Tras la memorable temporada pasada, en la que el Arsenal conquistó la Premier League por primera vez en 22 años y fue subcampeón de la Champions League de la UEFA, la demanda para verlo jugar en directo ha alcanzado máximos históricos. Aun así, no renuncies a conseguir localidades para sus próximos partidos: todavía puedes reservar entradas hoy.

El Arsenal ganó sus ocho partidos de la fase de liga en su camino hacia la final de la Champions League de 2026. De hecho, no perdió ningún encuentro en el tiempo reglamentario durante toda la competición y solo cayó en los penaltis ante el campeón, el Paris Saint-Germain, en la final disputada en Budapest.

Al equipo de Mikel Arteta le esperan partidos destacados de la Champions League en las próximas semanas y meses, entre ellos los que disputará contra el Borussia Dortmund y el Real Madrid. ¿Está preparado para otra gran campaña europea?

¿Cuáles son los partidos del Arsenal en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Estadio Entradas Martes 24 de noviembre (20:00) Arsenal contra Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 9 de diciembre (20:00) Arsenal contra Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 20 de enero (21:00) Real Betis contra Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas Miércoles 27 de enero (20:00) Arsenal contra Sabah Emirates Stadium (Londres) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es totalmente digital, el Arsenal asigna las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no vayan a utilizar pueden ponerse a la venta de nuevo a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no vayan a utilizar pueden ponerse a la venta de nuevo a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas en línea, en las que las entradas se asignaban por orden de llegada, se han sustituido por sorteos entre los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas en línea, en las que las entradas se asignaban por orden de llegada, se han sustituido por sorteos entre los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido. Plataforma oficial de intercambio de entradas: Si se agotan las localidades, los socios oficiales que no hayan obtenido entrada en el sorteo pueden comprar, a su precio original, las que devuelvan los abonados a través de Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las localidades, los socios oficiales que no hayan obtenido entrada en el sorteo pueden comprar, a su precio original, las que devuelvan los abonados a través de Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para partidos de la Premier League como de la Champions League.

Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para partidos de la Premier League como de la Champions League. Plataformas de reventa de entradas: Para partidos con las entradas agotadas o para conseguir una localidad a última hora, los aficionados pueden recurrir a plataformas de reventa verificadas como Live Football Tickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Los precios más altos corresponden a rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Generalmente oscilan entre 65 £ y más de 120 £ .

Los precios más altos corresponden a rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Generalmente oscilan entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van desde 35 £ hasta 55 £ .

Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van desde . Tarifas reducidas: Hay precios reducidos en las categorías designadas para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados Senior (mayores de 66 años).

Hay precios reducidos en las categorías designadas para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados Senior (mayores de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas al precio original por los canales oficiales, los aficionados deben contar con una afiliación oficial de pago al club que esté activa.

Precios y disponibilidad de las entradas para los partidos fuera de casa

Conseguir entradas oficiales para los partidos del Arsenal fuera de casa en la Champions League de la UEFA es especialmente difícil debido a la altísima demanda, pero el club gestiona las asignaciones mediante un estricto y transparente sistema de prioridad. El precio original de las entradas oficiales para la afición visitante en la Champions League de la UEFA está limitado a un máximo de 50 € (alrededor de 40 £ o más).

Las entradas oficiales para los partidos fuera de casa se venden exclusivamente mediante el sistema Away Credits (puntos de prioridad). Se obtiene 1 Away Credit por cada partido oficial del primer equipo masculino fuera de casa para el que se compre una entrada por los canales oficiales y al que se asista. Los créditos solo tienen validez durante la temporada en curso y las dos anteriores.

Resultados recientes del Arsenal en la Champions League

El Arsenal no pierde un partido en Europa en el tiempo reglamentario (90 minutos) desde el 7 de mayo de 2025, cuando cayó por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Fue en la vuelta de las semifinales de la Champions League de la UEFA 2024/25. El Arsenal quedó eliminado por un resultado global de 3-1.