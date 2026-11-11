El Monza recibe al Como el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stadio Brianteo de Monza.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 5 de abril de 2025, el Como logró una convincente victoria a domicilio por 3-1 ante el Monza en el Stadio Brianteo. Su anterior duelo de la Serie A en la temporada 2024–25 terminó con un disputado empate a 1-1 en Como.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Monza contra el Como, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Monza contra el Como de la Serie A?

El Monza contra el Como se disputa en el Stadio Brianteo de Monza el sábado 5 de diciembre de 2026.

Serie A - Jornada 14 5 dic 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

¿Cómo comprar entradas para el Monza contra el Como de la Serie A?

Para comprar entradas para el partido de la Serie A entre el Monza y el Como, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Compra directamente a través de la web oficial del equipo local, el AC Monza, en su portal de venta de entradas. Es la forma más segura y directa de conseguir entradas a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Monza contra el Como de la Serie A?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Serie A entre el Monza y el Como:

1. Canales oficiales del club

Curva / Detrás de las porterías: 25 € – 35 €

25 € – 35 € Distinti / Gradas laterales: 45 € – 65 €

45 € – 65 € Tribuna / Grada principal: 80 € – 150 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general / Asientos estándar: 60 € – 95 €

60 € – 95 € Asientos prémium / Vistas desde las gradas laterales: 120 € – 250 € o más

120 € – 250 € o más Opciones VIP / Hospitalidad: 300 € o más

Monza contra Como de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Monza y el Como

El Monza llega a este partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su único triunfo en esa racha fue una cómoda victoria en casa por 4-0 ante el Cagliari, pero desde entonces ha perdido tres partidos consecutivos. Esas derrotas fueron ante la Lazio (3-1), el Torino (3-2), el Napoli (1-4) y, más recientemente, el Bologna (2-1). En esos cinco encuentros, el Monza marcó nueve goles y encajó 13.

El Como ha ganado sus cinco últimos partidos entre todas las competiciones, una racha que incluye victorias en la Serie A ante la Fiorentina, el Sassuolo y el Torino, además de un triunfo por 4-1 frente al Manchester United en la Champions League. Su partido más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Venezia en la Serie A. En total, el Como ha marcado 11 goles y encajado solo dos en esta serie de cinco partidos.

Monza contra Como: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de abril de 2025, cuando el Como ganó 1-3 en el Stadio Brianteo en la Serie A. El anterior, disputado en Como en noviembre de 2024, terminó 1-1. En sus últimos cinco enfrentamientos entre todas las competiciones, el Como ha ganado dos veces, el Monza una y dos partidos terminaron en empate.