Como muchos aficionados sabrán, conseguir una entrada de admisión general en Anfield sin un abono oficial de temporada o una década de créditos de partidos es prácticamente imposible.

Para los partidos de mayor perfil de la Premier League y la Liga de Campeones de la UEFA, los sorteos semestrales de la Membresía Oficial del Liverpool FC obligan a los aficionados a enfrentarse a una cola digital de más de 100.000 seguidores que compiten por unos pocos cientos de asientos.

Los partidos de categoría A, como Manchester United, Everton y Manchester City, exigen un estricto umbral de más de 13 créditos de partidos de temporadas anteriores solo para entrar en el sorteo.

La hospitalidad oficial en día de partido sigue siendo la única vía garantizada y verificada legalmente para entrar en Anfield para quienes no tienen abono de temporada, los aficionados internacionales y quienes planean un viaje a Merseyside, y no requiere ningún estatus de membresía ni créditos de prioridad.

¿Cómo reservar entradas premium del Liverpool?

Para evitar los mercados secundarios no válidos de terceros, la hospitalidad oficial del Liverpool FC debe reservarse a través de los canales directos del club o de socios de viaje principales autorizados:

Portal oficial de hospitality del Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com): Motor de reservas directo del club para salas de un solo partido, noches de Champions League y alquileres de Executive Suite de temporada.

Seat Unique: Revendedor oficial autorizado y socio de plataforma de ticketing, que ofrece pases verificados de hospitality del Liverpool FC, asientos VIP, como Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge y Founders Lounge, y experiencias premium en día de partido. Reserva entradas premium del Liverpool en Seat Unique.

Champions Travel: Socio revendedor oficial que ofrece asientos garantizados de hospitality en Anfield junto con alojamiento en hoteles del centro de Liverpool y traslados. Reserva entradas premium del Liverpool en Champions Travel.

De un vistazo: paquetes VIP y de hospitality de Anfield

Entrada premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Brodie's Lounge Sala 295 £ - 595 £ Grada Anfield Road (anillo superior 1) Comida callejera, bebida en el descanso, aparición de una leyenda, vista panorámica frente a The Kop Carlsberg Dugout Sala 295 £ - 595 £ Main Stand (ala del anillo medio) Puestos de comida callejera, bebida en el descanso, visita de una leyenda del LFC, vista cerca de los banquillos Premier Club Nivel Club 350 £ - 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Bufé caliente y frío, refrigerios en el descanso, vista de cámara de retransmisión hacia los banquillos The Beautiful Game / Chemistry Restauración 650 £ - 1.150 £ Main Stand (zona central del anillo medio) Menú emplatado de 3 platos, cerveza, vino y bebidas espirituosas incluidas, líneas de visión centrales del mediocampo 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ - 1.800 £ Main Stand (Level 2 / palco de directivos) Comida gourmet de 4 platos, bar incluido, entrada junto al túnel de jugadores Executive Boxes Palco 9.500 £ - 22.000 £ (por palco) Main Stand (Level 3) Suite privada cerrada para 10-20 invitados, asientos exteriores en balcón, anfitrión y menú de varios platos

¿Cuánto cuestan las entradas de hospitality y premium del Liverpool?

Los precios de la hospitality y de las entradas premium del Liverpool FC varían en función de tres factores principales: la categoría del partido, Category A frente a Category B/C, el estilo de restauración, comida callejera informal frente a alta cocina de varios platos, y la posición respecto al campo, anillo superior frente al nivel del palco de directivos.

Bares deportivos informales y salas (295 £ - 595 £ por persona): Opciones de entrada como Brodie's Lounge en la grada Anfield Road o Carlsberg Dugout en la Main Stand. Incluye entradas acolchadas para el partido, puestos de comida callejera gratuitos antes del encuentro y una bebida gratis en el descanso.

Bufés tradicionales y salas Club (350 £ - 650 £ por persona): Opciones de nivel medio como el Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) o The Anfield Beat. Incluye bufés calientes y fríos de varios platos, acceso a bar de pago y apariciones de exjugadores del LFC.

Alta cocina y salas premium (650 £ - 1.450 £ por persona): Experiencias de alta gama como The Beautiful Game, Chemistry Lounge o Japan Airlines Lounge, antes 1892 Lounge. Incluye comida gourmet de 3 a 4 platos, cervezas, vinos y bebidas espirituosas incluidas, champán de bienvenida y líneas de visión centrales privilegiadas junto al palco de directivos o los banquillos del equipo.

Salas insignia y ultra-VIP (1.800 £ - 2.500 £+ por persona): Espacios ultraexclusivos como Founders Lounge en la nueva Anfield Road Stand. Ofrece una experiencia de comida de cinco platos con concepto de "theatre of food", bar libre, asientos acolchados con calefacción y regalos personalizados del partido.

Palcos ejecutivos privados (9.500 £ - 22.000 £ por palco): Suites privadas para 10 a 20 invitados en la Main Stand. El precio depende del rival e incluye restauración personalizada, servicio personal de camarero y asientos privados en el balcón exterior de la suite.

¿Qué paquetes premium del Liverpool están disponibles?

El Liverpool FC ofrece una amplia variedad de espacios de hospitality diseñados para aficionados individuales, clientes corporativos y grupos que buscan diferentes ambientes en día de partido:

Palcos ejecutivos privados (Main Stand)

Ubicados en el Level 3 de la Main Stand, los palcos ejecutivos acogen a 10, 12 o 20 invitados con total privacidad.

Experiencia : Servicio personal de camarero y anfitrión, restauración personalizada de varios platos o bufés de lujo, bar privado completamente abastecido y acceso directo a asientos acolchados personales en el balcón, situados justo fuera de las puertas de cristal de la suite.

Salas insignia y de nivel de directivos

Japan Airlines Lounge (antes 1892 Lounge) : Rinde homenaje al año en que se fundó el LFC tras la separación del Everton. Está situada en el bloque L14 del anillo inferior de la Main Stand, cerca del palco de directivos y del túnel de jugadores, y ofrece menús de alta cocina, bebidas incluidas y proximidad al terreno de juego.

Founders Lounge : Ubicada en la ampliada Anfield Road Stand, cuenta con un concepto de varios platos "theatre of food", bar libre de champán y asientos acolchados con calefacción situados justo detrás de la portería mirando hacia The Kop.

Suites premium de alta cocina

The Beautiful Game y Chemistry Lounges: Están ubicadas en el Level 2 de la Main Stand y ofrecen menús de 3 platos elaborados por chefs, servicio de bebidas incluidas, regalos del partido y líneas de visión centrales del campo en los bloques M4 y M6.

Bares deportivos y bufés

Brodie's Lounge: Recibe su nombre de John Alexander Brodie, el ingeniero civil de Liverpool que inventó la red de fútbol en 1889. Cuenta con puestos de comida callejera gratuitos, música antes del partido, una bebida en el descanso y asientos acolchados en el anillo superior de la Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Un espacio animado y social que se extiende por las alas del anillo medio de la Main Stand. Ofrece comida callejera, servicio de bar de pago y asientos acolchados junto al área técnica del entrenador.

Premier Club: Ubicado en la Sir Kenny Dalglish Stand, Shanks and Paisley Suites, ofrece un bufé previo al partido de dos platos, caliente y frío, programa y vistas elevadas laterales del campo.

Paquetes fuera del estadio

The Sandon e Isla Gladstone : Pases de hospitality fuera del estadio que incluyen comidas previas al partido en lugares emblemáticos de Liverpool, como The Sandon en Oakfield Road, el histórico lugar de nacimiento donde John Houlding fundó el Liverpool FC en 1892, combinadas con una entrada oficial de anillo inferior para el partido en Anfield.

¿Qué hay que saber sobre las gradas de Anfield, las vistas del campo y la historia local?

Main Stand (anillo medio y Level 2): Alberga los palcos ejecutivos y las suites de alta cocina. Los bloques M4 a M6 se sitúan directamente sobre la línea de medio campo y ofrecen líneas de visión de cámara táctica.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Situada frente a la icónica Kop. Ver a 12.000 aficionados en The Kop cantar 'You'll Never Walk Alone' desde el otro lado del campo ofrece una de las perspectivas visuales más impactantes del fútbol mundial.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Situada frente a la Main Stand en el antiguo emplazamiento de la Centenary Stand. Ofrece vistas limpias y elevadas de ambas áreas técnicas.

¿Cómo conseguir entradas de hospitality para el Liverpool FC Women?

Para los aficionados que quieran disfrutar de una experiencia de hospitality en Anfield a un precio más bajo, algunos partidos seleccionados de la Women's Super League del Liverpool FC que se disputan en Anfield ofrecen un punto de entrada accesible.

Los paquetes de hospitality para los partidos femeninos incluyen acceso a salas de la Main Stand, opciones de comida antes del partido y asientos acolchados a precios reducidos, lo que los hace ideales para familias y aficionados más jóvenes.

Código de vestimenta: ¿qué debo llevar con las entradas premium del Liverpool?

Nivel informal, Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club: Smart casual. Se permiten las camisetas oficiales de local del LFC y los colores del club. Los chándales, la ropa de gimnasio, los colores del equipo visitante y las camisetas del rival están estrictamente prohibidos.

Salas y palcos formales, Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes: Smart casual a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, polos o camisas con cuello y zapatillas de vestir limpias. Las camisetas réplica de fútbol suelen estar restringidas en los comedores formales de nivel superior.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsas en Anfield?

Límite de bolsa: Anfield aplica un estricto límite de tamaño A4, 297 mm x 210 mm x 210 mm, a todas las bolsas que entran por los tornos.

Sin almacenamiento en el recinto: No hay instalaciones de consigna ni de depósito de bolsas en Anfield. Las maletas y mochilas grandes serán rechazadas por la seguridad en los perímetros exteriores.

Solución de almacenamiento: Guarda el equipaje más grande en las consignas dentro de la estación Liverpool Lime Street, en el centro de la ciudad, antes de tomar el transporte hacia el estadio.

Transporte: ¿cómo llegar a Anfield con entradas premium?

Las salas de hospitality de Anfield abren 3 horas antes del saque inicial y permanecen abiertas hasta 1 hora después del partido.

Llegada: La opción de transporte público más fiable desde el centro de Liverpool es el servicio exprés de autobús Stagecoach 917 , que va directamente desde Commutation Row / St George's Hall hasta Anfield. Como alternativa, toma el Merseyrail hasta Sandhills Station y haz transbordo al Soccerbus.

Consejo para la salida tras el partido: Los cortes de tráfico alrededor de Walton Breck Road generan una gran congestión tras el partido y largas esperas para los taxis. Como tu entrada de hospitality te da acceso a la sala durante una hora después del pitido final, relájate dentro, sigue el análisis postpartido en los monitores en directo de la sala y deja que se despeje la multitud de 60.000 personas antes de irte.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo recibiré mis entradas electrónicas?

Los pases digitales oficiales de hospitality del Liverpool FC se envían por correo electrónico al titular principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del día del partido. Los pases pueden guardarse directamente en Apple Wallet o Google Wallet para escanearlos en los tornos VIP.

¿Qué ocurre si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia para la retransmisión, pasando de franjas de viernes por la noche a sábado, domingo o lunes. Las entradas de hospitality siguen siendo válidas automáticamente para la nueva fecha y hora del partido. Ten siempre margen de flexibilidad al organizar viajes y alojamiento.

¿Se permite la entrada de niños en las salas de hospitality de Anfield?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las zonas de hospitality de Anfield. Cada asistente, independientemente de su edad, debe tener una entrada válida de hospitality para el día de partido, y los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.