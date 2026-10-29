El Napoli, proclamado campeón de la Serie A dos veces en las últimas cuatro temporadas, busca ampliar su palmarés. Puedes ver en acción a jugadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne y Rasmus Højlund reservando hoy mismo tus entradas.

Tras conquistar en la temporada 2022/23 su primer título de la Serie A en 33 años, I Ciucciarelli (los burritos) mantuvieron el impulso: recuperaron la corona dos temporadas después y terminaron segundos en la clasificación en la campaña más reciente.

A Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Napoli, puede que le llevara algún tiempo asentarse tras tomar el relevo de Antonio Conte en verano, pero las recientes buenas actuaciones en las competiciones nacionales y europeas habrán levantado el ánimo de la afición del Stadio Diego Armando Maradona.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Napoli, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Napoli

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Domingo, 1 de noviembre (20:45) Serie A: Juventus contra Napoli Entradas Allianz Stadium (Turín) Miércoles, 4 de noviembre (20:00) Champions League: Porto contra Napoli Entradas Estádio do Dragão (Oporto) Domingo, 8 de noviembre (12:30) Serie A: Napoli contra Lazio Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 21 de noviembre (20:45) Serie A: Napoli contra Torino Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Martes, 24 de noviembre (20:00) Champions League: Manchester City contra Napoli Entradas Etihad Stadium (Mánchester) Domingo, 29 de noviembre (15:00) Serie A: Sassuolo contra Napoli Entradas Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sábado, 5 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli contra Lecce Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Martes, 8 de diciembre (21:00) Champions League: Napoli contra Club Brujas Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 13 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli contra AC Milan Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Miércoles, 16 de diciembre (21:00) Coppa Italia: Napoli contra Fiorentina Por anunciar Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 20 de diciembre (20:45) Serie A: Atalanta contra Napoli Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Domingo, 3 de enero (18:00) Serie A: Parma contra Napoli Entradas Stadio Ennio Tardini (Parma) Jueves, 7 de enero (20:45) Serie A: Napoli contra Cagliari Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Lunes, 11 de enero (20:45) Serie A: Udinese contra Napoli Entradas Bluenergy Stadium (Udine)

Cómo comprar entradas para el Napoli

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli pueden comprarse directamente a través del portal TicketOne Napoli o en la web del club. Para utilizar TicketOne, el socio oficial de venta de entradas del Napoli, es necesario crear una cuenta de usuario gratuita.

Las entradas suelen ponerse a la venta entre 7 y 10 días antes del partido, aunque los encuentros de mayor repercusión o los partidos especiales pueden seguir otros plazos. Las fases de venta son las siguientes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelización de pago.

: Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelización de pago. Fase 2 (miembros Premium) : Acceso para los socios del club antes de la venta al público.

: Acceso para los socios del club antes de la venta al público. Fase 3 (venta general): Abierta al público general a través de TicketOne. Los partidos con mucha demanda ante rivales de primer nivel, como Juventus, Roma o Inter, así como los encuentros de Champions League, suelen agotar las entradas durante la fase 1 o la fase 2 y es posible que no lleguen a la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Napoli en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Napoli?

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona suelen costar entre 20 y 275 €, según el nivel, la zona y la importancia del encuentro. Los partidos habituales se sitúan en el extremo inferior de esa horquilla, mientras que los grandes encuentros europeos o de especial atractivo tienen precios más altos.

Zonas y categorías de asientos

Curva (Curva A y Curva B): Situadas detrás de las porterías, acogen a los ultras y seguidores más ruidosos. Los precios van desde unos 20 € para los partidos habituales de menor categoría hasta importes más elevados para los grandes encuentros y las citas europeas.

Distinti: Se extiende a lo largo de un lateral del campo y ofrece una buena visión de conjunto a un precio intermedio.

Tribuna Nisida y Tribuna Posillipo: Situadas en los laterales del campo, una frente a la otra a ambos lados de la línea de medio campo. Son los asientos más cómodos y caros del estadio y ofrecen la visión más completa. Los precios más altos alcanzan los 275 € en los partidos de mayor repercusión.

Tribuna Family: Situada en la grada inferior, bajo la Tribuna Nisida, es una opción económica para las familias. Según las últimas comunicaciones del club, las entradas cuestan 14 € por adulto y 10 € para los niños de hasta 12 años.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stadio Diego Armando Maradona

El Stadio Diego Armando Maradona es el tercer estadio de fútbol más grande de Italia y el emblemático fortín del SSC Napoli. Situado en el barrio occidental de Fuorigrotta, en Nápoles, este recinto con 54.726 localidades de asiento es mucho más que hormigón y césped: es un templo laico donde confluyen el fútbol, la pasión y el espíritu eterno de Diego Maradona.

La construcción del estadio comenzó en 1952 para sustituir al Stadio Partenopeo, dañado por la guerra. Se inauguró oficialmente en diciembre de 1959 con un partido entre el Napoli y la Juventus que los locales ganaron por 2-1.

El recinto experimentó una gran transformación para el Mundial de la FIFA de 1990: pasó a tener todas sus localidades de asiento y se añadió su famosa cubierta en voladizo. Una nueva reforma, con un coste de 20 millones de euros, sustituyó los antiguos asientos por otros de un intenso azul marino que evoca los colores del golfo de Nápoles con motivo de la Universiada de Verano de 2019.

Tras el fallecimiento de la leyenda del fútbol Diego Maradona, el ayuntamiento cambió oficialmente el nombre de Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona en diciembre de 2020.

Momentos memorables en el Stadio Diego Armando Maradona

El primer Scudetto (1987) : El Napoli empató 1-1 ante la Fiorentina en el estadio y conquistó el primer título de la Serie A de su historia. Aquella victoria histórica puso fin a décadas de dominio de los ricos clubes del norte y desató un carnaval en la ciudad que duró literalmente una semana.

: El Napoli empató 1-1 ante la Fiorentina en el estadio y conquistó el primer título de la Serie A de su historia. Aquella victoria histórica puso fin a décadas de dominio de los ricos clubes del norte y desató un carnaval en la ciudad que duró literalmente una semana. La semifinal de la Copa de la UEFA de 1989 (Napoli contra Bayern de Múnich) : Antes del inicio del partido, Maradona regaló al público el calentamiento previo más icónico de la historia: bailó e hizo malabarismos con el balón, con los cordones desatados, mientras «Live Is Life», de Opus, sonaba a todo volumen por los altavoces del estadio. El Napoli empató 2-2, ganó 4-2 en el global y acabó conquistando su único trofeo europeo.

: Antes del inicio del partido, Maradona regaló al público el calentamiento previo más icónico de la historia: bailó e hizo malabarismos con el balón, con los cordones desatados, mientras «Live Is Life», de Opus, sonaba a todo volumen por los altavoces del estadio. El Napoli empató 2-2, ganó 4-2 en el global y acabó conquistando su único trofeo europeo. La semifinal del Mundial de 1990 (Italia contra Argentina): Quizá uno de los partidos más complejos desde el punto de vista emocional de la historia del fútbol. Maradona, hijo adoptivo de Nápoles, capitaneó a Argentina contra Italia en el estadio de su propio club. Pidió a los napolitanos que apoyaran a Argentina, lo que dio pie a la famosa pancarta de los ultras: «Maradona, Nápoles te quiere, pero Italia es nuestra patria». Argentina ganó en la tanda de penaltis y fue el único estadio de Italia donde no se abucheó el himno argentino.

Los dos estadios Maradona: Nápoles no es la única ciudad con un estadio que lleva ese nombre. El estadio de Argentinos Juniors, en Buenos Aires, también se llama Estadio Diego Armando Maradona, en homenaje al lugar donde Diego comenzó su carrera profesional.

Récords y estadísticas del Napoli

El SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fundado en 1926, es uno de los clubes de fútbol con mayor relevancia cultural y riqueza histórica de Italia.

El club tiene su sede en la apasionada ciudad sureña de Nápoles y disputa sus partidos como local en el Stadio Diego Armando Maradona. El Napoli encarna un intenso orgullo regional y es conocido por haber roto el dominio histórico del fútbol del norte de Italia.

Principales títulos y trofeos del club

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa de la UEFA (Europa League): 1 título (1988-89)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Más goles: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

El divino número 10

Tras su marcha y debido a la huella imborrable que dejó en la ciudad, el Napoli retiró oficialmente el dorsal número 10 en honor a Diego Maradona. Ningún jugador volverá a llevarlo en el club.

De la bancarrota a la élite

En 2004, el Napoli quebró por completo y descendió a la Serie C1 (la tercera categoría). El productor de cine Aurelio De Laurentiis compró el club, lo refundó con el nombre provisional de «Napoli Soccer» y dirigió un histórico ascenso de vuelta a la élite del fútbol.

La mascota del burro

Aunque el escudo original del club mostraba un majestuoso caballo, una desastrosa temporada inaugural llevó a los vecinos a bromear con que el equipo era un «burro que rebuzna» (O Ciuccio). En lugar de ofenderse, el club se tomó la broma con humor y convirtió al burro en su mascota oficial.