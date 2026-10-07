Como sabrán muchos aficionados, conseguir una entrada de admisión general en Anfield sin un abono oficial de temporada es prácticamente imposible.

Para los partidos más destacados de la Premier League y la Liga de Campeones de la UEFA, los sorteos bianuales de la Membresía Oficial del Liverpool FC obligan a los aficionados a enfrentarse a una cola digital de más de 100.000 seguidores que compiten por unos pocos cientos de asientos.

Hospitality oficial para el día de partido sigue siendo la única vía garantizada y legalmente verificada para entrar en Anfield para quienes no tienen abono de temporada, los seguidores internacionales y los aficionados que planean un viaje a Merseyside, y no requiere ningún estatus de membresía ni créditos de prioridad.

¿Cómo reservar entradas premium del Liverpool?

De un vistazo: paquetes hospitality y VIP de Anfield

Entrada premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Brodie's Lounge Sala 295 £ - 595 £ Anfield Road Stand (Upper Level 1) Comida callejera, bebida en el descanso, aparición de una leyenda, vista panorámica frente a The Kop Carlsberg Dugout Sala 295 £ - 595 £ Main Stand (Middle Tier Wing) Puestos de comida callejera, bebida en el descanso, visita de una leyenda del LFC, vista cerca de los banquillos Premier Club Nivel Club (graderío intermedio) 350 £ - 650 £ Sir Kenny Dalglish Stand Bufé caliente y frío, refrigerios en el descanso, vista de cámara de retransmisión hacia los banquillos The Beautiful Game / Chemistry Restauración 650 £ - 1.150 £ Main Stand (Middle Tier Central) Menú de 3 platos, cerveza/vino/bebidas espirituosas incluidas, visibilidad central del centro del campo 1892 Lounge / Founders Lounge Premium 850 £ - 1.800 £ Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Cena gourmet de 4 platos, bar incluido, entrada junto al túnel de los jugadores Executive Boxes Palco 9.500 £ - 22.000 £ (por palco) Main Stand (Level 3) Suite privada cerrada para 10 a 20 invitados, asientos exteriores en balcón, anfitrión y menú de varios platos

¿Cuánto cuestan las entradas hospitality y premium del Liverpool?

Los precios de las entradas hospitality y premium del Liverpool FC varían en función de tres factores principales: el nivel del partido (Categoría A frente a Categoría B/C), el estilo de restauración (comida callejera informal frente a alta cocina de varios platos) y la ubicación respecto al campo (graderío superior frente al nivel del palco de directivos).

Bares deportivos y salas informales (295 £ - 595 £ por persona): Opciones de entrada como Brodie's Lounge en la Anfield Road Stand o Carlsberg Dugout en la Main Stand. Incluye entradas acolchadas para el partido, puestos de comida callejera gratuitos antes del encuentro y una bebida gratis en el descanso.

Bufés tradicionales y salas club (350 £ - 650 £ por persona): Opciones de nivel intermedio como el Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) o The Anfield Beat. Incluye bufés calientes y fríos de varios platos, acceso a bar de pago y apariciones de exjugadores del LFC.

Alta cocina y salas premium (650 £ - 1.450 £ por persona): Experiencias de gama alta como The Beautiful Game, Chemistry Lounge o Japan Airlines Lounge (antes 1892 Lounge). Incluye gastronomía gourmet de 3 a 4 platos, cervezas, vinos y bebidas espirituosas incluidas, champán de bienvenida y ubicaciones centrales privilegiadas junto al Directors' Box o a los banquillos del equipo.

Salas insignia y Ultra-VIP (1.800 £ - 2.500 £+ por persona): Espacios ultr exclusivos como el Founders Lounge en la nueva Anfield Road Stand. Incluye una experiencia gastronómica de cinco platos "theatre of food", barra libre, asientos acolchados calefactados y regalos personalizados del partido.

Palcos ejecutivos privados (9.500 £ - 22.000 £ por palco): Suites privadas para 10 a 20 invitados en la Main Stand. El precio depende del rival; incluye restauración personalizada, servicio personal de camarero y asientos privados en el balcón exterior de tu suite.

¿Qué paquetes premium del Liverpool hay disponibles?

El Liverpool FC ofrece una amplia gama de espacios hospitality diseñados para aficionados individuales, clientes corporativos y grupos que buscan diferentes ambientes de día de partido:

Palcos ejecutivos privados (Main Stand)

Ubicados en el Level 3 de la Main Stand, los palcos ejecutivos acogen a 10, 12 o 20 invitados con total privacidad.

Experiencia : Servicio personal de camarero y anfitrión, restauración personalizada de varios platos o bufés de lujo, bar privado totalmente abastecido y acceso directo a asientos acolchados personales en el balcón situados justo fuera de las puertas acristaladas de la suite.

Salas insignia y de nivel Directors'

Japan Airlines Lounge (antes 1892 Lounge) : Hace honor al año en que se fundó el LFC tras la separación de Everton. Situado en el Block L14 de la Main Stand Lower Tier, cerca del Directors' Box y del túnel de jugadores, ofrece menús de alta cocina, bebidas incluidas y proximidad al terreno de juego.

Founders Lounge : Ubicado en la ampliada Anfield Road Stand, con un concepto de varios platos "theatre of food", barra libre de champán y asientos acolchados calefactados situados directamente detrás de la portería con vista hacia The Kop.

Suites premium de alta cocina

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Situadas en el Level 2 de la Main Stand, ofrecen menús de autor de 3 platos, servicio de bebidas incluido sin coste adicional, regalos del partido y visibilidad central del campo en los Blocks M4 y M6.

Bares deportivos y bufés

Brodie's Lounge: Lleva el nombre de John Alexander Brodie, el ingeniero civil de Liverpool que inventó la red de fútbol en 1889. Incluye puestos de comida callejera gratuitos, música antes del partido, una bebida en el descanso y asientos acolchados en la grada alta de la Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Un espacio animado y social que se extiende por las alas del graderío intermedio de la Main Stand. Ofrece comida callejera, servicio de bar de pago y asientos acolchados junto al área técnica del entrenador.

Premier Club: Ubicado en la Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites), con un bufé previo al partido de dos platos, caliente y frío, programa y una vista lateral elevada del terreno de juego.

Paquetes fuera del estadio

The Sandon & Isla Gladstone : Pases hospitality fuera del estadio que incluyen comidas previas al partido en lugares emblemáticos de Liverpool, como The Sandon en Oakfield Road, el histórico lugar de nacimiento donde John Houlding fundó el Liverpool FC en 1892, combinadas con una entrada oficial de graderío inferior para el partido en Anfield.

¿Qué hay que saber sobre las gradas de Anfield, las vistas del campo y la historia local?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Alberga los palcos ejecutivos y las suites de alta cocina. Los Blocks M4 a M6 se sitúan justo sobre la línea de medio campo y ofrecen una perspectiva de cámara táctica.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Situada frente a la icónica Kop. Ver a 12.000 aficionados en The Kop cantar 'You'll Never Walk Alone' desde el otro lado del campo ofrece una de las perspectivas visuales más impactantes del fútbol mundial.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Situada frente a la Main Stand en el antiguo emplazamiento de la Centenary Stand. Ofrece vistas limpias y elevadas de ambas áreas técnicas.

¿Cómo conseguir entradas hospitality para el Liverpool FC Women?

Para los aficionados que quieran una experiencia hospitality en Anfield a un precio más bajo, algunos partidos seleccionados de la Women's Super League (WSL) del Liverpool FC disputados en Anfield ofrecen una opción de acceso asequible.

Los paquetes hospitality para los partidos femeninos incluyen acceso a salas de la Main Stand, opciones de comida antes del partido y asientos acolchados a precios reducidos, lo que los hace ideales para familias y aficionados más jóvenes.

Código de vestimenta: ¿qué debo ponerme con entradas premium del Liverpool?

Nivel informal (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Smart casual. Se permiten las camisetas oficiales de local del LFC y los colores del club. Los chándales, la ropa de gimnasio, los colores del equipo visitante y las camisetas del rival están estrictamente prohibidos.

Salas y palcos formales (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): De smart casual a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, polos o camisas con cuello y zapatillas limpias de vestir. Las camisetas réplica de fútbol suelen estar restringidas en los comedores formales de máximo nivel.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsos en Anfield?

Límite de bolsos: Anfield aplica un estricto límite de tamaño A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) para todos los bolsos que entren por los tornos.

Sin almacenamiento en el estadio: No hay instalaciones para guardar equipaje ni consigna de bolsos en Anfield. Las maletas y mochilas grandes serán rechazadas por la seguridad en los perímetros exteriores.

Solución de almacenamiento: Guarda el equipaje más grande en las consignas dentro de la estación Liverpool Lime Street, en el centro de la ciudad, antes de coger transporte hacia el estadio.

Transporte: ¿cómo llegar a Anfield con entradas premium?

Las salas hospitality de Anfield abren 3 horas antes del saque inicial y permanecen abiertas hasta 1 hora después del partido.

Llegada: La opción de transporte público más fiable desde el centro de Liverpool es el servicio exprés de autobús Stagecoach 917 , que va directamente desde Commutation Row / St George's Hall hasta Anfield. Como alternativa, toma el Merseyrail hasta Sandhills Station y haz transbordo al Soccerbus.

Truco para la salida postpartido: Los cortes de tráfico alrededor de Walton Breck Road generan mucha congestión tras el partido y largas esperas para los taxis. Como tu entrada hospitality te da acceso a la sala durante una hora después del pitido final, relájate dentro, mira el análisis postpartido en los monitores en directo de la sala y deja que se despeje la multitud de 60.000 personas antes de irte.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Cuándo recibo mis entradas electrónicas?

Los pases digitales oficiales hospitality del Liverpool FC se envían por correo electrónico al titular principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Los pases pueden guardarse directamente en Apple Wallet o Google Wallet para escanearlos en los tornos VIP.

¿Qué ocurre si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia por motivos de retransmisión, pasando del viernes por la noche al sábado, domingo o lunes. Las entradas hospitality siguen siendo válidas automáticamente para la nueva fecha y hora del partido. Conviene mantener flexibilidad al organizar el viaje y el alojamiento.

¿Se permite la entrada de niños en las salas hospitality de Anfield?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las zonas hospitality de Anfield. Todos los asistentes, independientemente de su edad, deben contar con una entrada hospitality válida para el día de partido, y los menores de 16 años deben ir acompañados por una persona adulta.