El derbi de Yeda es una de las rivalidades más intensas e históricas del fútbol de Oriente Medio. Enfrenta a los gigantes saudíes Al Ittihad y Al Ahli en un duelo apasionante. Con el orgullo local y puntos cruciales en juego en la Liga Saudí Roshn, sus enfrentamientos suelen generar un ambiente inolvidable.

La demanda de entradas para el Alinma Stadium de Yeda es alta, pero conseguir una para este gran partido no tiene por qué ser difícil. GOAL ha reunido todos los datos esenciales del encuentro, los horarios del recinto, los precios y las opciones de compra online para ayudarte a asegurar hoy tu sitio en la grada.

Entradas para el Al Ahli contra el Al IttihadCompra ahora

¿Cuándo se juega el Al Ittihad contra el Al Ahli?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Jueves 26 de noviembre de 2026, 20:00 AST Al Ittihad contra Al Ahli Alinma Stadium, Yeda Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Ittihad contra el Al Ahli?

Las entradas oficiales se venden directamente a través de WeBook, la plataforma oficial de venta de entradas de la Liga Saudí Roshn, así como en la web oficial del club local, el Al Ittihad. La venta general suele comenzar entre 10 y 14 días antes del partido, aunque las entradas disponibles por los canales oficiales tienden a agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Si se agotan las entradas de venta general por los canales oficiales, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora.

Entradas para el Al Ahli contra el Al IttihadCompra ahora

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad contra el Al Ahli?

En las plataformas oficiales, las entradas parten de 59 SAR para las localidades estándar de la grada superior. Los precios de los asientos de la grada inferior, junto al terreno de juego, varían al alza según la categoría y la ubicación en el estadio.

Si se agotan las entradas de venta general por los canales oficiales, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora, con precios a partir de unos 95 SAR.

Entradas para el Al Ahli contra el Al IttihadCompra ahora

Todo lo que debes saber sobre el Al Ittihad contra el Al Ahli

El derbi de Yeda es uno de los partidos fundamentales del fútbol saudí. El Al Ittihad y el Al Ahli, dos de los clubes más laureados del país, mantienen una intensa rivalidad local que se remonta décadas atrás y que atrae a multitud de aficionados a King Abdullah Sports City cada vez que se enfrentan.

El Al Ittihad afronta el partido con la intención de aprovechar su buena posición en la liga, mientras que el Al Ahli aspira a lograr una victoria de peso en el campo de su rival. Quienes acudan al estadio pueden esperar un duelo de gran intensidad, talento individual de primer nivel y un ambiente vibrante creado por dos de las aficiones más apasionadas del fútbol asiático.