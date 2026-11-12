El Charlton Athletic recibe al Birmingham City el sábado 5 de diciembre de 2026 en The Valley, en Londres.

En sus enfrentamientos ligueros de la temporada 2025-26 de la Championship, el Charlton logró una ajustada victoria en casa por 1-0 en The Valley después de empatar 1-1 en St Andrew's a principios de esa campaña. Ambos clubes también disputaron partidos muy igualados en la EFL League One y la EFL Cup durante la temporada 2024-25, lo que mantuvo alta la competitividad entre ellos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Charlton Athletic contra el Birmingham City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Charlton Athletic contra el Birmingham City de la Championship?

El Charlton Athletic contra el Birmingham City se disputará en The Valley, en Londres, el sábado 5 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 19 5 dic 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

¿Cómo comprar entradas para el Charlton Athletic contra el Birmingham City de la Championship?

Para comprar entradas para el partido de Championship entre el Charlton Athletic y el Birmingham City, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente a través del portal oficial de entradas del Charlton Athletic o de la sección de entradas para visitantes del Birmingham City para acceder a los cupos autorizados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Charlton Athletic contra el Birmingham City de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido de Championship entre el Charlton Athletic y el Birmingham City:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general de adulto: Entre 25 y 35 £, según la categoría del asiento y su ubicación en las gradas de The Valley.

Entre 25 y 35 £, según la categoría del asiento y su ubicación en las gradas de The Valley. Entradas con descuento para personas mayores y adultos jóvenes: Entre 18 y 25 £.

Entre 18 y 25 £. Entradas para menores de 18 años: Entre 10 y 15 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas directamente por los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar: Entre 45 y 75 £.

Entre 45 y 75 £. Asientos prémium o en los laterales: Entre 85 y más de 130 £.

Charlton Athletic contra Birmingham City en la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Charlton Athletic y el Birmingham City

El Charlton ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos de Championship, con cuatro derrotas y un empate. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 0-1 ante el Bolton Wanderers el 3 de noviembre. También sufrió una contundente derrota por 3-0 frente al Middlesbrough el 31 de octubre. En esos cinco partidos, el Charlton marcó cuatro goles y encajó nueve.

El Birmingham ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de Championship. En el más reciente venció por 3-0 al Millwall y, durante esa racha, también derrotó por 4-0 al Preston North End y por 3-0 al Queens Park Rangers. El Birmingham marcó 11 goles y solo encajó uno en esos cinco encuentros. Su única derrota llegó a domicilio ante el Cardiff City.

Charlton Athletic contra Birmingham City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una victoria del Charlton por 1-0 en The Valley, en un partido de Championship disputado el 7 de marzo de 2026. Antes, los clubes habían empatado 1-1 en St Andrew's en diciembre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, disputados entre la Championship, la League One y la Carabao Cup, el Charlton ha ganado dos, el Birmingham ha ganado otros dos y uno terminó en empate.