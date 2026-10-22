Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich en la temporada 2026/27: próximos partidos, precios medios de las entradas de la Bundesliga y más

Para los amantes del fútbol, asistir a un partido de la Bundesliga es una experiencia imprescindible. La liga alemana es conocida por su pasión incomparable y por la extraordinaria entrega de sus aficiones. El ambiente en los estadios alemanes suele ser electrizante, especialmente en el Allianz Arena de Múnich, el estadio del Bayern de Múnich.

Este club se ha proclamado campeón de Alemania en nada menos que 35 ocasiones y cuenta con talentos de talla mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise y Luis Díaz.

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Próximos partidos del Bayern de Múnich en 2026/27

Fecha y hora (hora del Reino Unido) Partido Competición Entradas Sáb. 24 oct., 11:00 SC Freiburg contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 31 oct., 10:00 Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Entradas Mar. 3 nov., 20:00 Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich Champions League, jornada 4 Entradas Sáb. 7 nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 21 nov., 10:00 Bayern de Múnich contra 1. FC Köln Bundesliga Entradas Mié. 25 nov., 20:00 LOSC contra Bayern de Múnich Champions League, jornada 5 Entradas Sáb. 28 nov., 10:00 Hamburger SV contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 5 dic., 10:00 Bayern de Múnich contra SC Paderborn 07 Bundesliga Entradas Mar. 8 dic., 20:00 Bayern de Múnich contra Slavia Praha Champions League, jornada 6 Entradas Sáb. 12 dic., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 19 dic., 10:00 Bayern de Múnich contra SV Werder Bremen Bundesliga Entradas Sáb. 9 ene., 10:00 Borussia Mönchengladbach contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Mié. 13 ene., 10:00 Bayern de Múnich contra Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Entradas Sáb. 16 ene., 10:00 Eintracht Frankfurt contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas 20 ene., 20:00 Manchester United contra Bayern de Múnich Champions League, jornada 7 Entradas Sáb. 23 ene., 10:00 VfB Stuttgart contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas 27 ene., 20:00 Bayern de Múnich contra Real Betis Champions League, jornada 8 Entradas Sáb. 30 ene., 10:00 Bayern de Múnich contra FC Schalke 04 Bundesliga Entradas Sáb. 6 feb., 10:00 Bayern de Múnich contra SV Elversberg Bundesliga Entradas Sáb. 13 feb., 10:00 1. FC Union Berlin contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas 16 / 24 feb., 20:00 Bayern de Múnich contra rival por determinar Eliminatoria previa a octavos de la Champions League Entradas Sáb. 20 feb., 10:00 Bayern de Múnich contra FC Augsburg Bundesliga Entradas Sáb. 27 feb., 10:00 RB Leipzig contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Mié. 3 mar., 10:00 Bayern de Múnich contra SC Freiburg Bundesliga Entradas Sáb. 6 mar., 10:00 Borussia Dortmund contra Bayern de Múnich Bundesliga (Der Klassiker) Entradas 9 / 17 mar., 20:00 Bayern de Múnich contra rival por determinar Octavos de final de la Champions League Entradas Sáb. 13 mar., 10:00 Bayern de Múnich contra 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Entradas Sáb. 20 mar., 10:00 1. FC Köln contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 3 abr., 11:00 Bayern de Múnich contra Hamburger SV Bundesliga Entradas 6 / 14 abr., 20:00 Bayern de Múnich contra rival por determinar Cuartos de final de la Champions League Entradas Sáb. 10 abr., 11:00 SC Paderborn 07 contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 17 abr., 11:00 Bayern de Múnich contra TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Entradas Sáb. 24 abr., 11:00 SV Werder Bremen contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas 27 abr. / 5 may., 20:00 Bayern de Múnich contra rival por determinar Semifinales de la Champions League Entradas Sáb. 8 may., 11:00 Bayern de Múnich contra Borussia Mönchengladbach Bundesliga Entradas Sáb. 15 may., 11:00 Bayer 04 Leverkusen contra Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 22 may., 14:30 Bayern de Múnich contra Eintracht Frankfurt Bundesliga (última jornada) Entradas Sáb. 29 may., 20:00 Bayern de Múnich contra rival por determinar Final de la Champions League Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich en 2026/27?

Para comprar entradas a su precio oficial, visita el portal oficial de entradas del Bayern de Múnich. Como las entradas para sus partidos en casa suelen agotarse, es muy recomendable consultar el portal con frecuencia para conocer las fechas de venta y los detalles de los sorteos.

Calendario de venta : Las entradas oficiales suelen ponerse a la venta por internet unas semanas antes de cada partido. Debes crear una cuenta oficial del club para participar en la venta de entradas.

: Las entradas oficiales suelen ponerse a la venta por internet unas semanas antes de cada partido. Debes crear una cuenta oficial del club para participar en la venta de entradas. Afiliación al club : Hacerte socio oficial del Bayern de Múnich te da acceso prioritario a la cola, lo que aumenta considerablemente tus posibilidades de conseguir localidades en el Allianz Arena.

: Hacerte socio oficial del Bayern de Múnich te da acceso prioritario a la cola, lo que aumenta considerablemente tus posibilidades de conseguir localidades en el Allianz Arena. Reventa: Si se agotan las entradas de venta directa o reservas un viaje a última hora, plataformas de reventa como LiveFootballTickets ofrecen otra opción para conseguir localidades con antelación. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la web en la que compres.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich en 2026/27?

Para los aficionados que compran entradas para partidos individuales directamente al club, los precios para adultos suelen oscilar entre 15 € y más de 120 €.

El precio final varía según la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Categorías de partidos : Los encuentros de mayor repercusión, como Der Klassiker contra el Borussia Dortmund o los partidos europeos de las eliminatorias, se sitúan en la categoría de precios más alta.

: Los encuentros de mayor repercusión, como Der Klassiker contra el Borussia Dortmund o los partidos europeos de las eliminatorias, se sitúan en la categoría de precios más alta. Descuentos : Hay precios diferenciados por grupos de edad, con descuentos para niños, jóvenes y personas mayores.

: Hay precios diferenciados por grupos de edad, con descuentos para niños, jóvenes y personas mayores. Precios en el mercado de reventa: En plataformas de reventa como LiveFootballTickets, los precios de las entradas fluctúan según la demanda del mercado en tiempo real y suelen partir de unos 100 € para los partidos de liga habituales.

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Historia del Allianz Arena

El Allianz Arena de Múnich, denominado Munich Football Arena en las competiciones de la UEFA, se inauguró en 2005 y tiene capacidad para 70.000 espectadores en partidos internacionales y 75.000 en partidos nacionales.

Es el segundo estadio más grande de Alemania, por detrás del Westfalenstadion de Dortmund.

Además de ser la casa del Bayern de Múnich, uno de los grandes de la Bundesliga alemana, el estadio muniqués acogió varios partidos durante el Mundial de la FIFA de 2006 y la fase final de la Eurocopa 2024 del año pasado. También albergó la final más reciente de la Champions League de la UEFA, disputada en mayo, en la que el PSG arrolló al Inter de Milán por 5-0. La final de 2012 entre el Chelsea y el Bayern de Múnich también se celebró en el estadio muniqués.