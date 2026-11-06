La Gran Manzana se prepara para volver a brillar en el escenario mundial como el destino vacacional por excelencia este diciembre de 2026.

Tras un otoño espectacular, Nueva York ha consolidado su reputación como un destino invernal inolvidable, con propuestas que van desde las tradiciones navideñas más emblemáticas hasta emocionantes partidos de la NBA, grandes éxitos de Broadway y espectáculos de comedia en directo.

Tanto si viajas desde otro punto del país como si llegas en un vuelo internacional, GOAL te ofrece la guía definitiva para conseguir entradas, reservar los mejores vuelos a JFK o Newark y encontrar el alojamiento perfecto para tu recorrido invernal por los cinco distritos de la ciudad.

¿Cuál es el calendario de eventos de Nueva York para diciembre de 2026?

GOAL te ofrece un repaso mucho más amplio de las distintas opciones de ocio disponibles en la ciudad este diciembre. Desde grandes conciertos hasta actuaciones de comedia en espacios íntimos, esto es lo que figura en el calendario:

Fecha Evento Recinto Entradas Martes 1 de diciembre Doja Cat Madison Square Garden Entradas Jueves 3 de diciembre Wisin United Palace Theatre Entradas Jueves 3 de diciembre Brent Faiyaz Barclays Center Entradas Domingo 6 de diciembre New York Giants contra San Francisco 49ers MetLife Stadium Entradas Martes 8 de diciembre The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Entradas Viernes 11 de diciembre Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Entradas Sábado 12 de diciembre Partido de fútbol americano entre Army y Navy MetLife Stadium Entradas Domingo 13 de diciembre Denver Broncos contra New York Jets MetLife Stadium Entradas Domingo 13 de diciembre Boston Celtics contra Brooklyn Nets Barclays Center Entradas Martes 15 y miércoles 16 de diciembre Trevor Noah Beacon Theatre Entradas Miércoles 16 de diciembre Brooklyn Nets contra Dallas Mavericks Barclays Center Entradas Miércoles 16 y jueves 17 de diciembre Andrea Bocelli Madison Square Garden Entradas Domingo 20 de diciembre New York Islanders contra New York Rangers UBS Arena, Elmont Entradas Miércoles 23 de diciembre Utah Jazz contra New York Knicks Madison Square Garden Entradas Viernes 25 de diciembre San Antonio Spurs contra New York Knicks (Navidad) Madison Square Garden Entradas Domingo 27 de diciembre Brooklyn Nets contra New York Knicks Madison Square Garden Entradas Durante todo diciembre El gran Gatsby Broadway Theatre Entradas Martes 29 de diciembre Detroit Red Wings contra New York Rangers Madison Square Garden Entradas Del miércoles 30 de diciembre al sábado 2 de enero Serie de conciertos de Phish por Nochevieja Madison Square Garden Entradas Durante todo diciembre Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Entradas Durante todo diciembre El cascanueces de George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Entradas Durante todo diciembre Alvin Ailey American Dance Theater (desde el 2 de diciembre) New York City Center Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los eventos de diciembre en Nueva York?

A día de hoy, la disponibilidad de entradas en los canales de venta oficiales para los grandes eventos navideños, como las funciones de las Rockettes en los fines de semana más solicitados o los partidos de los Knicks durante las fiestas, está alcanzando oficialmente un mínimo histórico. Con millones de turistas llegando a la ciudad, las taquillas registran una enorme demanda.

Esto es lo que debes saber de un vistazo:

El mercado de reventa está activo: Si no conseguiste entradas en la venta inicial, plataformas como StubHub son el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados conforme se acerca diciembre. Es tu mejor oportunidad para conseguir acceso a espectáculos de Broadway con las entradas agotadas, asientos VIP en el Madison Square Garden o buenas localidades para ver a Trevor Noah en el Beacon Theatre.

Si no conseguiste entradas en la venta inicial, plataformas como StubHub son el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados conforme se acerca diciembre. Es tu mejor oportunidad para conseguir acceso a espectáculos de Broadway con las entradas agotadas, asientos VIP en el Madison Square Garden o buenas localidades para ver a Trevor Noah en el Beacon Theatre. Acceso 100 % digital: Casi todos los grandes recintos de Nueva York utilizan exclusivamente entradas digitales. Necesitarás un teléfono inteligente con acceso a internet para mostrar tus entradas en los tornos.

Casi todos los grandes recintos de Nueva York utilizan exclusivamente entradas digitales. Necesitarás un teléfono inteligente con acceso a internet para mostrar tus entradas en los tornos. Precios y seguridad: Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier plataforma de reventa. Utilizar mercados de confianza como StubHub garantiza que tu compra esté protegida por su Garantía FanProtect del 100 %.

¿Cómo comprar vuelos para tu viaje a Nueva York en diciembre?

Visitar Nueva York implica moverse por uno de los centros de transporte más transitados del mundo. La mayoría de aficionados y turistas aterrizarán en uno de los tres principales aeropuertos de la zona: el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) o el Aeropuerto LaGuardia (LGA).

Aeropuerto Internacional JFK (Nueva York): Es el principal punto de llegada para quienes viajan desde ciudades europeas como Londres, París o Fráncfort. Ofrece conexión en metro mediante el AirTrain y acceso en vehículos solicitados a través de aplicaciones a Manhattan y Brooklyn.

Es el principal punto de llegada para quienes viajan desde ciudades europeas como Londres, París o Fráncfort. Ofrece conexión en metro mediante el AirTrain y acceso en vehículos solicitados a través de aplicaciones a Manhattan y Brooklyn. Newark Liberty (Nueva Jersey): Una excelente alternativa, especialmente si tu itinerario incluye un partido de la NFL en el MetLife Stadium o te alojas en la zona oeste de Manhattan.

Una excelente alternativa, especialmente si tu itinerario incluye un partido de la NFL en el MetLife Stadium o te alojas en la zona oeste de Manhattan. Aeropuerto LaGuardia (Nueva York): Es el aeropuerto de referencia para los vuelos nacionales en Estados Unidos. Ha sido renovado recientemente y ofrece acceso rápido a Midtown y Queens.

Recomendamos utilizar plataformas como Skyscanner para seguir las bajadas de precios. Aerolíneas como Delta, JetBlue y British Airways son opciones populares para viajar a la capital navideña de Norteamérica.

¿Cuánto cuestan los vuelos a Nueva York en diciembre?

Se espera que los costes de viaje sean elevados durante las fiestas. Los vuelos desde los principales aeropuertos europeos o de la costa oeste de Estados Unidos suelen costar entre 400 y 1.200 dólares estadounidenses en diciembre. Reservar con antelación es fundamental para conseguir las mejores tarifas.

Fecha Origen Destino Coste estimado (USD) 5 de diciembre Londres (LHR) Nueva York (JFK) 750 $ 10 de diciembre Los Ángeles (LAX) Newark (EWR) 450 $ 18 de diciembre París (CDG) Nueva York (JFK) 850 $

¿Dónde alojarte durante tu escapada a Nueva York en diciembre?

Con eventos repartidos entre Manhattan, Brooklyn e incluso Nueva Jersey, conviene buscar un alojamiento que ofrezca flexibilidad y permita resguardarse del frío durante los meses de invierno.

Midtown Manhattan (para Broadway, el Madison Square Garden y las visitas navideñas): Alojarte en Midtown te sitúa en pleno centro de la actividad. Podrás ir andando al Radio City Christmas Spectacular, al distrito de los teatros para ver espectáculos de Broadway y al Madison Square Garden para asistir a partidos de los Knicks y los Rangers. La zona ofrece un ambiente animado, con acceso inmediato a las principales líneas de metro y a lugares emblemáticos.

Downtown Brooklyn (para la NBA y los conciertos) Si tu itinerario incluye muchos partidos de los Brooklyn Nets o conciertos en el Barclays Center, alojarte en Downtown Brooklyn te ofrece un entorno más moderno y algo más tranquilo. Los hoteles boutique de la zona ofrecen vistas increíbles del perfil urbano y facilitan el regreso a Manhattan en metro.

¿Cómo desplazarte por Nueva York?

Moverse por la ciudad en días de partido, a la salida de los teatros y entre las multitudes navideñas requiere conocer las opciones locales:

Vehículos solicitados a través de aplicaciones: Lyft es imprescindible en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Aunque el metro es una gran opción para desplazarse durante el día, pedir un Lyft es la alternativa más segura, cálida y fiable para quienes salen tarde de un evento en el Madison Square Garden o regresan al hotel después de una gélida noche de diciembre.

Lyft es imprescindible en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Aunque el metro es una gran opción para desplazarse durante el día, pedir un Lyft es la alternativa más segura, cálida y fiable para quienes salen tarde de un evento en el Madison Square Garden o regresan al hotel después de una gélida noche de diciembre. Transporte público: Nueva York cuenta con una amplia red de metro (la MTA) que funciona las 24 horas y resulta muy útil para evitar el tráfico navideño de Midtown, aunque habrá grandes aglomeraciones en Penn Station, bajo el Madison Square Garden, después de los partidos. Tener preparada una aplicación para pedir un vehículo es la alternativa perfecta.

¿Cómo mantenerte conectado durante tu viaje a Nueva York?

Si viajas a Estados Unidos, necesitas un plan de datos que funcione desde el momento en que bajas del avión. Mantenerte conectado es fundamental para mostrar tu entrada digital de StubHub en el acceso, utilizar Google Maps para encontrar tu teatro o pedir un Lyft después del partido.

Para evitar facturas de itinerancia elevadas de tu operador habitual, lo mejor es una eSIM. Con eSIM.sm puedes disponer de datos de alta velocidad durante todo el viaje desde solo unos pocos dólares. Se activa fácilmente mediante un código QR, por lo que podrás conectarte en cuanto llegues a JFK o Newark. También puedes ampliar tus datos fácilmente si necesitas más mientras sigues a tu equipo favorito o exploras la ciudad.

Lo más destacado de Nueva York en diciembre: