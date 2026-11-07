Noviembre de 2026 se perfila como un mes inolvidable para el deporte en Londres, con la emocionante conclusión de la edición inaugural de las finales del World Rugby Nations Championship como gran acontecimiento.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Inglaterra contra Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios atractivos encuentros de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de primer nivel procedentes de todo el mundo acudirán a sus recintos emblemáticos. Puedes verlos en directo si reservas tus entradas hoy mismo.

Si vas a visitar Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar de deporte de primer nivel, o si vives allí y buscas entradas de última hora, GOAL te ofrece toda la información que necesitas: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

1. Inglaterra contra Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, Wembley: 12 de noviembre

El Inglaterra contra Croacia se disputará en el estadio de Wembley (Londres) el jueves 12 de noviembre, con el inicio previsto a las 19:45 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Inglaterra contra Croacia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas para los partidos de Inglaterra en casa se ponen primero a la venta a través del portal oficial de entradas de England Football. Los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados afiliados a la FA suelen tener acceso prioritario antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra contra Croacia de la Liga de Naciones de la UEFA?

El precio de las entradas para los partidos de Inglaterra varía considerablemente según la ubicación del asiento y el paquete elegido. Por los canales oficiales, las categorías de precios suelen ser las siguientes:

Categoría 1 : desde 80 £

: desde 80 £ Categoría 2 : desde 65 £

: desde 65 £ Categoría 3 : desde 45 £

: desde 45 £ Categoría 4: desde 35 £

2. Partidos de la Premier League en distintos estadios de Londres: del 7 al 29 de noviembre

Puede que se acerque otro parón internacional a mediados de noviembre, pero habrá partidos destacados de la Premier League tanto antes como después, entre ellos el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha (y hora local) Partido Entradas Estadio Sáb. 7 de noviembre (15:00) Arsenal contra Hull City Entradas Emirates Stadium Sáb. 7 de noviembre (15:00) Fulham contra Newcastle United Entradas Craven Cottage Dom. 8 de noviembre (14:00) Crystal Palace contra Liverpool Entradas Selhurst Park Sáb. 21 de noviembre (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sáb. 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lun. 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Dom. 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Dom. 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Dom. 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Hay varias opciones para conseguir entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen adjudicar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada

Después, a quienes hayan asistido anteriormente a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, al público general durante el periodo de venta general

Si no consigues entradas por los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League?

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es totalmente digital, el Arsenal adjudica las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados de temporada: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta en la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta en la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para miembros Red: Las tradicionales colas online por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los miembros Red de pago. Deben inscribirse durante un plazo concreto de solicitud, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas online por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los miembros Red de pago. Deben inscribirse durante un plazo concreto de solicitud, semanas antes de cada partido. Plataforma oficial de reventa de entradas: Si se agotan las entradas para un partido, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través de Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas para un partido, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través de Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece directamente opciones prémium para los partidos de la Premier League y la Champions League, incluidos asientos en el nivel Club, alta cocina y acceso a palcos privados.

El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece directamente opciones prémium para los partidos de la Premier League y la Champions League, incluidos asientos en el nivel Club, alta cocina y acceso a palcos privados. Plataformas de reventa de entradas: Para los partidos con las entradas agotadas o para conseguir acceso a última hora el día del encuentro, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van desde 35 £ hasta 55 £ .

Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van desde . Tarifas reducidas: Hay precios reducidos en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los miembros jóvenes adultos (de 18 a 24 años) y los aficionados sénior (mayores de 66 años).

Hay precios reducidos en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los miembros jóvenes adultos (de 18 a 24 años) y los aficionados sénior (mayores de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben contar con una afiliación oficial de pago al club que esté en vigor.

4. World Rugby Nations Championship en Londres, Allianz Stadium: del 8 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que tendrán lugar en Londres este otoño es, sin duda, el fin de semana de las finales del Nations Championship (del 27 al 29 de noviembre).

Este nuevo torneo bienal, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culmina en Londres.

Además de acoger todos los encuentros del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham será escenario de los tres últimos partidos de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), Japón (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los emparejamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que concluya la fase de grupos, está garantizada la participación de las doce selecciones durante los tres días que pondrán fin al torneo.

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Dom. 8 de noviembre (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Sáb. 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Vie. 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Vie. 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb. 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb. 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom. 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom. 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de los portales centrales del torneo o de la federación anfitriona de cada partido (por ejemplo, la de Inglaterra), según el encuentro.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de los países anfitriones. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres?

Los precios oficiales de las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes para varios días del «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para las jornadas con dos partidos del «fin de semana de las finales», las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos combinados para varios días (2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos disputado en Londres son los siguientes:

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