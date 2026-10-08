Cómo conseguir entradas premium del Manchester United FC: entradas hospitality, información sobre Old Trafford, precios de los palcos VIP y más

Sáltate las complicaciones del sorteo de entradas: reservar hospitality de Manchester United te da una vía directa y garantizada de acceso a Old Trafford sin tener que pelear con sorteos de membresía ni complejos requisitos de puntos.

Incluso con una capacidad del estadio superior a 74.000 espectadores, conseguir entradas normales para partidos de alto nivel de la Premier League o encuentros europeos sigue siendo increíblemente difícil. Los paquetes oficiales de día de partido eliminan el estrés, ya que ofrecen asientos confirmados, restauración ejecutiva, bebidas incluidas e inmejorables vistas del terreno de juego.

De un vistazo: hospitality de Old Trafford, entradas premium y paquetes VIP

Paquete premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Kit Room / Salford Suite Sala lounge 250 £ - 495 £ North West Quadrant / SAF Stand Asiento acolchado en Tier 2/3, comida callejera, bar de pago, programa del partido Victoria Warehouse Sala lounge externa 295 £ - 580 £ Fuera del recinto (5 minutos a pie) Asiento en la Sir Bobby Charlton Stand, puestos de comida callejera, bebidas incluidas Museum Experience & Red Café Nivel Club y experiencia 350 £ - 650 £ Sir Alex Ferguson Stand Asiento acolchado en la SAF Stand, acceso completo al museo de 3 plantas, bufé, preguntas y respuestas con una leyenda Knights Lounge & Centennial Restauración 650 £ - 1.250 £ North East Quadrant / SAF Stand Comida de chef de 3 platos, barra libre, asientos acolchados a la altura del centro del campo The Gallery & Heritage Club Premium 1.200 £ - 2.500 £ SAF Stand / SBC Stand Alta cocina de 4/5 platos, recepción con champán, asientos ejecutivos centrales Private Executive Boxes (8–10+ Guests) Palco 8.500 £ - 22.000 £ (por palco) East Stand / SBC Stand Suite privada cerrada, anfitrión personal, restauración personalizada, asientos en el balcón

*Los precios fluctúan en función de la categorización del partido (Categoría A frente a Categoría B/C).

¿Cómo reservar entradas premium de Manchester United?

Próximos partidos MUN Premier League 12:30 TOT

¿Cuánto cuestan las entradas hospitality y premium de Manchester United FC?

Los precios de la hospitality de día de partido de Manchester United varían según la categorización del encuentro (rivalidades de Categoría A frente a partidos de Categoría B/C), las opciones de comida (desde puestos informales de comida callejera hasta alta cocina de varios platos) y la ubicación del asiento (desde cuadrantes en el anillo superior hasta asientos en la línea de medio campo):

Bares deportivos informales y salas lounge contemporáneas (250 £ - 495 £ por persona): Espacios de nivel inicial como The Kit Room o Salford Suite. Incluye asientos acolchados en los anillos superiores, opciones informales de comida callejera y acceso a bar de pago.

Salas lounge externas y paquetes experienciales (295 £ - 650 £ por persona): Opciones distintivas como Victoria Warehouse o la Old Trafford Museum Experience en la Sir Alex Ferguson Stand. Incluye exposiciones interactivas del club, bufés calientes, bebidas gratuitas y sesiones de preguntas y respuestas antes del partido con exjugadores.

Alta cocina y salas lounge en el centro del campo (650 £ - 1.250 £ por persona): Entornos de lujo de nivel intermedio que incluyen Knights Lounge, Centennial Suite o Evolution Restaurant. Ofrecen menús gourmet de tres platos, barra incluida y asientos con vistas privilegiadas junto a la banda.

Salas lounge insignia ultra-VIP (1.200 £ - 2.500 £+ por persona): Espacios de primer nivel como The Gallery o Heritage Club. Ofrecen recepciones con champán, comidas de cuatro o cinco platos elaboradas por chef, regalos oficiales y lujosos asientos acolchados cerca del palco de directivos.

Palcos ejecutivos privados (8.500 £ - 22.000 £ por palco): Suites exclusivas para entre 8 y más de 10 invitados situadas en la East Stand y la Sir Bobby Charlton Stand. Incluyen restauración a medida, servicio de anfitrión privado y asientos reservados en el balcón justo fuera de la ventana de tu suite.

¿Qué paquetes premium hay disponibles en Manchester United FC?

Private Executive Boxes (8–10+ Guests)

Ubicadas en niveles exclusivos de palcos en la East Stand y la Sir Bobby Charlton Stand, las suites privadas ofrecen total privacidad junto con asientos exteriores directos.

Precio: Desde 8.500 £ por palco (de 8 a más de 10 invitados)

Qué incluye: Suite privada cerrada con vistas al campo, anfitrión personal y servicio de camarero, comida de varios platos o bufés, bar privado abastecido, programas de partido y apariciones de exjugadores del United.

Suites VIP insignia

Diseñadas para recibir invitados ejecutivos, ocasiones especiales o aficionados que buscan gastronomía de primer nivel combinada con visión central desde la línea de medio campo.

Precio: The Gallery desde 1.200 £ por persona | Heritage Club desde 1.500 £ por persona

Qué incluye: Asientos ubicados cerca del Directors' Lounge, recepción con champán, alta cocina de cinco platos, barra gratuita con bebidas espirituosas y vinos, regalos conmemorativos y análisis tácticos previos al partido.

Restauración y salas lounge experienciales

Ideal para aficionados que quieren una rica herencia del club, comida de primer nivel o entretenimiento inmersivo el día de partido:

Precio: Knights Lounge (650 £ - 1.100 £) | Museum Experience (desde 350 £) | Red Café (desde 330 £)

Qué incluye: Menús gourmet de varios platos, paquetes de barra libre, sesiones de preguntas y respuestas en directo con leyendas del United y asientos premium acolchados en la Sir Alex Ferguson Stand.

Hospitality informal y de gran valor

Una hospitality flexible y animada ideal para familias, aficionados locales y seguidores internacionales:

Precio: Victoria Warehouse (295 £ - 580 £) | The Kit Room (250 £ - 495 £) | Salford Suite (228 £ - 450 £)

Qué incluye:

Asientos acolchados en la Sir Bobby Charlton Stand, la Sir Alex Ferguson Stand o el North West Quadrant

Acceso a la suite desde 3 horas antes del inicio y hasta 1 hora después del partido

Vales de comida callejera, bufés calientes o mostradores de comida informal

Acceso a bar de pago o a opciones de bebida gratuita según la categoría

Programa oficial de recuerdo del día de partido

¿Qué hay que saber sobre las gradas y las vistas de Old Trafford?

Las cuatro gradas diferenciadas de Old Trafford ofrecen cada una un punto de vista único:

Sir Alex Ferguson Stand (North Stand): La enorme grada de tres niveles que alberga suites ejecutivas de primer nivel, The Gallery y el Museo de Manchester United. Los asientos del nivel medio ofrecen unas vistas tácticas excepcionales del terreno de juego.

Sir Bobby Charlton Stand (South Stand): Recorre la línea principal de banda y alberga los banquillos, el túnel y el palco de directivos. Los asientos de Tier 1 ofrecen una perspectiva íntima de la zona técnica.

Stretford End (West Stand): El epicentro histórico del ambiente de Old Trafford. Las salas lounge de los cuadrantes cercanos permiten a los aficionados empaparse del ambiente mientras disfrutan de servicios premium.

East Stand (SCORE Stand): Ofrece asientos elevados en los cuadrantes y palcos ejecutivos con vistas directas a la entrada de Sir Matt Busby Way y a la Trinity Statue en el exterior.

¿Cómo conseguir entradas hospitality y premium para el Manchester United Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan disfrutar de la hospitality de Old Trafford a un precio más bajo, los partidos de la Women's Super League (WSL) y de copa del Manchester United jugados en Old Trafford son una gran opción.

Los paquetes para partidos del equipo femenino incluyen acceso a salas lounge de la Sir Alex Ferguson Stand, bufés de calidad y asientos acolchados a precios aptos para familias, lo que los convierte en una opción muy popular para equipos de base y salidas familiares.

Código de vestimenta: ¿qué debería ponerme con entradas premium de Manchester United?

Nivel informal (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Elegante informal. Se permiten camisetas oficiales del Manchester United y ropa del equipo. Los chándales, la ropa de gimnasio, la indumentaria del equipo visitante o los colores rivales están estrictamente prohibidos.

Salas lounge y palcos formales (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): De elegante informal a formal. Pantalones elegantes o vaqueros arreglados, camisas con cuello o prendas de punto elegantes, y zapatos limpios o zapatillas discretas y elegantes. No se permiten camisetas de fútbol en las suites de alta cocina de primer nivel.

Transporte: ¿cómo llegar a Old Trafford con entradas premium?

Las suites hospitality abren 3 horas antes del inicio y permanecen abiertas hasta 1 hora después del pitido final.

Llegada: La forma más sencilla de viajar es con el Manchester Metrolink. Los tranvías salen desde Manchester Piccadilly o Victoria hasta la estación de Old Trafford (7 minutos a pie), Wharfside (5 minutos a pie) o Exchange Quay (10 minutos a pie).

Salida: Las colas en las estaciones de tranvía después del partido pueden ser muy largas. Como tu pase hospitality te da acceso a la sala lounge tras el encuentro, quédate dentro, sigue el análisis en directo posterior al partido en las pantallas de la sala y deja que se disperse la multitud antes de volver al centro de la ciudad.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cuándo recibo mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitality del Manchester United FC se envían por correo electrónico al titular principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del inicio. Las entradas electrónicas pueden añadirse a tu cartera móvil (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse en los tornos del estadio como códigos de barras en PDF.

¿Qué pasa si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League cambian con frecuencia por la cobertura televisiva en directo, pasando a jugarse en franjas de viernes por la noche, sábado, domingo o lunes. Las entradas hospitality siguen siendo automáticamente válidas para la nueva hora de inicio. Asegúrate de mantener flexibles tus planes de viaje.

¿Se permite la entrada de niños en las salas lounge hospitality de Old Trafford?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las salas lounge hospitality de Old Trafford. Todos los asistentes deben tener una entrada hospitality válida independientemente de la edad, y los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.



