Confíen en el proceso, insiste Mikel Arteta. Mientras el Arsenal sigue peleando por títulos nacionales y europeos, la demanda de entradas para los días de partido en el Emirates Stadium, con capacidad para 60.000 espectadores, ha alcanzado niveles históricos.

Para los aficionados internacionales, los seguidores ocasionales o quienes planean un viaje único en la vida al norte de Londres, conseguir entradas de admisión general a través de los sorteos oficiales para socios puede parecer casi imposible, con tasas de éxito para socios Red que con frecuencia caen por debajo del 10%.

La vía oficial de hospitality y paquetes premium del Arsenal para los días de partido ofrece una entrada garantizada al Emirates Stadium si buscas asegurar un paquete premium o acceder a un partido del Arsenal.

De un vistazo: hospitality del Arsenal, entradas premium y paquetes VIP

Nivel del paquete Ideal para Rango de precios (por persona)* Incluye Cannon Club / Club Arsenal Aficionados que viajan y ocasiones especiales 350 £ - 695 £ Asiento acolchado en Club Level, vales de comida y bebida, bebida en el descanso, pase para el museo/visita al estadio Club 1886 & Woolwich Restaurant Gastronomía gourmet y hospitality 695 £ - 995 £ Comida a la carta de 3 platos, bar incluido, aparición de una leyenda del club, asientos centrales en Club Level The Avenell & The Heritage Alta cocina y hospitality corporativa 1.595 £ - 1.795 £ Asientos en Box Level a la altura del centro del campo, comida para grupos pequeños, recepción premium con champán y barra libre Hero & Inner Circle Invitados experienciales / VIP 1.895 £ - 2.695 £ Acceso VIP entre bastidores, encuentros con jugadores, gastronomía de lujo, asientos junto al terreno de juego Palcos ejecutivos (N5, N7, N7+) Grupos grandes (10-15 invitados) 12.950 £ - 29.595 £ (por palco) Suite privada cerrada, anfitrión personal, comida de varios platos, asientos en balcón privado justo fuera del palco

*Los precios varían significativamente en función de la categoría del partido (Categoría A frente a Categoría B/C) y no incluyen el IVA cuando corresponda.

¿Qué hay que saber sobre Club Level y las vistas por bloques del Emirates Stadium?

El nivel intermedio del Arsenal, conocido como Club Level, rodea todo el estadio y está situado entre los niveles inferior y superior. Elegir el bloque adecuado depende de si priorizas la visión táctica, la proximidad a los banquillos o el ambiente.

Tribunas centrales Este y Oeste (bloques 60-64 y 69-73) : situadas cerca de la línea de medio campo. El bloque 62 está directamente sobre el túnel de jugadores y los banquillos, y ofrece una perspectiva táctica privilegiada. Los bloques 70-72 se alinean con el ángulo principal de la cámara de televisión.

Bloques hospitality de línea de gol (bloques 65-68 Clock End y 77-81 North Bank): allí se encuentran paquetes como el Cannon Club . Estos asientos ofrecen una visión inmersiva de las jugadas de ataque, la acción en el área y una gran cercanía a las apasionadas zonas locales.

La fila 1 frente a las filas 3-6 : aunque la fila 1 te sitúa más cerca del borde del campo, la balaustrada de seguridad de cristal en Club Level puede dividir ligeramente la línea de visión de espectadores de menor estatura o niños. Las filas 3 a 6 están ampliamente consideradas como el "punto ideal" en Club Level, ya que te elevan lo justo para ver todo el campo sin obstáculos, manteniendo al mismo tiempo una cobertura total frente a la lluvia.

¿Qué paquetes hospitality hay disponibles en el Arsenal?

Palcos ejecutivos privados (10-15 invitados)

Ubicados en el nivel exclusivo de palcos, los palcos ejecutivos ofrecen privacidad total con asientos dedicados en un balcón exterior justo delante de tu suite personal.

Palco ejecutivo N7: Desde 12.950 £ (10-15 invitados)

Palco ejecutivo N5: Desde 13.140 £ (12 invitados)

Palco ejecutivo N7+: Desde 29.595 £ (15 invitados)

Qué incluye: asientos de suite privada justo fuera de tu palco, comida de varios platos, bar incluido, anfitrión dedicado, programas oficiales del día de partido y paquetes seleccionados con encuentros con jugadores o camisetas personalizadas.

Salones ejecutivos exclusivos

Diseñados para parejas, aficionados individuales o grupos pequeños que quieren un entorno de restaurante de alta cocina combinado con vistas desde la línea de medio campo.

The Avenell: Desde 1.595 £ por persona (se vende por parejas)

The Heritage: Desde 1.795 £ por persona (se vende por parejas)

Qué incluye: asientos premium junto a la línea de medio campo en Box Level, alta cocina y bebidas incluidas, programas oficiales del día de partido y visitas de leyendas del club Arsenal.

Paquetes gastronómicos y experienciales

Si tu prioridad es la gastronomía de primer nivel o el acceso exclusivo, estos paquetes seleccionados ofrecen una experiencia de día de partido inmersiva.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: 695 £ - 725 £ por persona

Foundry Legends: Desde 995 £ por persona

Inner Circle: Desde 1.895 £ por persona (grupos de 4 u 8)

Hero Experience: Desde 2.695 £ por persona (grupo de 4)

Qué incluye: opciones de comida de varios platos, recepciones con champán, sesiones tácticas previas al partido, acceso al estadio entre bastidores y asientos premium en Club Level.

Hospitality informal y de gran valor (Club Level)

Opciones flexibles y dinámicas pensadas para familias, aficionados y viajeros internacionales que buscan comodidad y acceso sencillo.

The Academy / Academy+: 525 £ - 745 £ por persona

Cannon Club: Desde 350 £ - 695 £ por persona

Qué incluye:

Asientos premium acolchados en Club Level (por ejemplo, bloque 66)

Acceso al salón antes del partido (abre 2,5 horas antes del inicio)

Vales para comida y bebidas (cerveza, vino, refrescos)

Bebidas gratuitas en el descanso

Pases para la visita al estadio y al museo

¿Cómo conseguir hospitality y entradas premium para el Arsenal Women (WSL)?

Para los aficionados que buscan la experiencia hospitality del Emirates Stadium a un precio de entrada más bajo, los partidos del Arsenal Women en la Super League femenina (WSL) y en la Liga de Campeones femenina de la UEFA disputados en el Emirates ofrecen una excelente alternativa.

Los paquetes hospitality para partidos femeninos ofrecen el mismo acceso a Club Level, opciones de alta cocina y disponibilidad de palcos privados a precios significativamente reducidos, lo que los convierte en una opción popular para familias y aficionados internacionales.

¿Cómo puedo reservar entradas hospitality del Arsenal?

Las entradas de admisión general requieren pagar una membresía oficial Arsenal Adult Red o Silver Membership (35 £-55 £), sin garantía de ganar los sorteos de entradas. Los paquetes hospitality para días de partido NO requieren membresía.

Los visitantes internacionales pueden comprar directamente a través del departamento oficial de hospitality del Arsenal (hospitality.arsenal.com) meses antes de que se abran los plazos del sorteo general, lo que lo convierte en la opción más segura al reservar vuelos y hoteles no reembolsables.

Código de vestimenta: ¿qué debería ponerme con entradas premium del Arsenal?

Nivel informal (Cannon Club / bares de Club Level): Smart casual. Las camisetas réplica del Arsenal y los colores del equipo local están totalmente permitidos. Los chándales, la ropa de gimnasio, el denim roto y los colores del equipo visitante están estrictamente prohibidos.

Salones y palcos formales (The Avenell / The Heritage / palcos ejecutivos): Smart casual a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, camisas con cuello o jerséis elegantes, y zapatos de vestir limpios o zapatillas elegantes. Las camisetas de equipos suelen estar restringidas en los comedores formales de más alto nivel. Consulta el itinerario específico en la confirmación de tu reserva.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsas con las entradas premium del Arsenal?

Si estás de viaje, no lleves equipaje al estadio.

Límite de bolsa: el tamaño máximo permitido es A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Sin consigna en el estadio: el Emirates Stadium no dispone de servicio de consigna ni de guarda equipajes.

Las maletas de cabina, maletas y mochilas grandes serán rechazadas en los tornos de seguridad.

Utiliza los servicios de consigna en las principales estaciones de tren (Kings Cross, Euston o St Pancras) antes de dirigirte al estadio.

Transporte: ¿cómo llegar al Arsenal con entradas premium?

Las suites hospitality y los salones de Club Level abren 2,5 horas antes del inicio y permanecen abiertos hasta 2 horas después del pitido final.

Llega con antelación para aprovechar al máximo tus vales de comida y bebida y evitar las colas en los accesos.

Llegada : aunque las estaciones de metro de Holloway Road y Arsenal son las más cercanas, se saturan muchísimo entre 60 y 90 minutos antes del inicio. Utiliza Finsbury Park (líneas Victoria/Piccadilly y National Rail) o Highbury & Islington (línea Victoria / Overground) y disfruta de un agradable paseo de 10 a 15 minutos hasta la entrada hospitality de la grada Este (tornos X e Y).

Salida : las colas en la estación de Arsenal tras el partido pueden superar los 45 minutos. Como los paquetes hospitality te dan acceso a los salones de Club Level hasta dos horas después del encuentro, relájate dentro, sigue el análisis televisivo posterior al partido y evita por completo las horas punta en la estación.

¿Qué son los paquetes premium y las entradas hospitality?

En el fútbol, hospitality es el nombre que recibe un paquete premium para el día de partido que va mucho más allá de la experiencia habitual de una entrada normal.

Estas experiencias pueden ir desde ofrecer simplemente acceso a salones y bares previos al partido para empaparse del ambiente, hasta una selección de opciones gastronómicas, que van desde bufé hasta comidas de varios platos, e incluso suites privadas para un número limitado de invitados.

Estos paquetes premium suelen elegirse para ocasiones especiales, atención a clientes o para mejorar el disfrute general del partido.

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando estas zonas estaban reservadas principalmente a famosos, hoy existe una amplia variedad de ofertas para aficionados, profesionales de negocios y el público en general.

Historia del Emirates Stadium

El Emirates Stadium está situado en Holloway, Londres. Es el estadio del Arsenal desde 2006 y tiene una capacidad aproximada de 60.000 espectadores, lo que lo convierte en el sexto estadio de fútbol más grande de Inglaterra. Emirates compró los derechos de denominación del estadio en un acuerdo de 15 años estimado en 100 millones de libras que también incluía el patrocinio de la camiseta. Ambos acuerdos se han ampliado ahora al menos hasta 2028.

Además de sus usos deportivos, el Emirates también se ha utilizado como recinto musical. En 2008, Bruce Springsteen and the E Street Band se convirtió en la primera banda en ofrecer un concierto en el estadio. Coldplay y The Killers también agotaron las entradas en sus conciertos en el Emirates en años posteriores.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibiré mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitality del Arsenal se envían por correo electrónico directamente al titular principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes de la fecha del partido.

Las entradas electrónicas pueden cargarse directamente en monederos digitales del smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse como códigos de barras PDF en los tornos VIP de la grada Este.

¿Qué pasa si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia por la cobertura televisiva, pasando del sábado a las 15:00 al viernes por la tarde, domingo o lunes por la tarde.

Las entradas hospitality siguen siendo válidas automáticamente para la nueva fecha y hora. Asegúrate siempre de que tu itinerario de viaje tenga un margen de 24 a 48 horas alrededor del fin de semana programado.

¿Se permite la entrada de niños en los salones hospitality del Emirates?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las zonas hospitality.

Cada asistente, independientemente de su edad, debe tener una entrada hospitality válida.

Por motivos de seguridad, los menores de 14 años deben ir acompañados por un adulto, y se aplican restricciones a los bebés sentados en la fila 1 de Club Level.