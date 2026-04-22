Desde su fundación en 1902, el Real Madrid ha definido la cima del fútbol europeo, acumulando un número récord de títulos de la Champions League y honores nacionales.

Jugando en el corazón de la capital de España, el club ha sido hogar de leyendas desde Di Stéfano hasta Zidane y Cristiano Ronaldo, creando un legado que atrae a millones de aficionados al Santiago Bernabéu cada temporada para vivirlo en persona.

Desde encontrar paquetes de viaje hasta asegurar vuelos y tours por el estadio, GOAL tiene todo lo que necesitas saber para hacer realidad tu sueño de visitar el Bernabéu, incluidas entradas, vuelos, paquetes de viaje y más.

¿Cuándo juega el Real Madrid?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas 12 de abril de 2026 - 17:00 Real Madrid vs. Girona Santiago Bernabéu Entradas 22 de abril de 2026 (por confirmar) Real Madrid vs. Alavés Santiago Bernabéu Entradas 13 de mayo de 2026 - 20:00 Real Madrid vs. Real Oviedo Santiago Bernabéu Entradas 24 de mayo de 2026 (por confirmar) Real Madrid vs. Athletic Club Santiago Bernabéu Entradas

¿Puedo reservar paquetes de viaje del Real Madrid?

SportsBreaks, proveedor oficial de entradas del Real Madrid, ofrece paquetes completos que eliminan las dudas a la hora de planificar tu viaje al Santiago Bernabéu.

Reservar un paquete de viaje permite a los aficionados tenerlo todo en uno. Estos paquetes están diseñados para ofrecer tanto la emoción del fútbol de primer nivel como una estancia cómoda en la capital española, asegurando que no tengas que lidiar con el complejo proceso de reservas individuales.

Entradas oficiales para el partido: Cada paquete incluye entradas oficiales garantizadas de admisión general. Puedes elegir entre varios niveles de asiento, incluidos asientos detrás de la portería o mejorar a una selección de entradas de lateral.

Cada paquete incluye entradas oficiales garantizadas de admisión general. Puedes elegir entre varios niveles de asiento, incluidos asientos detrás de la portería o mejorar a una selección de entradas de lateral. Estancia en hotel: Nuestros paquetes oficiales del Real Madrid incluyen al menos una noche de estancia en un hotel céntrico de la ciudad, para que estés en la mejor ubicación para salir y explorar todo lo que Madrid tiene para ofrecer.

Nuestros paquetes oficiales del Real Madrid incluyen al menos una noche de estancia en un hotel céntrico de la ciudad, para que estés en la mejor ubicación para salir y explorar todo lo que Madrid tiene para ofrecer. La experiencia: Con fútbol de primer nivel sobre el césped y un ambiente de primera fuera de él, además de una estancia en hotel en una ciudad tan fascinante como Madrid.

Paquetes de viaje del Real MadridComprar ahora

¿Cuánto cuesta viajar para ver al Real Madrid?

Fecha Partido Precio del paquete desde Paquete 12 de abril de 2026 Real Madrid vs. Girona FC 489,00 £ Paquete 22 de abril de 2026 Real Madrid vs. Deportivo Alavés 548,00 £ Paquete 13 de mayo de 2026 Real Madrid vs. Real Oviedo 420,00 £ Paquete 24 de mayo de 2026 Real Madrid vs. Athletic Club 440,00 £ Paquete

¿Cómo conseguir entradas para ver al Real Madrid?

El primer lugar donde buscar entradas del Real Madrid es la web oficial del club, que vende entradas.

Estas entradas suelen agotarse, y los Socios (miembros) reciben primero la ventana inicial, seguidos por los poseedores de la tarjeta Madridista Premium.

Si las entradas están agotadas en el sitio oficial o estás planeando un viaje de última hora, StubHub tiene actualmente entradas disponibles a partir de 95 €. Plataformas secundarias como StubHub o SeatPick dan acceso a aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan asientos sin membresía.

¿Cuánto cuestan las entradas del Real Madrid?

Los precios de las entradas del Real Madrid varían significativamente según el rival y la competición.

Para los partidos estándar de LaLiga contra equipos de media tabla, las entradas individuales más baratas pueden empezar desde solo 50 € a 75 € en los anfiteatros superiores (4.º Anfiteatro).

Sin embargo, para los partidos de categoría A:

Derbi de Madrid / Champions League: Los precios suelen empezar desde 120 € y pueden subir rápidamente en las plataformas de reventa.

Los precios suelen empezar desde 120 € y pueden subir rápidamente en las plataformas de reventa. Hospitality: Para una experiencia prémium, los paquetes hospitality "Silver" (que incluyen catering y acceso a sala) suelen empezar en torno a los 300 €, mientras que el hospitality "Gold" dentro del estadio puede superar los 900 €.

Para una experiencia prémium, los paquetes hospitality "Silver" (que incluyen catering y acceso a sala) suelen empezar en torno a los 300 €, mientras que el hospitality "Gold" dentro del estadio puede superar los 900 €. Mercados secundarios: Las entradas de última hora disponibles en plataformas secundarias como StubHub y SeatPick empiezan desde 95 €.

Independientemente de si eliges un paquete o una reserva individual, el ambiente dentro del estadio recién renovado vale cada euro.

Viajar a Madrid: todo lo que necesitas saber sobre la ciudad del fútbol

Todo lo que necesitas saber sobre el Santiago Bernabéu

El Estadio Santiago Bernabéu es una maravilla de la ingeniería moderna. Tras su amplia renovación, ahora tiene capacidad para aproximadamente 85.000 espectadores. Muchos aficionados que visitan Madrid reservan visitas guiadas al Santiago Bernabéu para empaparse realmente del ambiente.

La característica más llamativa es su fachada envolvente de acero y el techo totalmente retráctil, que garantiza que los partidos puedan jugarse en condiciones perfectas independientemente del tiempo.

En el interior, el estadio cuenta con una pasarela elevada que ofrece vistas de 360 grados de la ciudad. Para los aficionados, la cercanía de las gradas al terreno de juego sigue siendo una de sus mejores cualidades, ya que ofrece un ambiente íntimo e intimidante para los equipos visitantes.

En los días de partido, los bares de los alrededores en la calle de Marceliano Santa María son el lugar al que ir, ya que miles de madridistas se reúnen para cantar y recibir al autobús del equipo.

¿Cómo volar a Madrid?

Puedes volar directamente al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) desde la mayoría de los grandes centros internacionales, ya sea directamente a través de aerolíneas o mediante buscadores de vuelos como Skyscanner.

Para los aficionados que viajan desde el Reino Unido, hay vuelos directos disponibles a diario desde Londres, Birmingham y Mánchester a través de compañías como British Airways, Ryanair y EasyJet.

Los visitantes de larga distancia pueden acceder a la capital española a través de rutas directas desde ciudades como Nueva York, Bangkok y Cancún vía Air Europa, Iberojet o American Airlines.

Para encontrar la mejor relación calidad-precio, abril figura actualmente como el mes más barato para volar a Madrid en 2026, con billetes de ida y vuelta a veces desde solo 20 € si se reservan con antelación.

Buscar vuelos a MadridReservar vuelos

¿Dónde alojarse en Madrid?

Los aficionados deberían alojarse en el distrito de Chamartín por su proximidad directa al estadio.

Si prefieres un ambiente más turístico, las zonas de Sol o Gran Vía son excelentes, siempre que estés cerca de una parada de Metro de la Línea 10 para un trayecto directo de 15 minutos al estadio el día de partido.

¿Qué hacer en Madrid?

Aunque el fútbol es el evento principal, Madrid es una ciudad vibrante que ofrece una interminable variedad de cultura, gastronomía e historia.

Para sacar el máximo partido a tu viaje, empieza con un Tour Bernabéu. Incluso si asistes a un partido, el tour ofrece una mirada entre bastidores a la sala de trofeos, con 15 Copas de Europa, los vestuarios y el palco presidencial.

Más allá del estadio, puedes explorar:

El Triángulo del Arte: Visita el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza.

Visita el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza. Parque del Retiro: Un enorme oasis verde perfecto para un paseo antes del partido.

Un enorme oasis verde perfecto para un paseo antes del partido. Puerta del Sol y Plaza Mayor: El corazón histórico de la ciudad, lleno de artistas callejeros y bares de tapas.

El corazón histórico de la ciudad, lleno de artistas callejeros y bares de tapas. El Home of Football: Un museo ubicado en la Puerta del Sol dedicado por completo a la historia del deporte rey.

¿Cómo moverse por Madrid?

Madrid cuenta con uno de los sistemas de transporte público más eficientes y limpios de Europa.

En la ciudad , el Metro de Madrid es tu mejor aliado. La Línea 10 te lleva directamente a la estación Santiago Bernabéu, que te deja justo delante del estadio.

, el Metro de Madrid es tu mejor aliado. La Línea 10 te lleva directamente a la estación Santiago Bernabéu, que te deja justo delante del estadio. Desde el aeropuerto , la forma más sencilla de llegar al centro de la ciudad es el metro de la Línea 8 (línea rosa), que conecta con el principal intercambiador de transporte en Nuevos Ministerios en unos 20 minutos.

, la forma más sencilla de llegar al centro de la ciudad es el metro de la Línea 8 (línea rosa), que conecta con el principal intercambiador de transporte en Nuevos Ministerios en unos 20 minutos. Como alternativa, Cercanías es una opción rápida para quienes se alojen cerca de las estaciones de Atocha o Chamartín.

es una opción rápida para quienes se alojen cerca de las estaciones de Atocha o Chamartín. Para los desplazamientos nocturnos después de un partido, Madrid tiene una red fiable de autobuses nocturnos (Búhos) y servicios de transporte compartido asequibles como Uber y Bolt.

¿Cómo mantenerse conectado en Madrid?

Mantenerse conectado mientras estás en el extranjero es esencial para moverte por la ciudad, consultar resultados en directo y compartir tus fotos del día de partido.

Olvídate de las molestias de buscar tarjetas SIM locales o pagar tarifas de roaming desorbitadas. eSIM.sm ofrece una solución digital sin complicaciones con planes para España a partir de solo 6,00 $.

Puedes elegir entre paquetes flexibles de datos locales que van de 1 GB a 100 GB, o incluso optar por datos ilimitados por solo 2,92 $ al día.

Con soporte para grandes operadores como Movistar, Orange y Vodafone, disfrutarás de velocidades 5G ultrarrápidas y de la posibilidad de mantener tu número de WhatsApp activo durante toda tu estancia en Madrid. Solo tienes que escanear el código QR que recibes por correo electrónico y estarás conectado en cuanto llegues a España.

Consigue una eSIM para MadridComprar ahora

Además, para garantizar tu seguridad en línea mientras usas redes Wi‑Fi públicas en hoteles o cafeterías, y para seguir viendo tus programas favoritos desde casa, recomendamos usar NordVPN. Te permite acceder de forma segura a tus servicios de streaming y aplicaciones bancarias de tu país sin restricciones regionales.

Supera las restricciones geográficas con NordVPNRegístrate ahora