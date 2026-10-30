Noviembre de 2026 apunta a ser un mes inolvidable para el deporte en Londres, con el emocionante desenlace de la primera edición de las World Rugby Nations Championship Finals como gran atractivo.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Inglaterra contra Croacia en la UEFA Nations League, un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y una serie de atractivos encuentros de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de talla mundial llegados de todo el planeta acudirán a los recintos emblemáticos de la ciudad. Puedes verlos en directo si reservas tus entradas hoy mismo.

Tanto si visitas Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar del deporte de primer nivel como si vives allí y buscas entradas de última hora, deja que GOAL te ofrezca toda la información que necesitas: dónde comprar entradas, cuánto cuestan y mucho más.

1. Inglaterra contra Croacia en la UEFA Nations League, Wembley: 12 de noviembre

Inglaterra contra Croacia se disputará en el estadio de Wembley (Londres) el jueves 12 de noviembre, con el inicio previsto a las 19:45 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Inglaterra contra Croacia de la UEFA Nations League?

Las entradas para los partidos de Inglaterra como local se ponen primero a la venta a través del portal oficial de entradas de England Football. Por lo general, los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados vinculados a la FA tienen acceso prioritario antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra contra Croacia de la UEFA Nations League?

Los precios de las entradas para los partidos de Inglaterra varían considerablemente según la ubicación del asiento y el paquete. A través de los canales oficiales, las categorías de precios suelen ser las siguientes:

Categoría 1 : desde 80 £

: desde 80 £ Categoría 2 : desde 65 £

: desde 65 £ Categoría 3 : desde 45 £

: desde 45 £ Categoría 4: desde 35 £

2. Partidos de la Premier League en Londres (varios estadios): del 7 al 29 de noviembre

Aunque a mediados de noviembre se acerca otro parón internacional, habrá partidos destacados de la Premier League antes y después, incluido el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha (y hora local) Partido Entradas Estadio Sáb. 7 de nov. (15:00) Arsenal contra Hull City Entradas Emirates Stadium Sáb. 7 de nov. (15:00) Fulham contra Newcastle United Entradas Craven Cottage Dom. 8 de nov. (14:00) Crystal Palace contra Liverpool Entradas Selhurst Park Sáb. 21 de nov. (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sáb. 21 de nov. (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lun. 23 de nov. (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Dom. 29 de nov. (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Dom. 29 de nov. (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Dom. 29 de nov. (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Hay varias opciones de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para un encuentro hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad, disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen distribuir las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada

Después, a quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, al público durante el periodo de venta general

Si no consigues localidades a través de los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League?

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es 100 % digital, el Arsenal distribuye las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados de temporada: Tienen garantizada una localidad para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no vayan a utilizarse pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen garantizada una localidad para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no vayan a utilizarse pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas virtuales por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas virtuales por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido. Intercambio oficial de entradas: Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio original directamente a los abonados de temporada a través del Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio original directamente a los abonados de temporada a través del Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos ejecutivos, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal para los partidos de la Premier League y la Champions League.

Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos ejecutivos, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal para los partidos de la Premier League y la Champions League. Plataformas de reventa de entradas: Para los partidos con todas las entradas agotadas o para conseguir acceso a última hora el día del encuentro, los aficionados pueden buscar entradas en plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 £ a 55 £ .

Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de . Tarifas reducidas: Hay tarifas reducidas en las categorías designadas para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados Senior (mayores de 66 años).

Hay tarifas reducidas en las categorías designadas para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados Senior (mayores de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original a través de los canales oficiales, los aficionados deben tener vigente una afiliación oficial de pago al club.

4. World Rugby Nations Championship en Londres, Allianz Stadium: del 8 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que se celebrarán en Londres este otoño será, sin duda, el fin de semana de las finales de la Nations Championship (del 27 al 29 de noviembre).

Este torneo bienal completamente nuevo, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culmina en Londres.

Además de acoger todos los partidos del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham será escenario de los tres últimos encuentros de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), Japón (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los enfrentamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que termine la fase de grupos, está garantizado que las doce naciones participantes jugarán durante los tres días que cerrarán el torneo.

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Dom. 8 de nov. (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Sáb. 14 de nov. (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Sáb. 21 de nov. (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Vie. 27 de nov. (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Vie. 27 de nov. (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb. 28 de nov. (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb. 28 de nov. (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom. 29 de nov. (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom. 29 de nov. (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para la World Rugby Nations Championship en Londres

Las entradas oficiales para la World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de los canales centralizados del torneo o de la federación anfitriona correspondiente (por ejemplo, Inglaterra), según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial de la Nations Championship de rugby y de su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

: Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial de la Nations Championship de rugby y de su socio de venta de entradas, Ticketmaster. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuye directamente la federación del país anfitrión. Puedes adquirirlas a través de sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para la World Rugby Nations Championship en Londres?

Los precios oficiales de las entradas para la World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada jornada con dos partidos durante el «fin de semana de las finales», las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos para varios días (2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos de entre el 10 % y el 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos disputado en Londres son los siguientes:

Inglaterra