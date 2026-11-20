El Napoli, que se ha proclamado campeón de la Serie A dos veces en las últimas cuatro temporadas, aspira a sumar más títulos a su palmarés. Puedes ver en acción a jugadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne y Rasmus Højlund si reservas hoy tus entradas.

Tras conquistar el título de la Serie A en la temporada 2022/23 por primera vez en 33 años, I Ciucciarelli (los burritos) mantuvieron el impulso: recuperaron la corona dos temporadas después y terminaron segundos en la tabla en la última campaña.

Es posible que Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Napoli, necesitara algo de tiempo para adaptarse tras tomar el relevo de Antonio Conte en verano, pero las recientes buenas actuaciones en las competiciones nacionales y europeas habrán levantado el ánimo de la afición del Estadio Diego Armando Maradona.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Napoli, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Napoli

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Sáb. 21 de noviembre (20:45) Serie A: Napoli contra Torino Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Mar. 24 de noviembre (20:00) Champions League: Manchester City contra Napoli Entradas Etihad Stadium (Mánchester) Dom. 29 de noviembre (15:00) Serie A: Sassuolo contra Napoli Entradas Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sáb. 5 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli contra Lecce Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Mar. 8 de diciembre (21:00) Champions League: Napoli contra Club Brujas Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom. 13 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli contra AC Milan Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Mié. 16 de diciembre (21:00) Coppa Italia: Napoli contra Fiorentina Por anunciar Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom. 20 de diciembre (20:45) Serie A: Atalanta contra Napoli Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Dom. 3 de enero (18:00) Serie A: Parma contra Napoli Entradas Estadio Ennio Tardini (Parma) Jue. 7 de enero (20:45) Serie A: Napoli contra Cagliari Entradas Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Lun. 11 de enero (20:45) Serie A: Udinese contra Napoli Entradas Bluenergy Stadium (Údine)

Cómo comprar entradas para el Napoli

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli se pueden comprar directamente a través del portal TicketOne Napoli o de la web del club. Para utilizar TicketOne, el proveedor oficial de entradas del Napoli, es necesario crear una cuenta de usuario gratuita.

Las entradas suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del partido, aunque los encuentros de gran repercusión o especiales pueden seguir otros plazos. Las fases de venta son las siguientes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelización de pago.

: Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelización de pago. Fase 2 (socios prémium) : Acceso para los socios del club antes de la venta al público general.

: Acceso para los socios del club antes de la venta al público general. Fase 3 (venta general): Abierta al público general a través de TicketOne. Los partidos con mucha demanda frente a rivales de primer nivel, como Juventus, Roma o Inter, así como los encuentros de la Champions League, suelen agotar sus entradas durante la fase 1 o la fase 2 y podrían no llegar a la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Napoli en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Napoli?

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona suelen costar entre 20 y 275 €, según el nivel, la zona y la importancia del encuentro. Los partidos habituales se sitúan en el extremo inferior de la horquilla, mientras que los grandes encuentros europeos y los más destacados tienen precios más altos.

Zonas y categorías de asientos

Curva (Curva A y Curva B): Situadas detrás de las porterías, albergan a los ultras y a los aficionados más ruidosos. Los precios van desde unos 20 € para los partidos habituales de menor categoría hasta importes más altos para los grandes encuentros y los partidos europeos.

Distinti: Se extiende a lo largo de un lateral del campo y ofrece una buena visión general a un precio intermedio.

Tribuna Nisida y Tribuna Posillipo: Situadas junto a las líneas de banda, una frente a la otra a la altura del centro del campo. Son las localidades más cómodas y caras del estadio y ofrecen la vista más completa. Los precios máximos alcanzan los 275 € en los partidos de gran repercusión.

Tribuna Family: Situada en la grada inferior, debajo de la Tribuna Nisida, es una opción económica para las familias. Según los últimos comunicados del club, las entradas cuestan 14 € por adulto y 10 € para los niños de hasta 12 años.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Diego Armando Maradona

El Estadio Diego Armando Maradona es el tercer estadio de fútbol más grande de Italia y la emblemática fortaleza del SSC Napoli. Situado en el barrio occidental de Fuorigrotta, en Nápoles, este recinto de 54.726 localidades, todas ellas de asiento, es mucho más que cemento y césped: es un templo laico donde se unen el fútbol, la pasión y el espíritu eterno de Diego Maradona.

La construcción del estadio comenzó en 1952 para sustituir al Stadio Partenopeo, dañado por la guerra. Se inauguró oficialmente en diciembre de 1959 con un partido entre el Napoli y la Juventus que los locales ganaron por 2-1.

El recinto sufrió una gran transformación para el Mundial de la FIFA de 1990: se instalaron asientos en todas las localidades y se añadió su famosa cubierta en voladizo. Otra remodelación, con un coste de 20 millones de euros, sustituyó los antiguos asientos por otros de un vivo azul marino que imitan los colores del golfo de Nápoles con motivo de la Universiada de Verano de 2019.

Tras el fallecimiento de la leyenda del fútbol Diego Maradona, el ayuntamiento cambió oficialmente el nombre de Stadio San Paolo por Estadio Diego Armando Maradona en diciembre de 2020.

Momentos memorables en el Estadio Diego Armando Maradona

El primer Scudetto (1987) : El Napoli empató 1-1 con la Fiorentina en el estadio y conquistó así su primer título de la Serie A. La histórica victoria puso fin a décadas de dominio de los ricos clubes del norte y desató un carnaval que duró literalmente una semana en toda la ciudad.

: El Napoli empató 1-1 con la Fiorentina en el estadio y conquistó así su primer título de la Serie A. La histórica victoria puso fin a décadas de dominio de los ricos clubes del norte y desató un carnaval que duró literalmente una semana en toda la ciudad. La semifinal de la Copa de la UEFA de 1989 (Napoli contra Bayern de Múnich) : Antes del saque inicial, Maradona deleitó al público con el calentamiento previo a un partido más emblemático de la historia: bailó e hizo malabarismos con el balón, con los cordones desatados, mientras por los altavoces del estadio sonaba «Live Is Life», de Opus. El Napoli empató 2-2 (ganó 4-2 en el global) y después conquistó su único título europeo.

: Antes del saque inicial, Maradona deleitó al público con el calentamiento previo a un partido más emblemático de la historia: bailó e hizo malabarismos con el balón, con los cordones desatados, mientras por los altavoces del estadio sonaba «Live Is Life», de Opus. El Napoli empató 2-2 (ganó 4-2 en el global) y después conquistó su único título europeo. La semifinal del Mundial de 1990 (Italia contra Argentina): Quizá uno de los partidos más complejos desde el punto de vista emocional de la historia del fútbol. Maradona, hijo adoptivo de Nápoles, capitaneó a Argentina frente a Italia en el estadio de su propio club. Pidió a los napolitanos que apoyaran a Argentina, lo que dio lugar a la famosa pancarta de los ultras: «Maradona, Nápoles te quiere, pero Italia es nuestra patria». Argentina ganó en los penaltis y fue el único estadio de Italia en el que no se abucheó el himno argentino.

Los dos estadios Maradona: Nápoles no es la única ciudad que cuenta con un estadio con ese nombre. El estadio de Argentinos Juniors, en Buenos Aires, también se llama Estadio Diego Armando Maradona, en homenaje al lugar donde Diego comenzó su carrera profesional.

Récords y estadísticas del Napoli

El SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fundado en 1926, es uno de los clubes de fútbol más importantes desde el punto de vista cultural y con mayor riqueza histórica de Italia.

Con sede en la apasionada ciudad sureña de Nápoles, el club disputa sus partidos como local en el Estadio Diego Armando Maradona. El Napoli encarna un intenso orgullo regional y es célebre por haber roto el dominio histórico del norte de Italia en el fútbol.

Palmarés y títulos destacados del club

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa de la UEFA (Europa League): 1 título (1988-89)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Más goles: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

El divino número 10

Tras su marcha y por su huella imborrable en la ciudad, el Napoli retiró oficialmente la camiseta con el número 10 en honor a Diego Maradona. Ningún jugador volverá a llevarla en el club.

De la quiebra a la cima

En 2004, el Napoli se declaró completamente en quiebra y descendió a la Serie C1 (la tercera categoría). El productor de cine Aurelio De Laurentiis compró el club, lo resucitó bajo el nombre provisional de «Napoli Soccer» y dirigió un ascenso histórico que lo devolvió a la élite del fútbol.

El burro como mascota

Aunque el escudo original del club mostraba un majestuoso caballo, una desastrosa temporada inaugural llevó a los habitantes de la ciudad a bromear con que el equipo era un «burro que rebuznaba» (O Ciuccio). En lugar de ofenderse, el club se tomó la broma con humor y adoptó al burro como mascota oficial.