Tras su sensacional conquista del título de la Championship de la EFL la pasada temporada bajo la dirección de Frank Lampard, el Coventry City vuelve a la Premier League después de 25 años de ausencia. No pierdas la oportunidad de verlo jugar: reserva ya tus entradas para sus próximos partidos.

El Coventry City sabe que le espera una temporada muy difícil, pero los primeros indicios apuntan a que tiene el carácter necesario para mantenerse fuera de los puestos de descenso.

Después de un complicado inicio sin victorias, que incluyó difíciles visitas al Arsenal y al Manchester City, el Coventry City se impuso al Nottingham Forest, al Newcastle y al Sunderland. Esos triunfos elevaron la moral de jugadores y aficionados, y el equipo tratará de dar continuidad a esas actuaciones.

En GOAL te ofrecemos la información más reciente para conseguir entradas para los partidos del Coventry City: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Coventry City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sábado 21 de noviembre (15:00) Premier League: Coventry City vs. Crystal Palace Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 28 de noviembre (15:00) Premier League: Leeds United vs. Coventry City Entradas Elland Road (visitante) Miércoles 2 de diciembre (20:00) Premier League: Coventry City vs. Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 5 de diciembre (15:00) Premier League: Manchester United vs. Coventry City Entradas Old Trafford (visitante) Sábado 12 de diciembre (15:00) Premier League: Coventry City vs. Aston Villa Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 19 de diciembre (15:00) Premier League: Bournemouth vs. Coventry City Entradas Vitality Stadium (visitante) Domingo 27 de diciembre (14:00) Premier League: Coventry City vs. Chelsea Entradas Coventry Building Society Arena (local) Miércoles 30 de diciembre (19:30) Premier League: Coventry City vs. Brentford Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 2 de enero (15:00) Premier League: Liverpool vs. Coventry City Entradas Anfield (visitante) Miércoles 6 de enero (19:30) Premier League: Ipswich Town vs. Coventry City Entradas Portman Road (visitante)

Cómo comprar entradas para el Coventry City

Para comprar entradas oficiales del Coventry City, debes acudir a los canales de venta del club. La venta se organiza por fases de prioridad: comienza con los socios y después se abre a los aficionados que ya han comprado entradas anteriormente.

Las entradas para los partidos se ponen primero a la venta para los socios Sky Blue. Si quedan localidades, la siguiente fase se abre a los aficionados con un historial de compras previo. Los partidos de gran demanda o los derbis locales rara vez llegan a una auténtica «venta general» abierta al público, para evitar que los seguidores visitantes compren entradas en las gradas locales.

Para cada partido, el calendario de venta depende estrictamente de su fecha. Por lo general, la venta comienza entre tres y cuatro semanas antes del encuentro.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Coventry City en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos y los abonos del Coventry City en la Premier League 2026/27 varían según la categoría del encuentro, la zona del estadio y la edad. Las entradas generales para adultos suelen costar entre 30 y 55 £.

El club utiliza un sistema de categorías según la demanda de cada partido (categorías A, B y C), además de contar con distintas zonas de asientos en el Coventry Building Society Arena:

Zona de asientos / tipo de categoría Precio para adultos (aprox.) Zona estándar 30-55 £ Zona familiar 30-55 £ Zona prémium 42-80 £ o más Zona prémium con asientos acolchados 47-60 £ o más

Paquetes de hospitalidad: Los palcos privados, el acceso a salas exclusivas y las comidas VIP tienen precios a partir de aproximadamente 120-250 £ o más por persona.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Coventry Building Society Arena

El Coventry Building Society Arena, conocido históricamente como Ricoh Arena, es un estadio multiusos y complejo de exposiciones situado en Coventry, con capacidad para 32.609 personas.

Inaugurado en agosto de 2005, el recinto, que costó 113 millones de libras, reúne instalaciones deportivas, grandes exposiciones empresariales, un casino y un hotel en un único complejo lleno de actividad.

El Coventry City Football Club dejó su histórico estadio de Highfield Road para instalarse allí en 2005. Sin embargo, la historia del recinto ha estado muy marcada por turbulentas disputas sobre la propiedad y el alquiler.

Como consecuencia de estos problemas, el club se vio obligado a disputar temporalmente sus partidos como local fuera de la ciudad, en el Sixfields de Northampton y el St Andrew's de Birmingham.

En agosto de 2025 se produjo un hito histórico: el Coventry City completó la compra del recinto y pasó a ser propietario absoluto de su estadio por primera vez en la historia del club.

Momentos memorables en el Coventry Building Society Arena

El partido inaugural : El recinto acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005, cuando el Coventry City derrotó al Queens Park Rangers por 3-0 ante una afición local eufórica.

: El recinto acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005, cuando el Coventry City derrotó al Queens Park Rangers por 3-0 ante una afición local eufórica. El partido decisivo del récord de asistencia : El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron a un decisivo encuentro de los playoffs de la Championship contra el Middlesbrough (mayo de 2025), que el Coventry ganó por 2-0.

: El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron a un decisivo encuentro de los playoffs de la Championship contra el Middlesbrough (mayo de 2025), que el Coventry ganó por 2-0. Juegos Olímpicos de Londres 2012: El recinto acogió partidos de fútbol olímpico y pasó a llamarse «City of Coventry Stadium» durante el torneo debido a las estrictas normas sobre patrocinio empresarial.

El primer triplete: En diciembre de 2009, el delantero del Coventry City Freddy Eastwood marcó el primer triplete de la historia del recinto en un partido contra el Peterborough United.

Récords y estadísticas del Coventry City

El Coventry City Football Club, conocido por su apodo de «Sky Blues», ocupa un lugar singular en la historia del fútbol inglés por su capacidad de resistencia. Fundado en 1883 como Singers F.C. antes de adoptar su nombre actual en 1898, el club es recordado por sus 34 años consecutivos en la máxima categoría.

Títulos y trofeos destacados del club

Copa de Inglaterra : 1 título (1987)

: 1 título (1987) EFL Trophy: 1 título (2017)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Más goles: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La revolución del Coventry City (1962-1967)

El emblemático entrenador Jimmy Hill transformó la identidad del club al introducir la equipación azul celeste, el himno del equipo y programas de partido modernos. Llevó al Coventry City a la First Division por primera vez en 1967.

La gloria en la Copa de Inglaterra

Bajo la dirección de John Sillett y George Curtis, el Coventry derrotó por 3-2 en la prórroga a un Tottenham Hotspur repleto de estrellas en Wembley. El legendario cabezazo en plancha de Keith Houchen sigue siendo una de las imágenes más emblemáticas de la historia de la Copa de Inglaterra.