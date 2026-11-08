Francia cierra en casa la fase de grupos de la UEFA Nations League y su calendario internacional de 2026 ante Turquía en Burdeos el domingo 15 de noviembre. Ya puedes reservar entradas para ver en acción a la magnífica selección francesa.

Turquía tendrá una segunda oportunidad de derrotar a la selección que ha ganado dos veces el Mundial y dos veces la Eurocopa. Cuando recibió a Francia en Izmit durante la primera jornada de esta edición de la UEFA Nations League, Kylian Mbappe marcó, ¡qué sorpresa!, en la segunda parte para dar a los visitantes una victoria por 1-0.

Zinedine Zidane, que vuelve a los banquillos tras cinco años de ausencia, sabe que tiene una tarea enorme por delante después de tomar las riendas de Francia en sustitución de Didier Deschamps tras el Mundial del verano. Le encantaría conquistar un título para aliviar la presión, y el trofeo de la UEFA Nations League le vendría muy bien.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Francia-Turquía de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Francia-Turquía de la UEFA Nations League?

El Francia-Turquía se disputará en el Stade Matmut Atlantique de Burdeos el domingo 15 de noviembre, con el inicio previsto para las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Cómo comprar entradas para el Francia-Turquía de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el Francia-Turquía de la UEFA Nations League se pueden comprar a través del portal de venta de entradas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

La FFF suele poner las entradas a la venta en distintas fases de prioridad. Los miembros registrados del club de aficionados de la selección francesa tienen la primera oportunidad de comprarlas. Las entradas restantes se ponen después a disposición del público general cuando se acerca la fecha del partido.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia-Turquía de la UEFA Nations League?

Se espera que las entradas oficiales para el próximo Francia-Turquía de la UEFA Nations League cuesten entre 25 y 175 €, según la ubicación en el Stade Matmut Atlantique.

La distribución de entradas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) suele dividirse en cinco categorías de precio asociadas a zonas concretas del estadio:

Categoría Oro (Gold) : zona central de los laterales (niveles inferior e intermedio). Las mejores vistas, junto a la línea de medio campo, en las gradas este u oeste. ( Precio: de 150 a 175 € )

: zona central de los laterales (niveles inferior e intermedio). Las mejores vistas, junto a la línea de medio campo, en las gradas este u oeste. ( ) Categoría 1 : zona preferente de los laterales (niveles inferior y superior). Situada ligeramente alejada del centro en las principales gradas laterales. ( Precio: de 120 a 145 € )

: zona preferente de los laterales (niveles inferior y superior). Situada ligeramente alejada del centro en las principales gradas laterales. ( ) Categoría 2 : zona preferente de los laterales (niveles inferior y superior). Situada ligeramente alejada del centro en las principales gradas laterales. ( Precio: de 95 a 125 € )

: zona preferente de los laterales (niveles inferior y superior). Situada ligeramente alejada del centro en las principales gradas laterales. ( ) Categoría 3 : niveles superiores de los fondos. Vistas desde las gradas altas situadas detrás de ambas porterías (gradas norte y sur). ( Precio: de 55 a 95 € )

: niveles superiores de los fondos. Vistas desde las gradas altas situadas detrás de ambas porterías (gradas norte y sur). ( ) Categoría 4: niveles inferiores de los fondos (detrás de las porterías). Las zonas tradicionales de la afición y las localidades más económicas, situadas en los niveles más bajos, justo detrás de las redes. (Precio: de 25 a 75 €)

Consulta las páginas oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como sitios de reventa como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stade Matmut Atlantique

El Stade Matmut Atlantique, también conocido como Nouveau Stade de Bordeaux, es el recinto deportivo y cultural más grande de la costa atlántica francesa. Inaugurado en 2015, tiene una capacidad de 42.115 espectadores. Conocido por su llamativa y elegante arquitectura, que recuerda a un templo, se ha consolidado rápidamente como un escenario destacado para el fútbol, el rugby y los grandes espectáculos.

La decisión de construir un estadio completamente nuevo en Burdeos surgió después de que Francia obtuviera la organización de la Eurocopa 2016. El histórico estadio de la ciudad, el envejecido Stade Chaban-Delmas, estaba anticuado y no era adecuado para un torneo internacional moderno.

El elemento visual más destacado del Matmut Atlantique es su enorme perímetro de 900 esbeltas columnas blancas. Los arquitectos las diseñaron para evocar tanto los templos griegos clásicos como el paisaje local, en concreto los hermosos bosques de pinos de la región de las Landas.

Momentos memorables en el Stade Matmut Atlantique

Eurocopa 2016 : el estadio acogió cinco partidos del torneo. El más famoso fue el Alemania-Italia de cuartos de final. El duelo entre las dos potencias se decidió en una épica y dramática tanda de 18 penaltis, en la que Alemania acabó poniendo fin a su histórica mala racha ante Italia en torneos.

: el estadio acogió cinco partidos del torneo. El más famoso fue el Alemania-Italia de cuartos de final. El duelo entre las dos potencias se decidió en una épica y dramática tanda de 18 penaltis, en la que Alemania acabó poniendo fin a su histórica mala racha ante Italia en torneos. Mundial de Rugby 2023 : el estadio se adaptó sin problemas al balón ovalado y acogió cinco destacados partidos de la fase de grupos del torneo, incluidos grandes encuentros con potencias como Irlanda y Sudáfrica.

: el estadio se adaptó sin problemas al balón ovalado y acogió cinco destacados partidos de la fase de grupos del torneo, incluidos grandes encuentros con potencias como Irlanda y Sudáfrica. Juegos Olímpicos de París 2024: durante los Juegos Olímpicos, el recinto adoptó el nombre de «Stade de Bordeaux» y acogió seis partidos de fútbol, entre ellos un cuarto de final masculino de gran intensidad.

La ilusión de estar «flotando»: las grandes escalinatas al aire libre conectan las zonas de circulación interiores con el entorno exterior. Cuando se ilumina por la noche, la enorme cubierta parece flotar, completamente separada del bosque de columnas blancas.

Francia-Turquía de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Francia-Turquía: estado de forma reciente

Clasificación FIFA: Francia (3.ª) y Turquía (27.ª)

Tras encajar solo dos goles en sus primeros seis partidos del Mundial de 2026, Francia recibió ocho en sus dos últimos encuentros en Norteamérica: dos ante España y seis ante Inglaterra. Sin embargo, ha recuperado su solidez defensiva en sus desplazamientos de la UEFA Nations League, con victorias por 1-0 tanto ante Turquía como ante Bélgica.

Turquía ganó su último partido de la fase de grupos del Mundial ante Estados Unidos, uno de los anfitriones, pero no fue suficiente: las derrotas anteriores frente a Australia y Paraguay le impidieron clasificarse para las eliminatorias. A la decepción del verano se han sumado dos derrotas consecutivas en casa en la UEFA Nations League, ante Francia e Italia.

Francia-Turquía: enfrentamientos directos recientes

Francia domina el balance histórico de enfrentamientos directos con Turquía, con cinco victorias frente a una del conjunto turco y un empate. En sus siete duelos anteriores, Francia ha marcado 14 goles y Turquía, cinco.

En su reciente encuentro de la UEFA Nations League, disputado el 25 de septiembre, Francia derrotó por 1-0 a Turquía en Izmit. Fue el debut de Zinedine Zidane como seleccionador francés. Kylian Mbappé deshizo el empate en el minuto 54 tras recibir un pase de Michael Olise y rematar con la derecha a la esquina inferior izquierda.