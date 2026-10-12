Tras una década de ausencia, el Hull City por fin está de vuelta en la Premier League. Puedes verlo en directo esta temporada si compras hoy tus entradas para sus partidos.

La afición del Hull City aún estará eufórica tras la victoria de su equipo contra el Middlesbrough en la final del play-off del Championship disputada en mayo en Wembley, y ese entusiasmo se ha mantenido en la nueva temporada.

Los hombres de Sergej Jakirović han firmado actuaciones destacadas en casa, incluida una victoria por 2-0 ante el Manchester United, y han mostrado resistencia a domicilio. Tendrán que mantener esa cualidad durante toda la temporada si quieren evitar el temido descenso.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Hull City: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Hull City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sábado 17 de octubre (15:00) Fulham vs. Hull City Entradas Craven Cottage (visitante) Domingo 25 de octubre (14:00) Hull City vs. Brentford Entradas MKM Stadium (local) Sábado 31 de octubre (15:00) Hull City vs. Ipswich Town Entradas MKM Stadium (local) Sábado 7 de noviembre (15:00) Arsenal vs. Hull City Entradas Emirates Stadium (visitante) Domingo 22 de noviembre (14:00) Hull City vs. Brighton & Hove Albion Entradas MKM Stadium (local) Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace vs. Hull City Entradas Selhurst Park (visitante) Miércoles 2 de diciembre (20:00) Hull City vs. Nottingham Forest Entradas MKM Stadium (local) Sábado 5 de diciembre (15:00) Bournemouth vs. Hull City Entradas Vitality Stadium (visitante) Sábado 12 de diciembre (15:00) Hull City vs. Tottenham Hotspur Entradas MKM Stadium (local) Sábado 19 de diciembre (15:00) Manchester City vs. Hull City Entradas Etihad Stadium (visitante) Sábado 26 de diciembre (17:30) Hull City vs. Liverpool Entradas MKM Stadium (local) Martes 29 de diciembre (19:30) Hull City vs. Leeds United Entradas MKM Stadium (local) Sábado 2 de enero (15:00) Sunderland vs. Hull City Entradas Stadium of Light (visitante) Martes 5 de enero (19:30) Nottingham Forest vs. Hull City Entradas City Ground (visitante)

Cómo comprar entradas para el Hull City

Puedes comprar entradas oficiales para el Hull City a través del portal de venta electrónica del club, llamando a la taquilla o acudiendo a ella en persona. Quienes tengan un abono de temporada o sean socios también pueden poner a la venta localidades para partidos en casa cuyas entradas se hayan agotado mediante la guía oficial de intercambio de entradas del Hull City.

Las entradas suelen ponerse a la venta por fases de prioridad:

Acceso prioritario : Los socios vigentes o activos tienen la primera oportunidad de comprar localidades antes de que se abra la venta general.

Venta general : Solo se abre si quedan localidades después de que terminen los periodos de prioridad para socios y abonados de temporada. En los partidos de Premier League con mayor demanda, las entradas suelen agotarse durante las fases de venta a socios o de acceso prioritario.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Hull City en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos en el MKM Stadium parten de 30 £ para adultos, 16 £ para quienes pueden acogerse a tarifas reducidas y 8 £ para menores. El precio exacto depende de la categoría del partido, según la entidad del rival, y de la zona del estadio en la que te sientes.

Los partidos se clasifican en las categorías A, B o C. Los encuentros con mayor demanda, como los disputados contra los equipos del «Big Six», pertenecen a la categoría A, mientras que los de menor repercusión son de categoría C.

Las tarifas básicas más económicas, como las indicadas anteriormente, se calculan siempre según el precio de la zona 1 para un partido de categoría C. Los precios aumentan en función de la categoría del encuentro o de la ubicación de los asientos.

Gradas y zonas del estadio

El MKM Stadium tiene un diseño continuo de un solo nivel, salvo la grada oeste, que cuenta con un segundo nivel. El recinto está dividido en distintas zonas de precios:

Grada este Chris Chilton : Grada de un solo nivel que se extiende a lo largo del campo. Los sectores centrales ofrecen vistas privilegiadas desde el lateral, mientras que la esquina sureste cuenta con zonas habilitadas para ver el partido de pie, populares entre la afición local más animosa.

Grada oeste : La parte más imponente del estadio. El nivel inferior alberga los banquillos de los jugadores, la zona de prensa y los palcos de hospitalidad prémium. El segundo nivel, más elevado, ocupa la franja de precios más alta del estadio por sus vistas panorámicas.

Grada norte : Tradicionalmente acoge a los seguidores locales, especialmente en los sectores N1–N5, donde más se anima al equipo con cánticos.

Grada sur : La grada destinada a las familias. Esta zona ofrece asientos no numerados y se sitúa en el extremo más económico de la escala de precios del estadio.

Zona de la afición visitante : Los seguidores visitantes se sitúan en la esquina noreste. Esta zona incluye aproximadamente 1.105 plazas habilitadas para ver el partido de pie.

Consulta el portal oficial de venta de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el MKM Stadium

El MKM Stadium es un emblemático recinto polivalente para acontecimientos deportivos y espectáculos situado en Kingston upon Hull, Inglaterra. Conocido por su singular arquitectura contemporánea, es la sede compartida de un equipo de fútbol y otro de rugby a 13.

El estadio se concibió a finales de la década de 1990, cuando el Ayuntamiento de Hull vendió acciones de Kingston Communications y destinó los ingresos a financiar unas instalaciones de última generación. Su construcción costó 44 millones de libras y duró solo 14 meses, antes de su inauguración oficial en diciembre de 2002.

El estadio sirve de sede a dos clubes importantes, que dejaron atrás sus históricos, aunque envejecidos, recintos:

Hull City A.F.C. (los Tigres): el equipo de fútbol se trasladó desde Boothferry Park

Hull FC (el Hull FC): el equipo de rugby a 13 se trasladó desde The Boulevard

Momentos memorables en el MKM Stadium

El partido inaugural (diciembre de 2002) : El Hull City derrotó al Sunderland por 1-0 en un amistoso y se adjudicó el recién creado «Trofeo Raich Carter». Steve Melton marcó el histórico primer gol del estadio.

El estreno en la Premier League (2008) : Tras el ascenso a la máxima categoría, los primeros partidos en casa en la Premier League se volvieron legendarios, incluida una célebre victoria por 3-1 sobre el Liverpool.

La batalla de los 11 hombres (2003) : El primer partido del Hull FC en el estadio fue una eliminatoria de la Challenge Cup contra el Halifax. Pese a la expulsión de dos jugadores del Hull, la plantilla de 11 hombres luchó hasta lograr una memorable victoria por 24-16.

Ampliación futura: Arup Sport y Miller Partnership diseñaron la estructura del estadio para permitir la incorporación de un nivel superior adicional sobre la grada este, lo que elevaría su capacidad hasta los 34.000 asientos si fuera necesario.

Récords y estadísticas del Hull City

Fundado en 1904, el Hull City Association Football Club, apodado los Tigres, cuenta con una historia fascinante marcada por su perseverancia en las categorías inferiores, un espectacular ascenso a la Premier League en el siglo XXI e inolvidables visitas a Wembley.

Títulos y logros destacados del club

Campeón de la tercera categoría inglesa (League One / Division Three) : 4 veces

Ganador del play-off de la segunda categoría inglesa(Championship) : 3 veces

Récords individuales de jugadores

Más partidos disputados: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Más goles: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

El fin de una espera de 104 años (2008)

Tras más de un siglo en las categorías inferiores, el Hull City alcanzó por primera vez la máxima categoría. El héroe local Dean Windass marcó un impresionante gol de volea en la primera parte de la final del play-off del Championship, disputada en Wembley, para asegurar una victoria por 1-0 sobre el Bristol City. El capitán Ian Ashbee completó la célebre hazaña de capitanear al club en las cuatro categorías profesionales.

La final de la FA Cup de 2014 y el debut europeo

El Hull City alcanzó en 2014 su primera final de una gran competición de copa. En un inicio fulgurante en Wembley, los goles de James Chester y Curtis Davies pusieron a los Tigres 2-0 por delante del Arsenal en apenas ocho minutos. El Arsenal remontó y ganó 3-2 en la prórroga, pero aquella trayectoria histórica permitió al Hull disputar su primera y única campaña en la Europa League de la UEFA durante la temporada 2014-15.



