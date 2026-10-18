El Paris Saint-Germain aspira a convertirse en el cuarto equipo de la historia, después del Ajax, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, en conquistar tres Copas de Europa o Champions League consecutivas. Ya puedes comprar entradas para verlo jugar en la Champions League 2026/27.

El gigante francés quiere volver a brillar en Europa después de revalidar el título logrado con su contundente victoria por 5-0 ante el Inter de Milán en la final de la Champions League de 2025 al derrotar al Arsenal en la tanda de penaltis de la final de 2026 en Budapest.

El equipo de estrellas de Luis Enrique tratará de mantener su impulso tras comenzar la presente campaña de la Champions League con una rotunda victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava en París y un triunfo por 4-2 a domicilio frente al Manchester City. Con partidos de la fase liga ante el Barcelona, la Roma y el Aston Villa, entre otros, todavía por disputar, se avecinan unos meses apasionantes en Europa.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuáles son los partidos del PSG en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 20 de octubre (21:00) PSG contra Barcelona Entradas Parc des Princes (local) Martes 3 de noviembre (21:00) Villarreal contra PSG Entradas Estadio de la Cerámica (visitante) Miércoles 25 de noviembre (21:00) PSG contra AS Roma Entradas Parc des Princes (local) Martes 8 de diciembre (20:00) Aston Villa contra PSG Entradas Villa Park (visitante) Miércoles 20 de enero (21:00) Como 1907 contra PSG Entradas Estadio Giuseppe Sinigaglia (visitante) Miércoles 27 de enero (21:00) PSG contra Galatasaray Entradas Parc des Princes (local)

Cómo comprar entradas para los partidos del PSG en la Champions League

Hay varias opciones para asistir a los partidos del Paris Saint-Germain, desde entradas individuales hasta paquetes de hospitalidad. La forma más fiable de comprarlas es acudir al portal oficial de venta de entradas del PSG.

Conviene consultar la web con frecuencia para conocer las fechas de salida a la venta y la disponibilidad de las entradas. Suelen ponerse a la venta por internet unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar tus datos personales. Ser socio del club también te da prioridad para conseguir localidades en los partidos del Parc des Princes.

Cuando las entradas para un partido del PSG figuran como «Grand Public», significa que están a la venta para el público general y que no necesitas ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la membresía Red & Blue disponen de un breve periodo de compra prioritaria.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el PSG, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del PSG en la Champions League?

Para quienes deseen comprar entradas individuales para los partidos del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes, los precios para adultos han oscilado habitualmente entre40 y 280 € al adquirirlas directamente a través del club. No obstante, los precios de la temporada 2026/27 deberán confirmarse en el portal oficial de venta de entradas del PSG, ya que pueden variar de un año a otro, especialmente por el aumento de la demanda derivado de los continuos éxitos europeos del club.

El precio varía según el rival y la ubicación del asiento en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen estar detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del PSG en la Champions League

El PSG espera ofrecer una actuación más sólida en la fase liga de la Champions League de esta temporada. Pese a proclamarse campeón por segundo año consecutivo, perdió dos partidos (ante el Bayern de Múnich y el Sporting CP) y empató otros dos durante la fase de grupos. Eso le dejó fuera de los ocho primeros puestos y le obligó a disputar la eliminatoria previa a los octavos de final.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 14 de octubre de 2026 Fase liga: Manchester City 4-2 (victoria) Etihad Stadium (Mánchester) 9 de septiembre de 2026 Fase liga: Slovan Bratislava 6-1 (victoria) Parc des Princes (París) 30 de mayo de 2026 Final: Arsenal 1-1 tras la prórroga (victoria por 4-3 en los penaltis) Puskás Aréna (Budapest) 6 de mayo de 2026 Semifinales (vuelta): Bayern de Múnich 1-1 (empate) Allianz Arena (Múnich) 28 de abril de 2026 Semifinales (ida): Bayern de Múnich 5-4 (victoria) Parc des Princes (París) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Liverpool 2-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Liverpool 2-0 (victoria) Parc des Princes (París) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Chelsea 3-0 (victoria) Stamford Bridge (Londres) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Chelsea 5-2 (victoria) Parc des Princes (París) 25 de febrero de 2026 Eliminatoria previa a octavos (vuelta): Mónaco 2-2 (empate) Parc des Princes (París) 17 de febrero de 2026 Eliminatoria previa a octavos (ida): Mónaco 3-2 (victoria) Stade Louis II (Mónaco) 28 de enero de 2026 Fase liga: Newcastle 1-1 (empate) Parc des Princes (París) 20 de enero de 2026 Fase liga: Sporting CP 1-2 (derrota) Estádio José Alvalade (Lisboa)



