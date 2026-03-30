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La guía de GOAL para reservar hoteles para el Mundial: precios medios, opciones económicas, transporte y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir alojamiento para el Mundial en Norteamérica este verano

Con los play-offs de clasificación ya completados y las últimas piezas del puzle del Mundial 2026 ya colocadas, ahora todo avanza a toda velocidad hacia el inicio del torneo en junio. 

Aunque hay muchísimas opciones a la hora de elegir hotel, si eres uno de los afortunados que va a ver partidos en las distintas sedes del Mundial, no querrás dejar la confirmación de las habitaciones para el último momento, especialmente con unos precios que se prevé que suban de forma significativa en las próximas semanas.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre el alojamiento para el Mundial, desde los mejores lugares y zonas donde quedarse hasta cuánto podrías esperar pagar, y mucho más.

Hoteles y alojamiento para el MundialReservar ahora 

Cómo reservar alojamiento para el Mundial 2026: lo esencial que debes saber

No lo dejes para demasiado tarde

Con los precios de los hoteles en las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 preparados para dispararse hasta un 300 % en comparación con fechas similares de años anteriores, las estrategias de reserva anticipada son fundamentales. 

En algunas ciudades, el Mundial también coincidirá con el 250 aniversario de Estados Unidos, lo que hará subir aún más los precios a finales de junio y comienzos de julio.

Amplía tu búsqueda

Las opciones de hotel en el centro o cerca de los estadios empiezan a escasear en algunas de las ciudades anfitrionas del Mundial, así que puede que tengas que ampliar horizontes y buscar alojamiento más lejos. 

El trayecto hasta el estadio puede ser más largo, pero podrías acabar ahorrando una buena parte en costes de hotel.

Reserva con cancelación gratuita

Como el avance de tu selección en el Mundial sigue siendo incierto, es aconsejable revisar todas las opciones de habitaciones reembolsables y los filtros de «cancelación gratuita» al hacer la reserva. 

Este método también te permite volver a reservar si se libera un hotel más cercano o si necesitas seguir a tu selección a otra ciudad durante las últimas fases del torneo. 

Tanto las opciones de cancelación gratuita como las de no pagar por adelantado están disponibles al buscar alojamiento en Booking.com.

Dónde alojarse en las ciudades anfitrionas del Mundial 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

  • Aeropuerto principal: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)
  • Consejos de transporte: MARTA, el sistema ferroviario de Atlanta, es el principal enlace de transporte recomendado para evitar el tráfico extremo en los días de partido, con dos estaciones (Vine City Station y GWCC/CNN Center Station) situadas cerca del Mercedes-Benz Stadium.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)Reservar hoteles
Menos de 2 km 704 $ - 3.055 $Reservar hoteles
Menos de 10 km 490 $ - 2.070 $Reservar hoteles
  • Opciones económicas: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio alto: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km del estadio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km del estadio)

Dallas (AT&T Stadium)

  • Aeropuerto principal: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
  • Consejos de transporte: Se establecerá una red temporal de transporte masivo específicamente para los días de partido, con la Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, el «Bus Bridge» de DART y el Arlington Trolley.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)Reservar hoteles
Menos de 2 km 952 $ - 1.161 $Reservar hoteles
Menos de 10 km 736 $ - 1.341 $Reservar hoteles
  • Opciones económicas: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio alto: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km del estadio)

Los Ángeles (SoFi Stadium)

  • Aeropuerto principal: Los Angeles International Airport (LAX)
  • Consejos de transporte: LA Metro es el proveedor oficial de transporte y ofrecerá servicios notablemente mejorados durante el torneo.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)Reservar hoteles
Menos de 2 km 555 $ - 1.716 $Reservar hoteles
Menos de 10 km 503 $ - 1.593 $Reservar hoteles
  • Opciones económicas: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km del estadio), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio alto: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km del estadio), Marina del Rey Hotel (< 10 km del estadio)

Ciudad de México (Estadio Banorte)

  • Aeropuerto principal: Benito Juarez International Airport (MEX)
  • Consejos de transporte: La ruta principal al estadio implicará una combinación de Metro y tren ligero
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)Reservar hoteles
Menos de 2 km 2.553 MXN - 5.131 MXNReservar hoteles
Menos de 10 km 939 MXN - 6.504 MXNReservar hoteles
  • Opciones económicas: Homesuites Rotarismo (< 2 km del estadio), Hotel TorreBlanca (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio alto: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km del estadio), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km del estadio)

Miami (Hard Rock Stadium)

  • Aeropuerto principal: Miami International Airport (MIA)
  • Consejos de transporte: El foco está puesto en el tren de alta velocidad, los servicios lanzadera dedicados y las opciones de park-and-ride. Brightline (High-Speed Rail) está considerada la opción principal para los aficionados que viajen desde Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach u Orlando.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)Reservar hoteles
Menos de 2 km 1.411 $ - 1.584 $Reservar hoteles
Menos de 10 km 610 $ - 2.597 $Reservar hoteles
  • Opciones económicas: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km del estadio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio alto: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km del estadio), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km del estadio)

New Jersey (MetLife Stadium)

  • Aeropuerto principal: Newark Liberty International Airport (EWR)
  • Consejos de transporte: El principal enlace ferroviario es la Meadowlands Rail Line. Para quienes opten por el autobús, la «TransitWay» de NJ TRANSIT es un nuevo corredor exclusivo para buses que se ha establecido para transportar a 10.000 personas adicionales por hora.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)Reservar hoteles
Menos de 2 km 918 $ - 1.766 $Reservar hoteles
Menos de 10 km 591 $ - 2.335 $Reservar hoteles
  • Opciones económicas: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km del estadio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio alto: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km del estadio)

Toronto (BMO Field)

  • Aeropuerto principal: Toronto Pearson International Airport (YYZ)
  • Consejos de transporte: Las líneas Lakeshore West y East funcionarán cada 15 minutos para atender el gran volumen de aficionados, con la «Exhibition GO Station» de GO Transit situada cerca del estadio.
Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor)Reservar hoteles
Menos de 2 km 944 CAD - 4.789 CADReservar hoteles
Menos de 10 km 752 CAD - 1.623 CADReservar hoteles
  • Opciones económicas: Union Hotel (< 2 km del estadio), Element Toronto Airport (< 10 km del estadio)
  • Opciones de precio alto: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km del estadio), Riu Plaza Toronto (< 10 km del estadio)

Cómo reservar vuelos para el Mundial 2026

Si vas a viajar en avión a Norteamérica para el Mundial 2026, planificar con antelación también es clave a la hora de comprar los vuelos. 

Reservar con antelación suele traducirse en tarifas más bajas y mejores horarios de vuelo, y también te da la tranquilidad de saber que ya lo tienes todo listo para tu próxima aventura mundialista.

Los aficionados que quieran viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 pueden encontrar vuelos en herramientas de búsqueda como Skyscanner, comparando entre múltiples aerolíneas. Reserva hoy tu asiento y prepárate para un sensacional verano de fútbol.

Buscar vuelos para el Mundial 2026Reservar vuelos

¿Cuál es el calendario sede por sede del Mundial 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

SedeFechaPartido (hora local)EntradasHoteles
Toronto, Canadá (BMO Field)12 de junioGrupo B: Canadá vs ganador de la Ruta A de la UEFA (15:00)EntradasHoteles
 17 de junioGrupo L: Ghana vs Panamá (19:00)EntradasHoteles
 20 de junioGrupo E: Alemania vs Costa de Marfil (16:00)EntradasHoteles
 22 de junioGrupo I: Noruega vs Senegal (20:00)EntradasHoteles
 23 de junioGrupo L: Panamá vs Croacia (19:00)EntradasHoteles
 26 de junioGrupo I: Senegal vs ganador del Play-Off 2 de la FIFA (15:00)EntradasHoteles
 2 de julioDieciseisavos de final: segundos del Grupo K vs segundos del Grupo L (19:00)EntradasHoteles
Vancouver, Canadá (BC Place)13 de junioGrupo D: Australia vs ganador de la Ruta C de la UEFA (21:00)EntradasHoteles
 18 de junioGrupo B: Canadá vs Catar (15:00)EntradasHoteles
 21 de junioGrupo G: Nueva Zelanda vs Egipto (18:00)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo B: Suiza vs Canadá (12:00)EntradasHoteles
 26 de junioGrupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica (20:00)EntradasHoteles
 2 de julioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo B vs tercer puesto de los Grupos E/F/G/I/J (20:00)EntradasHoteles
 7 de julioOctavos de final: ganadores del partido 85 vs ganadores del partido 87 (13:00)EntradasHoteles
Guadalajara, México (Estadio Akron)11 de junioGrupo A: Corea del Sur vs ganador de la Ruta D de la UEFA (20:00)EntradasHoteles
 18 de junioGrupo A: México vs Corea del Sur (19:00)EntradasHoteles
 23 de junioGrupo K: Colombia vs ganador del Play-Off 1 de la FIFA (20:00)EntradasHoteles
 26 de junioGrupo H: Uruguay vs España (18:00)EntradasHoteles
 29 de junioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo F vs segundos del Grupo C (19:00)EntradasHoteles
Ciudad de México, México (Estadio Banorte)11 de junioGrupo A: México vs Sudáfrica (13:00)EntradasHoteles
 17 de junioGrupo K: Uzbekistán vs Colombia (20:00)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo A: ganador de la Ruta D de la UEFA vs México (19:00)EntradasHoteles
 30 de junioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo A vs tercer puesto de los Grupos C/E/F/H/I (19:00)EntradasHoteles
 5 de julioOctavos de final: ganadores del partido 79 vs ganadores del partido 80 (18:00)EntradasHoteles
Monterrey, México (Estadio BBVA)14 de junioGrupo F: ganador de la Ruta B de la UEFA vs Túnez (20:00)EntradasHoteles
 20 de junioGrupo F: Túnez vs Japón (22:00)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur (19:00)EntradasHoteles
Atlanta, Estados Unidos (Mercedes-Benz Stadium)15 de junioGrupo H: España vs Cabo Verde (12:00)EntradasHoteles
 18 de junioGrupo A: ganador de la Ruta D de la UEFA vs Sudáfrica (12:00)EntradasHoteles
 21 de junioGrupo H: España vs Arabia Saudí (12:00)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo C: Marruecos vs Haití (18:00)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo K: ganador del Play-Off 1 de la FIFA vs Uzbekistán (19:30)EntradasHoteles
 1 de julioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo L vs tercer puesto de los Grupos E/H/I/J/K (12:00)EntradasHoteles
 7 de julioOctavos de final: ganadores del partido 86 vs ganadores del partido 88 (12:00)EntradasHoteles
 15 de julioSemifinales: ganadores del partido 99 vs ganadores del partido 100 (15:00)EntradasHoteles
Foxborough, Estados Unidos (Gillette Stadium)13 de junioGrupo C: Haití vs Escocia (21:00)EntradasHoteles
 16 de junioGrupo I: ganador del Play-Off 2 de la FIFA vs Noruega (18:00)EntradasHoteles
 19 de junioGrupo C: Escocia vs Marruecos (18:00)EntradasHoteles
 23 de junioGrupo L: Inglaterra vs Ghana (16:00)EntradasHoteles
 26 de junioGrupo I: Noruega vs Francia (15:00)EntradasHoteles
 29 de junioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo E vs tercer puesto de los Grupos A/B/C/D/F (16:30)EntradasHoteles
 9 de julioCuartos de final: ganadores del partido 89 vs ganadores del partido 90 (16:00)EntradasHoteles
Arlington, Estados Unidos (AT&T Stadium)14 de junioGrupo F: Países Bajos vs Japón (15:00)EntradasHoteles
 17 de junioGrupo L: Inglaterra vs Croacia (15:00)EntradasHoteles
 22 de junioGrupo J: Argentina vs Austria (12:00)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo F: Japón vs ganador de la Ruta B de la UEFA (18:00)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo J: Jordania vs Argentina (21:00)EntradasHoteles
 30 de junioDieciseisavos de final: segundos del Grupo E vs segundos del Grupo I (12:00)EntradasHoteles
 3 de julioDieciseisavos de final: segundos del Grupo D vs segundos del Grupo G (13:00)EntradasHoteles
 6 de julioOctavos de final: ganadores del partido 83 vs ganadores del partido 84 (14:00)EntradasHoteles
 14 de julioSemifinales: ganadores del partido 97 vs ganadores del partido 98 (14:00)EntradasHoteles
Houston, Estados Unidos (NRG Stadium)14 de junioGrupo E: Alemania vs Curacao (12:00)EntradasHoteles
 17 de junioGrupo K: Portugal vs ganador del Play-Off 1 de la FIFA (12:00)EntradasHoteles
 20 de junioGrupo A: Países Bajos vs ganador de la Ruta B de la UEFA (12:00)EntradasHoteles
 23 de junioGrupo K: Portugal vs Uzbekistán (12:00)EntradasHoteles
 26 de junioGrupo H: Cabo Verde vs Arabia Saudí (19:00)EntradasHoteles
 29 de junioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo C vs segundos del Grupo F (12:00)EntradasHoteles
 4 de julioOctavos de final: ganadores del partido 73 vs ganadores del partido 75 (12:00)EntradasHoteles
Kansas City, Estados Unidos (Arrowhead Stadium)16 de junioGrupo J: Argentina vs Argelia (20:00)EntradasHoteles
 20 de junioGrupo E: Ecuador vs Curacao (19:00)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo F: Túnez vs Países Bajos (18:00)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo J: Argelia vs Austria (21:00)EntradasHoteles
 3 de julioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo K vs tercer puesto de los Grupos D/E/I/J/L (20:30)EntradasHoteles
 11 de julioCuartos de final: ganadores del partido 95 vs ganadores del partido 96 (20:00)EntradasHoteles
Los Ángeles, Estados Unidos (SoFi Stadium)12 de junioGrupo D: Estados Unidos vs Paraguay (18:00)EntradasHoteles
 15 de junioGrupo G: Irán vs Nueva Zelanda (18:00)EntradasHoteles
 18 de junioGrupo B: Suiza vs ganador de la Ruta A de la UEFA (12:00)EntradasHoteles
 21 de junioGrupo G: Bélgica vs Irán (12:00)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo D: ganador de la Ruta C de la UEFA vs Estados Unidos (19:00)EntradasHoteles
 28 de junioDieciseisavos de final: segundos del Grupo A vs segundos del Grupo B (12:00)EntradasHoteles
 2 de julioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo H vs segundos del Grupo J (12:00)EntradasHoteles
 10 de julioCuartos de final: ganadores del partido 93 vs ganadores del partido 94 (12:00)EntradasHoteles
Miami, Estados Unidos (Hard Rock Stadium)15 de junioGrupo H: Arabia Saudí vs Uruguay (18:00)EntradasHoteles
 21 de junioGrupo H: Uruguay vs Cabo Verde (18:00)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo C: Escocia vs Brasil (18:00)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo K: Colombia vs Portugal (19:30)EntradasHoteles
 3 de julioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo J vs segundos del Grupo H (18:00)EntradasHoteles
 11 de julioCuartos de final: ganadores del partido 91 vs ganadores del partido 92 (17:00)EntradasHoteles
 18 de julioPartido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs perdedores del partido 102 (17:00)EntradasHoteles
New Jersey, Estados Unidos (MetLife Stadium)13 de junioGrupo C: Brasil vs Marruecos (18:00)EntradasHoteles
 16 de junioGrupo I: Francia vs Senegal (15:00)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo E: Ecuador vs Alemania (16:00)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo L: Panamá vs Inglaterra (17:00)EntradasHoteles
 30 de junioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo I vs tercer puesto de los Grupos C/D/F/G/H (17:00)EntradasHoteles
 5 de julioOctavos de final: ganadores del partido 76 vs ganadores del partido 78 (16:00)EntradasHoteles
 19 de julioFinal: ganadores del partido 101 vs ganadores del partido 102 (15:00)EntradasHoteles
Filadelfia, Estados Unidos (Lincoln Financial Field)14 de junioGrupo E: Costa de Marfil vs Ecuador (19:00)EntradasHoteles
 19 de junioGrupo C: Brasil vs Haití (21:00)EntradasHoteles
 22 de junioGrupo I: Francia vs ganador del Play-Off 2 de la FIFA (17:00)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo E: Curacao vs Costa de Marfil (16:00)EntradasHoteles
 27 de junioGrupo L: Croacia vs Ghana (17:00)EntradasHoteles
 4 de julioOctavos de final: ganadores del partido 74 vs ganadores del partido 77 (17:00)EntradasHoteles
Santa Clara, Estados Unidos (Levi's Stadium)13 de junioGrupo B: Catar vs Suiza (12:00)EntradasHoteles
 16 de junioGrupo J: Austria vs Jordania (21:00)EntradasHoteles
 19 de junioGrupo D: ganador de la Ruta C de la UEFA vs Paraguay (21:00)EntradasHoteles
 22 de junioGrupo J: Jordania vs Argelia (20:00)EntradasHoteles
 25 de junioGrupo D: Paraguay vs Australia (19:00)EntradasHoteles
 1 de julioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo D vs tercer puesto de los Grupos B/E/F/I/J (17:00)EntradasHoteles
Seattle, Estados Unidos (Lumen Field)15 de junioGrupo G: Bélgica vs Egipto (12:00)EntradasHoteles
 19 de junioGrupo D: Estados Unidos vs Australia (12:00)EntradasHoteles
 24 de junioGrupo B: ganador de la Ruta A de la UEFA vs Catar (12:00)EntradasHoteles
 26 de junioGrupo G: Egipto vs Irán (20:00)EntradasHoteles
 1 de julioDieciseisavos de final: ganadores del Grupo G vs tercer puesto de los Grupos A/E/H/I/J (13:00)EntradasHoteles
 6 de julioOctavos de final: ganadores del partido 81 vs ganadores del partido 82 (17:00)EntradasHoteles

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