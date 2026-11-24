Londres seguirá viviendo grandes momentos deportivos este noviembre, entre ellos el emocionante desenlace de la primera edición de las finales del Nations Championship de World Rugby.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios atractivos partidos de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de primer nivel de todo el mundo acudirán a sus emblemáticos recintos. Puedes verlos en directo si compras tus entradas hoy mismo.

Si visitas Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar del mejor deporte, o si vives allí y buscas entradas de última hora, GOAL te ofrece toda la información que necesitas: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

2. Partidos de la Premier League en Londres (varios estadios): 29 de noviembre

Este fin de semana se disputan en la capital varios partidos destacados de la Premier League, entre ellos el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Domingo 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Domingo 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League juegan en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Cómo comprar entradas para la Premier League

Hay varias opciones para conseguir entradas para los partidos de la Premier League: desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad, disponibles a través de los canales oficiales de venta de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen distribuir las entradas en tres fases:

Primero, entre los abonados

Después, entre quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, entre el público general durante la venta libre

Si no consigues entradas por los canales oficiales del club o buscas localidades de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputa en el Emirates Stadium de Londres el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League

Ante una demanda sin precedentes y con un acceso al Emirates Stadium totalmente digital, el Arsenal distribuye las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen garantizada su localidad para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) que se disputan en casa. Las entradas que no utilicen pueden ponerse de nuevo a la venta en la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen garantizada su localidad para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) que se disputan en casa. Las entradas que no utilicen pueden ponerse de nuevo a la venta en la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas virtuales por orden de llegada se han sustituido por sorteos entre los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo concreto, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas virtuales por orden de llegada se han sustituido por sorteos entre los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo concreto, semanas antes de cada partido. Intercambio oficial de entradas: Si se agotan las entradas, los socios oficiales que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través del Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas, los socios oficiales que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través del Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece opciones exclusivas para partidos de la Premier League y la Champions League, como asientos en el Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados.

El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece opciones exclusivas para partidos de la Premier League y la Champions League, como asientos en el Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados. Plataformas de reventa: Para los partidos con entradas agotadas o si buscan localidades de última hora, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Suelen oscilar entre 65 y más de 120 libras .

Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 y 75 libras .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 a 55 libras .

Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de . Tarifas reducidas: Hay precios reducidos en determinadas categorías para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios jóvenes (de 18 a 24 años) y los aficionados mayores de 66 años.

Hay precios reducidos en determinadas categorías para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios jóvenes (de 18 a 24 años) y los aficionados mayores de 66 años. Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener una afiliación oficial de pago al club en vigor.

4. Fin de semana de las finales del Nations Championship de World Rugby, Londres (Allianz Stadium): del 27 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos de Londres este otoño será, sin duda, el fin de semana de las finales del Nations Championship en el Allianz Stadium de Twickenham, del 27 al 29 de noviembre.

Este nuevo torneo bienal, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y concluirá en Londres. Las doce selecciones participantes estarán presentes durante los tres días del fin de semana final.

Fecha y hora local Eliminatoria y partido Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: Fiyi contra Italia Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: Irlanda contra Australia Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: Gales contra Japón Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: Escocia contra Argentina Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: Sudáfrica contra Francia Entradas

Cómo comprar entradas en Londres para el Nations Championship de World Rugby

Las entradas oficiales para el Nations Championship de World Rugby 2026 pueden comprarse a través de los canales centrales del torneo o de la federación anfitriona de cada partido (por ejemplo, la de Inglaterra), según el encuentro.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de los países anfitriones. Puedes comprarlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas en Londres para el Nations Championship de World Rugby?

Los precios oficiales de las entradas para el Nations Championship de World Rugby 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada jornada de dos partidos durante el fin de semana de las finales, los precios oficiales se organizan así: