podrías estar allí reservando hoy tus entradas para el encuentro.

Después de haber sido subcampeona en la edición inaugural de la UEFA Nations League en 2019 y de haber alcanzado las semifinales en 2023, la selección neerlandesa, ahora dirigida por Xavi, estará desesperada por volver a pelear por los títulos. Grecia seguirá rebosante de confianza tras su reciente victoria por 1-0 sobre Alemania en Augsburgo, por lo que el conjunto local no puede permitirse tomarse a su rival a la ligera.

La última vez que vimos en acción a Países Bajos en el Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo marcó un gol del empate en los últimos minutos ante Alemania para repartir los puntos en su estreno en la UEFA Nations League. Eso elevó a ocho partidos su racha invicta en el estadio de Ámsterdam.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Países Bajos y Grecia?

El Países Bajos vs Grecia se disputa en el Johan Cruyff Arena (Ámsterdam) el viernes 13 de octubre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Cómo comprar entradas para el Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales de la UEFA Nations League para el Países Bajos vs Grecia pueden comprarse a través de la Ticketshop oficial de la KNVB, que gestiona la distribución de los partidos en casa de la selección neerlandesa.

Los periodos de venta oficial de entradas suelen abrirse aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes de la fecha prevista del partido. Los titulares de club card y los miembros oficiales del club de fans siempre reciben acceso prioritario unos días antes de que se abra la venta al público.

Si buscas asegurarte asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League?

Aunque los precios oficiales concretos de las entradas dependen de una categorización dinámica y de los descuentos para miembros de la KNVB, los partidos oficiales de la selección nacional como local en el Johan Cruyff ArenA se estructuran en zonas estándar de asientos:

Fondos (detrás de las porterías, gradas norte y sur) : suelen ser las categorías oficiales de asientos más asequibles (categorías 3/4). Las secciones más animadas de la afición local Oranje están situadas principalmente en la grada sur (Zuid). ( Rango de precios: 35 €-45 € )

Lateral (gradas principal y este) : dividido en anillo superior (categoría 2) y anillo inferior (categoría 1). El lateral del anillo inferior ofrece vistas privilegiadas cerca del terreno de juego y tiene el precio estándar más alto de venta al público. ( Rango de precios: 45 €-80 € )

Sección de aficionados visitantes : reservada específicamente para los seguidores griegos, situada en las secciones de las esquinas superiores (normalmente las secciones 416/417).

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los portales secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Johan Cruyff Arena

El Johan Cruyff Arena es la joya de la corona de la infraestructura deportiva neerlandesa. Situado en el distrito de Zuidoost de Ámsterdam, es el espectacular hogar del AFC Ajax y de la selección de Países Bajos, y tiene una capacidad de 56.120 espectadores (71.000 para conciertos de música).

Reconocido en todo el mundo como pionero en el diseño moderno de estadios, tiende un puente con naturalidad entre las tradiciones históricas del fútbol y la innovación más vanguardista en recintos deportivos.

El estadio abrió oficialmente en 1996 con su nombre original, Amsterdam ArenA. Fue construido para sustituir al querido pero anticuado estadio del Ajax, De Meer, que ya no podía seguir el ritmo de la enorme masa social del club. En 2018, el estadio fue rebautizado oficialmente como Johan Cruyff Arena. Fue un homenaje eterno al legendario número 14 del Ajax que popularizó la icónica filosofía del "fútbol total" y falleció en 2016.

Momentos memorables en el Johan Cruyff Arena

Realeza del pop : Tina Turner fue la primera estrella del pop en actuar allí en 1996, seguida poco después por Michael Jackson, que agotó las entradas de cinco conciertos históricos durante su HIStory World Tour en 1997.

Real Madrid vs. Juventus (final de la Champions League de 1998) : el estadio acogió el mayor partido de clubes de Europa. Un solitario gol de Predrag Mijatović aseguró un triunfo por 1-0 del Real Madrid, poniendo fin a su sequía de 32 años sin una Copa de Europa.

Chelsea vs Benfica (final de la UEFA Europa League de 2013) : una final apasionante en la que Fernando Torres marcó para el Chelsea, solo para que el Benfica empatara. En el minuto 93, Branislav Ivanović se elevó para conectar de cabeza y marcar un dramático gol en el tiempo añadido, convirtiendo al Chelsea en campeón de la Europa League.

El techo pionero de Europa: fue el primer estadio de Europa en contar con una cubierta totalmente retráctil. En aquel momento, construir una enorme techumbre deslizante sobre un estadio de élite se consideró una gran apuesta arquitectónica que más tarde se convirtió en un estándar mundial del sector.

Partido Países Bajos vs Grecia de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Países Bajos vs Grecia: estado de forma reciente

Clasificación FIFA: Países Bajos (#9) vs Grecia (#46)

Países Bajos abrió su campaña en la UEFA Nations League, y la era "Xavi", con un empate en casa ante Alemania, seguido de una victoria por 2-1 frente a Serbia en Belgrado. Pese a mantenerse invicta durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en verano, empatando con Japón y venciendo a Suecia y Túnez, cayó en la primera ronda de las eliminatorias, perdiendo en los penaltis ante Marruecos.

Grecia arrancó su campaña en la UEFA Nations League por todo lo alto, con impresionantes victorias a domicilio sobre Serbia (2-1) y Alemania (1-0). Fue la primera vez que encadenó triunfos fuera de casa desde marzo de 2025 y la primera vez que ganó un partido en general en 10 meses, rompiendo una racha de cinco encuentros sin vencer.

Países Bajos vs Grecia: historial reciente de enfrentamientos directos

Países Bajos tiene una clara superioridad histórica sobre Grecia, con 9 victorias en sus 11 enfrentamientos anteriores, 24 goles marcados y solo tres encajados.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en octubre de 2023 durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de la UEFA. Países Bajos logró una dramática victoria por 1-0 en Atenas, con Virgil van Dijk transformando un penalti en el tiempo añadido.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Holanda HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 W D 3 Alemania ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 L D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



