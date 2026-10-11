Cómo conseguir entradas para los partidos del Manchester City en la Champions League 2026/27: Dónde comprarlas, precios, calendario de la fase de liga y más

Desde que levantó el trofeo de la Champions League al final de la temporada 2022/23, el Manchester City no ha logrado superar los cuartos de final en Europa. ¿Recuperará su brillo sobre el césped en la competición continental? Ya puedes reservar entradas para sus próximos partidos de Champions League.

Entradas para el Manchester City en la Champions LeagueReserva ahora

Con grandes duelos de la fase de liga ante el Paris Saint-Germain, el Nápoles y el Barcelona, por citar solo algunos, a la afición del City le esperan noches europeas vibrantes en los próximos meses.

GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos del Manchester City en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Manchester City en la Champions League

Fecha (hora local) Partido Estadio Entradas Miércoles 14 de octubre (20:00) Manchester City vs. Paris Saint-Germain Etihad Stadium (local) Entradas Martes 20 de octubre (20:00) Manchester City vs. AEK Atenas Etihad Stadium (local) Entradas Miércoles 4 de noviembre (21:00) RB Leipzig vs. Manchester City Red Bull Arena (visitante) Entradas Martes 24 de noviembre (20:00) Manchester City vs. Nápoles Etihad Stadium (local) Entradas Martes 8 de diciembre (21:00) Barcelona vs. Manchester City Camp Nou (visitante) Entradas Miércoles 20 de enero (21:00) Lens vs. Manchester City Stade Bollaert-Delelis (visitante) Por anunciar Miércoles 27 de enero (20:00) Manchester City vs. Sporting CP Etihad Stadium (local) Entradas

Cómo comprar entradas para el Manchester City en la Champions League

Las entradas para el Manchester City rara vez llegan a la venta general. El club cuenta con una afición fiel y el Etihad agota rápidamente sus localidades.

Para los partidos de la Premier League, 46.000 asientos de un estadio con capacidad para 53.400 espectadores ya están ocupados por abonados. Lo más probable es que necesites ser socio del Manchester City (Matchday Member) para poder comprar entradas para estos encuentros a través del club.

Puede haber excepciones en partidos de la fase de liga de la Champions League o de la FA Cup y la Carabao Cup, en los que suele haber menos demanda. Sin embargo, no hay garantías y la disponibilidad variará.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Manchester City, quienes quieran asistir a un partido de Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City en la Champions League?

Si compras directamente al club entradas para partidos de Champions League en el Etihad Stadium, el precio para adultos oscila entre 25 £ (nivel 0 de la grada familiar y niveles 0 y 3 de la grada sur) y 50 £ (asientos prémium sin servicios de hospitalidad en la zona 93:20). Los precios de las entradas con descuento también varían: los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 18 y 21 años pagan entre 22 y 37 £, mientras que los menores de 18 años pueden acceder por tan solo 10 £ en la grada familiar o pagar hasta 25 £ en la zona 93:20.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre disponibilidad y precios. En plataformas de reventa como StubHub, actualmente hay entradas disponibles a partir de 95 £.

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¿Qué paquetes de hospitalidad ofrece el Manchester City para los partidos de Champions League?

Los paquetes de hospitalidad del Manchester City también son una buena forma de conseguir localidades sin ser socio. Suelen tardar más en agotarse que las entradas de venta directa y de reventa, por lo que pueden ser una buena opción cuando las demás alternativas son limitadas.

Estos son algunos de los paquetes de hospitalidad disponibles para los partidos del Manchester City en el Etihad Stadium:

The Mancunian (desde 390 £)

Una muestra de la cultura de Mánchester, con música en directo y decoración local. Incluye un menú inspirado en las brasseries y bebidas que se pueden comprar el día del partido o mediante paquetes reservados con antelación.

The Tunnel Club (desde 570 £)

(The Tunnel Club Premier: desde 870 £)

Acceso entre bastidores para recibir a la plantilla del Manchester City a su llegada. También incluye un menú contemporáneo de temporada, bebidas incluidas y asientos ejecutivos acolchados. Entre los extras hay entrevistas en directo dentro de la sala, música de un DJ y un concurso con premios en la propia sala.

Backstage (desde 1.140 £)

Una experiencia superior a la de «The Tunnel Club». Accede entre bastidores y presencia de primera mano los preparativos de un día de partido, incluida una charla privada de un integrante del equipo de operaciones del primer equipo de Pep y una visita al estadio entre bastidores con una leyenda del club.

Historia del Etihad Stadium

El City of Manchester Stadium, conocido actualmente como Etihad Stadium por motivos de patrocinio, es el estadio del Manchester City desde 2003. Se había inaugurado oficialmente un año antes, ya que fue el escenario principal de los Juegos de la Commonwealth de 2002.

Actualmente tiene capacidad para 53.600 espectadores, lo que lo convierte en el séptimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra y el undécimo del Reino Unido. Además de acoger principalmente partidos del Manchester City, el Etihad ha sido sede de la final de la Copa de la UEFA de 2008, partidos internacionales de la selección inglesa de fútbol, encuentros de rugby league, combates de boxeo, partidos internacionales de la selección inglesa de rugby union y conciertos.