El Real Madrid se coronó por 15.ª vez campeón de la Champions League, antes Copa de Europa, en 2024. Ni siquiera el hecho de que aventaje en ocho títulos al segundo clasificado en el palmarés histórico de la competición ha frenado su ambición de seguir conquistando trofeos. Puedes unirte a la afición vestida de blanco en el Bernabéu y fuera de él reservando hoy tus entradas para los partidos.

A pesar de caer en cuartos de final de la Champions League en cada una de las dos últimas temporadas, los madridistas disfrutaron de enfrentamientos épicos, incluidas memorables victorias en casa ante el Manchester City (3-0), el Mónaco (6-1) y el Borussia Dortmund (5-2).

La afición puede esperar más duelos emocionantes durante la fase de liga de esta temporada: el equipo de José Mourinho se medirá, entre otros, al Arsenal y al PSV. El Real Madrid también visitará Londres por segunda vez, ya que el Shakhtar Donetsk lo recibirá en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, en el partido del 27 de enero.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Real Madrid en la Champions League, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuál es el calendario del Real Madrid en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles 4 de noviembre (19:45) AEK Atenas contra Real Madrid Entradas Estadio Agia Sophia (fuera) Martes 24 de noviembre (21:00) Real Madrid contra PSV Entradas Bernabéu (en casa) Miércoles 9 de diciembre (20:00) Arsenal contra Real Madrid Entradas Emirates Stadium (fuera) Martes 19 de enero (21:00) Real Madrid contra LASK Entradas Bernabéu (en casa) Miércoles 27 de enero (20:00) Shakhtar Donetsk contra Real Madrid Entradas Stamford Bridge, Londres (fuera)

Cómo comprar entradas para los partidos del Real Madrid en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Real Madrid en la Champions League se pueden comprar por internet a través de los canales de venta del club, Real Madrid Tickets y Entradas. No se ponen a la venta con meses de antelación: el club comienza a distribuirlas aproximadamente entre 10 y 12 días antes de cada partido mediante un sistema escalonado de venta por prioridad:

1. Fase 1: Socios del club. Tienen la primera oportunidad de compra, generalmente unas dos semanas antes del inicio del partido.

2. Fase 2: Madridistas Premium. Los titulares del carné acceden al siguiente periodo exclusivo de compra, generalmente entre 7 y 8 días antes del inicio.

3. Fase 3: Público general. Las entradas restantes se ponen a disposición del público aproximadamente entre 4 y 6 días antes del partido.

En los partidos de Champions League con mucha demanda, las entradas suelen agotarse durante las fases reservadas a los socios, por lo que quedan pocas o ninguna para la venta al público general.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Real Madrid, quienes quieran asistir a un partido de Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Real Madrid en la Champions League?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Real Madrid en la Champions League suelen partir de 100 € en los encuentros habituales de la fase de liga. El precio sube considerablemente, hasta los 300 o 400 € o más, para localidades estándar bien situadas, según su ubicación y la fase de la competición. Los paquetes VIP oficiales parten de 375 €.

El Real Madrid clasifica sus partidos en casa en distintas categorías que determinan los precios de partida:

Categoría A : Reservada para partidos de gran importancia, como El Clásico o las eliminatorias de la Champions League. Los precios oficiales de las localidades estándar para estos encuentros suelen subir entre un 20 % y un 50 %, o incluso más, respecto a los de las fases de grupos o de liga anteriores.

: Reservada para partidos de gran importancia, como El Clásico o las eliminatorias de la Champions League. Los precios oficiales de las localidades estándar para estos encuentros suelen subir entre un 20 % y un 50 %, o incluso más, respecto a los de las fases de grupos o de liga anteriores. Categoría B : Partidos habituales de la fase de liga europea, como los disputados contra equipos como el RB Leipzig o el PSV Eindhoven, y encuentros de mayor categoría en las competiciones nacionales.

: Partidos habituales de la fase de liga europea, como los disputados contra equipos como el RB Leipzig o el PSV Eindhoven, y encuentros de mayor categoría en las competiciones nacionales. Descuentos para socios: Los socios del club y los Madridistas Premium reciben un descuento de entre el 20 % y el 30 % sobre el precio oficial estándar para el público general al comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Real Madrid.

Consulta la web oficial del Real Madrid para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Real Madrid en la Champions League

Los partidos recientes de Champions League del Real Madrid en casa no han dado tregua. En cada uno de sus últimos seis encuentros europeos en el Bernabéu se han marcado al menos tres goles. Estos son sus resultados en la Champions League en 2026: