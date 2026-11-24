Nueva York se prepara para volver a brillar en el escenario mundial como uno de los grandes destinos navideños de diciembre de 2026.

Tras un otoño espectacular, la ciudad ha consolidado su reputación como destino invernal inolvidable, con propuestas que van desde las tradiciones navideñas más emblemáticas hasta emocionantes partidos de la NBA, grandes éxitos de Broadway y espectáculos de comedia en directo.

Tanto si viajas desde otra parte de Estados Unidos como si llegas del extranjero, GOAL te ofrece una guía completa para conseguir entradas, reservar los mejores vuelos a JFK o Newark y encontrar el alojamiento perfecto para tu viaje invernal por los cinco distritos de Nueva York.

¿Qué eventos hay programados en Nueva York en diciembre de 2026?

GOAL repasa en detalle la amplia oferta de ocio de la ciudad este diciembre. Desde grandes conciertos hasta espectáculos de comedia en salas más íntimas, esto es lo que figura en el calendario:

Fecha Evento Recinto Entradas Martes 1 de diciembre Doja Cat Madison Square Garden Entradas Jueves 3 de diciembre Wisin United Palace Theatre Entradas Jueves 3 de diciembre Brent Faiyaz Barclays Center Entradas Domingo 6 de diciembre New York Giants contra San Francisco 49ers MetLife Stadium Entradas Martes 8 de diciembre The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Entradas Viernes 11 de diciembre Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Entradas Sábado 12 de diciembre Partido de fútbol americano entre Army y Navy MetLife Stadium Entradas Domingo 13 de diciembre Denver Broncos contra New York Jets MetLife Stadium Entradas Domingo 13 de diciembre Boston Celtics contra Brooklyn Nets Barclays Center Entradas Martes 15 y miércoles 16 de diciembre Trevor Noah Beacon Theatre Entradas Miércoles 16 de diciembre Brooklyn Nets contra Dallas Mavericks Barclays Center Entradas Miércoles 16 y jueves 17 de diciembre Andrea Bocelli Madison Square Garden Entradas Domingo 20 de diciembre New York Islanders contra New York Rangers UBS Arena, Elmont Entradas Miércoles 23 de diciembre Utah Jazz contra New York Knicks Madison Square Garden Entradas Viernes 25 de diciembre San Antonio Spurs contra New York Knicks (día de Navidad) Madison Square Garden Entradas Domingo 27 de diciembre Brooklyn Nets contra New York Knicks Madison Square Garden Entradas Durante todo diciembre El gran Gatsby Broadway Theatre Entradas Martes 29 de diciembre Detroit Red Wings contra New York Rangers Madison Square Garden Entradas Del miércoles 30 de diciembre al sábado 2 de enero Serie de conciertos de Fin de Año de Phish Madison Square Garden Entradas Durante todo diciembre Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Entradas Durante todo diciembre El cascanueces de George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Entradas Durante todo diciembre Alvin Ailey American Dance Theater (desde el 2 de diciembre) New York City Center Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los eventos de diciembre en Nueva York?

Actualmente, la disponibilidad de entradas en los canales de venta originales para los grandes eventos navideños está alcanzando mínimos históricos. Es el caso de las funciones de las Rockettes en los fines de semana más solicitados y de los partidos de los Knicks durante la semana de Navidad. Con millones de turistas llegando a la ciudad, la demanda está afectando considerablemente a las taquillas.

Esto es lo que debes saber de un vistazo:

El mercado de reventa está activo: Si no conseguiste entradas en la venta original, plataformas como StubHub son el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados conforme se acerca diciembre. Es tu mejor oportunidad para acceder a espectáculos de Broadway con las entradas agotadas, conseguir asientos VIP en el Madison Square Garden o encontrar buenas localidades para ver a Trevor Noah en el Beacon Theatre.

Si no conseguiste entradas en la venta original, plataformas como StubHub son el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados conforme se acerca diciembre. Es tu mejor oportunidad para acceder a espectáculos de Broadway con las entradas agotadas, conseguir asientos VIP en el Madison Square Garden o encontrar buenas localidades para ver a Trevor Noah en el Beacon Theatre. Acceso 100 % digital: Casi todos los grandes recintos de Nueva York utilizan exclusivamente entradas digitales. Necesitarás un teléfono con conexión a internet para mostrarlas en los tornos de acceso.

Casi todos los grandes recintos de Nueva York utilizan exclusivamente entradas digitales. Necesitarás un teléfono con conexión a internet para mostrarlas en los tornos de acceso. Precios y seguridad: Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier plataforma de reventa. Comprar en mercados de confianza como StubHub garantiza que tu compra esté protegida por su garantía FanProtect del 100 %.

¿Cómo comprar vuelos para tu viaje a Nueva York en diciembre?

Para visitar Nueva York hay que desenvolverse en uno de los centros de transporte más concurridos del mundo. La mayoría de los aficionados y turistas volarán a uno de los tres grandes aeropuertos de la zona: el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR) o LaGuardia (LGA).

Aeropuerto Internacional JFK (Nueva York): Es el principal punto de llegada de quienes viajan desde ciudades europeas como Londres, París o Fráncfort. Permite llegar a Manhattan y Brooklyn en metro (mediante el AirTrain) o con servicios de transporte solicitados por aplicación.

Es el principal punto de llegada de quienes viajan desde ciudades europeas como Londres, París o Fráncfort. Permite llegar a Manhattan y Brooklyn en metro (mediante el AirTrain) o con servicios de transporte solicitados por aplicación. Newark Liberty (Nueva Jersey): Es una excelente alternativa, especialmente si tu itinerario incluye un partido de la NFL en el MetLife Stadium o te alojas en el lado oeste de Manhattan.

Es una excelente alternativa, especialmente si tu itinerario incluye un partido de la NFL en el MetLife Stadium o te alojas en el lado oeste de Manhattan. Aeropuerto de LaGuardia (Nueva York): Es la principal opción para vuelos nacionales en Estados Unidos. Recién renovado, ofrece conexiones rápidas con Midtown y Queens.

Recomendamos utilizar plataformas como Skyscanner para estar pendiente de las bajadas de precio. Aerolíneas como Delta, JetBlue y British Airways son opciones populares para viajar a la capital navideña de Norteamérica.

¿Cuánto cuestan los vuelos a Nueva York en diciembre?

Se prevé que los costes de viaje sean elevados durante las fiestas. En diciembre, los vuelos desde grandes aeropuertos europeos o de la costa oeste de Estados Unidos suelen costar entre 400 y 1.200 dólares estadounidenses. Reservar con antelación es esencial para conseguir las mejores tarifas.

Fecha Origen Destino Coste estimado (USD) 5 de diciembre Londres (LHR) Nueva York (JFK) 750 $ 10 de diciembre Los Ángeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 de diciembre París (CDG) Nueva York (JFK) 850 $

¿Dónde alojarte durante tu escapada a Nueva York en diciembre?

Con eventos repartidos por Manhattan, Brooklyn e incluso Nueva Jersey, conviene buscar un alojamiento que ofrezca flexibilidad y permita resguardarse del frío durante los meses de invierno.

Midtown Manhattan (para Broadway, el Madison Square Garden y las visitas navideñas): Alojarte en Midtown te sitúa en pleno centro de la actividad. Podrás ir andando al Radio City Christmas Spectacular, al distrito teatral para ver espectáculos de Broadway y al Madison Square Garden para asistir a partidos de los Knicks y los Rangers. La zona tiene un ambiente animado y ofrece acceso inmediato a las principales líneas de metro y a lugares emblemáticos.

Downtown Brooklyn (para la NBA y los conciertos) Si tu itinerario incluye muchos partidos de los Brooklyn Nets o conciertos en el Barclays Center, alojarte en Downtown Brooklyn te ofrece un entorno más moderno y algo más tranquilo. Los hoteles boutique de la zona tienen unas vistas increíbles del perfil de la ciudad y permiten volver fácilmente a Manhattan en metro.

¿Cómo moverte por Nueva York?

Para desplazarte los días de partido, al salir del teatro y entre las multitudes navideñas, conviene conocer las opciones locales:

Transporte solicitado por aplicación: Lyft es una herramienta esencial en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Aunque el metro es estupendo para desplazarse durante el día, pedir un Lyft es la opción más segura, cálida y fiable para quienes salen tarde de un evento en el Madison Square Garden o regresan al hotel tras una gélida noche de diciembre.

Lyft es una herramienta esencial en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Aunque el metro es estupendo para desplazarse durante el día, pedir un Lyft es la opción más segura, cálida y fiable para quienes salen tarde de un evento en el Madison Square Garden o regresan al hotel tras una gélida noche de diciembre. Transporte público: Nueva York cuenta con una extensa red de metro que funciona las 24 horas (la MTA) y resulta muy útil para evitar el tráfico navideño de Midtown, aunque habrá grandes aglomeraciones después de los partidos en Penn Station, situada bajo el Madison Square Garden. Tener preparada una aplicación de transporte es una alternativa perfecta.

¿Cómo mantenerte conectado durante tu viaje a Nueva York?

Si viajas a Estados Unidos, necesitas un plan de datos que funcione nada más bajar del avión. Mantenerte conectado es fundamental para mostrar tu entrada digital de StubHub en el acceso, usar Google Maps para encontrar el teatro o pedir un Lyft después del partido.

Para evitar facturas de itinerancia muy elevadas de tu operador habitual, la mejor opción es una eSIM. Con eSIM.sm puedes disponer de datos de alta velocidad durante todo el viaje desde solo unos pocos dólares. Se activa fácilmente mediante un código QR, por lo que podrás conectarte en cuanto llegues a JFK o Newark. También puedes recargar tus datos fácilmente si necesitas más mientras sigues a tu equipo favorito o exploras la ciudad.

Planes destacados de diciembre en Nueva York: