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¿Cuándo es el próximo El Clásico?

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo comprar entradas para El Clásico

Como El Clásico es el partido con más demanda de todo el fútbol de clubes, la salida de entradas sigue un estricto sistema de prioridad a través de los canales oficiales de los clubes antes de llegar a los mercados secundarios:

Lanzamientos oficiales para socios: Ambos clubes priorizan a sus socios oficiales (Socios en el caso del Real Madrid; Socios y Culés Premium en el del FC Barcelona). Las ventanas para socios oficiales se abren aproximadamente entre 7 y 10 días antes del saque inicial, por lo que queda un inventario extremadamente limitado para la venta al público general.

Venta al público general: Las entradas estándar que queden salen a la venta entre 3 y 5 días antes del partido en los portales oficiales de los clubes (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Normalmente se agotan en cuestión de segundos.

Mercados secundarios: Para los viajeros internacionales o los aficionados que no consiguieron entradas en las salidas oficiales, plataformas de reventa de confianza como StubHub ofrecen una forma segura de comprar entradas digitales verificadas con mucha antelación o incluso hasta el saque inicial.

Paquetes VIP y hospitality: Es la forma más fiable de garantizarse asientos directamente de los clubes sin colas de socios. Las entradas VIP incluyen asientos en la grada baja de lateral, acceso a salas privadas del estadio, catering gourmet y servicio de bar gratuito.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Debido a una demanda global sin igual, El Clásico tiene un precio muy superior al de los partidos estándar de LaLiga:

Precio de venta oficial : Las entradas estándar a precio oficial empiezan en torno a 120 € o 150 € para asientos en grada alta o detrás de la portería (Fondos), y suben hasta 350 € o 500 €+ para ubicaciones privilegiadas y céntricas en lateral (Tribuna / Lateral).

Mercados secundarios : En plataformas como StubHub, los precios del mercado secundario fluctúan en función de la fijación dinámica de precios. Las entradas más asequibles en reventa suelen arrancar entre 250 € y 350 €, mientras que los asientos premium de Categoría 1 para duelos que deciden el título pueden alcanzar entre 600 € y 1.200 €+.

VIP y hospitality : Los paquetes oficiales de experiencia VIP oscilan entre 950 € y 2.500 €+ por asiento, según la ubicación en la grada del estadio y los servicios incluidos en la sala.

¿Dónde se juega El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil en Madrid. Con una capacidad de casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y ha sido la casa del Real Madrid desde su finalización en 1947.

El Bernabéu es uno de los recintos futbolísticos más famosos del mundo y ha acogido la final de la Copa de Europa/Liga de Campeones de la UEFA en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció 3-1 a Alemania Occidental.

Al margen del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años a muchas leyendas musicales internacionales y nacionales, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift durante su histórica gira Eras Tour.

Camp Nou

El estadio Camp Nou fue construido en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado demasiado pequeño para la creciente afición del FC Barcelona.

En ese momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de acoger dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha sido escenario de conciertos con grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio más grande de Europa en términos de capacidad y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.