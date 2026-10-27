Cómo conseguir entradas para la Roma en la temporada 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas de la Serie A, información sobre el Estadio Olímpico y más

La Roma firmó su mejor clasificación liguera en ocho temporadas al terminar tercera en la Serie A durante la campaña 2025/26. En los próximos meses buscará mantener su progresión tanto en Italia como en Europa.

Puedes ver a la Roma en directo reservando hoy tus entradas para sus partidos.

Bajo la dirección de Rudi Garcia y Luciano Spalletti, la Roma fue subcampeona de la Serie A en tres ocasiones durante la década de 2010 (2013-14, 2014-15 y 2016-17). La afición del Stadio Olimpico espera ahora que Gian Piero Gasperini siga demostrando su talento en el banquillo tras una primera campaña al frente del equipo.

La Roma terminó la pasada temporada en plena racha, con cinco victorias ligueras consecutivas, incluida una por 2-0 ante la Lazio en el Derby della Capitale. Este curso retomó el camino donde lo había dejado y encadenó una larga serie de partidos invicta en la Serie A.

Se presenta una campaña que ningún seguidor de la Roma querrá perderse. GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para sus partidos: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la Roma

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Sáb. 31 de octubre (18:00) Serie A: Udinese vs. Roma Entradas Bluenergy Stadium (Údine) Mar. 3 de noviembre (20:00) Champions League: Manchester United vs. Roma Entradas Old Trafford (Mánchester) Sáb. 7 de noviembre (20:45) Serie A: Roma vs. Sassuolo Entradas Stadio Olimpico (Roma) Sáb. 21 de noviembre (18:00) Serie A: Parma vs. Roma Entradas Stadio Ennio Tardini (Parma) Mié. 25 de noviembre (21:00) Champions League: Paris Saint-Germain vs. Roma Entradas Parc des Princes (París) Dom. 29 de noviembre (18:00) Serie A: Roma vs. Monza Entradas Stadio Olimpico (Roma) Vie. 4 de diciembre (20:45) Serie A: Bologna vs. Roma Entradas Estadio Renato Dall'Ara (Bolonia) Mar. 8 de diciembre (21:00) Champions League: Roma vs. Sporting CP Entradas Stadio Olimpico (Roma) Dom. 13 de diciembre (12:30) Serie A: Lazio vs. Roma Entradas Stadio Olimpico (Roma) Sáb. 19 de diciembre (20:45) Serie A: Roma vs. Juventus Entradas Stadio Olimpico (Roma) Sáb. 2 de enero (18:00) Serie A: Roma vs. Frosinone Entradas Stadio Olimpico (Roma) Mar. 5 de enero (18:30) Serie A: Venezia vs. Roma Entradas Stadio Pier Luigi Penzo (Venecia) Sáb. 9 de enero (18:00) Serie A: Roma vs. AC Milan Entradas Stadio Olimpico (Roma) Mar. 12 de enero (21:00) Coppa Italia: Roma vs. Hellas Verona Entradas Stadio Olimpico (Roma)

Cómo comprar entradas para la Roma

Las entradas oficiales para los partidos de la Roma se pueden comprar por internet a través del portal oficial de entradas del club o, los días de partido, en la taquilla habilitada del Stadio Olimpico. Para adquirir entradas individuales o abonos para los encuentros de la AS Roma como local en el Stadio Olimpico mediante el portal oficial del club, es obligatorio tener una cuenta gratuita «MyASR Account».

Las entradas suelen salir a la venta entre dos y cuatro semanas antes de cada partido (aproximadamente entre tres y cuatro semanas antes de los encuentros habituales de la Serie A).

Periodos de acceso prioritario: la venta se abre por fases, no para todo el público a la vez:

Fase 1 : Los abonados PLUS y CLASSIC EXTRA tienen acceso en primer lugar y pueden comprar entradas adicionales con descuento.

Fase 2 : Titulares de la AS Roma Card o miembros de MyASR con historial de compras.

Fase 3 : La venta al público general se abre a todos los titulares de una cuenta MyASR.

En los partidos de mayor demanda, como el Derby della Capitale ante la Lazio, los encuentros contra la Juventus, el Inter o el AC Milan, o las eliminatorias europeas, las entradas pueden agotarse rápidamente durante las fases de prioridad y de abonos. Por eso, es necesario estar pendiente del momento exacto en que se abre la venta.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de la Roma en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Roma?

Las entradas oficiales para los partidos de la Roma en el Stadio Olimpico suelen costar entre 20 € y más de 125 €, según el rival y la categoría del encuentro. Los partidos de gran demanda, como el Derby della Capitale o las grandes citas europeas, cuestan bastante más en el mercado secundario o en las categorías superiores.

El Stadio Olimpico se divide en varias zonas principales de asientos:

Curva Sud (grada sur) : El núcleo histórico de los seguidores más fervientes y los ultras de la AS Roma. Por lo general, ofrece precios más bajos y un ambiente intenso, aunque la demanda es enorme y la disponibilidad para el público general es limitada.

Curva Nord (grada norte) : Suele reservarse para la afición visitante o para el público general, según la distribución establecida para cada partido.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Situadas junto a los fondos, estas zonas ofrecen vistas laterales del campo desde un nivel inferior, a precios moderados.

Tribuna Tevere : La tribuna principal de uno de los laterales del campo, dividida en zonas superior, inferior y a pie de campo. Incluye localidades con tarifas especiales, como el sector familiar (para adultos acompañados de menores de 14 años), localidades específicas para mujeres y asientos para mayores de 65 años.

Tribuna Monte Mario : La tribuna lateral de mayor categoría, con asientos de gama superior, vistas centradas y proximidad a las zonas de hospitalidad y VIP.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stadio Olimpico

El Stadio Olimpico de Roma es uno de los recintos deportivos con más historia y ambiente del mundo. Con capacidad para más de 70.000 espectadores, es la mayor instalación deportiva de la capital italiana y el emblemático estadio de dos grandes rivales de la misma ciudad en la Serie A: la AS Roma y la SS Lazio. También acoge partidos de las selecciones italianas de fútbol y rugby.

Aunque el estadio se inauguró en la década de 1930, pasó a llamarse Stadio Olimpico después de que Roma obtuviera la sede de la 17.ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano. Fue remodelado para que todas las localidades fueran de asiento y poder acoger las ceremonias de apertura y clausura, así como las pruebas de atletismo en pista.

Para albergar el Mundial de la FIFA de 1990, el estadio fue demolido casi por completo y reconstruido en hormigón. Aquella remodelación incorporó su hoy célebre cubierta ovalada de teflón y fibra de vidrio.

Momentos memorables en el Stadio Olimpico

Final de la Eurocopa de 1968 : Tras un empate inicial 1-1 ante Yugoslavia, Italia ganó por 2-0 la repetición de la final en el Olimpico y conquistó su primer título europeo.

Final del Mundial de la FIFA de 1990 : Alemania Occidental derrotó por 1-0 a la Argentina de Diego Maradona gracias a un penalti tardío de Andreas Brehme y se proclamó campeona del mundo en el momento de mayor proyección internacional del estadio.

«El milagro de la Roma» (2018) : Tras perder por 4-1 ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, la Roma protagonizó una asombrosa remontada al ganar por 3-0 la vuelta en el Olimpico y pasar de ronda por los goles marcados fuera de casa.

Rugby del Seis Naciones : Desde 2012, el estadio ha sido el fortín donde la selección italiana de rugby se dio a conocer al mundo y logró victorias históricas en el torneo de las Seis Naciones ante potencias como Francia.

La despedida de Francesco Totti (2017): Uno de los días más emotivos de la historia del fútbol llegó cuando el capitán de toda la vida de la Roma disputó su último partido e hizo llorar a decenas de miles de aficionados en la Curva Sud.

Récords y estadísticas de la Roma

La AS Roma (Associazione Sportiva Roma) es uno de los clubes de fútbol con más historia y relevancia cultural de Italia. Fundada en 1927 mediante una fusión concebida para dotar a Roma de un club capaz de competir con los poderosos equipos del norte, la entidad ha forjado una identidad profundamente ligada a la historia y el orgullo de la capital italiana.

Títulos y trofeos destacados del club

Aunque la Roma tenga menos títulos ligueros importantes que sus rivales del norte, su palmarés reúne trofeos de gran prestigio tanto en Italia como en Europa.

Serie A : 3 títulos (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Coppa Italia : 9 títulos (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercoppa Italiana : 2 títulos (2001, 2007)

Liga Conferencia Europa de la UEFA : 1 título (2021-22)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Más goles: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

El origen: una fusión

El club nació de la fusión de tres entidades deportivas romanas: Roman FC, Alba-Audace y Fortitudo-Pro Roma. La operación se organizó para crear un gran equipo unificado en el sur de Italia, aunque la Lazio se negó a participar.

La loba capitolina

El célebre escudo del club muestra a una loba amamantando a los hermanos gemelos Rómulo y Remo. La imagen remite directamente al antiguo mito fundacional de la ciudad de Roma.

El «octavo rey de Roma»

Francesco Totti rechazó grandes ofertas de gigantes europeos, especialmente del Real Madrid, para permanecer durante los 25 años de su carrera en el club del que era seguidor desde niño. Sigue siendo venerado de forma unánime como el simbólico «octavo rey de Roma».



