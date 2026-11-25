El Bayern de Múnich ha dominado en Alemania, donde ha terminado primero en la Bundesliga en 13 de las últimas 14 temporadas, pero ahora aspira a volver a triunfar en Europa. Reserva ya tus entradas para ver a Michael Olise, Luis Díaz, Joshua Kimmich y compañía en la Champions League esta temporada.

El Bayern de Múnich ha alcanzado al menos los cuartos de final en las últimas siete ediciones de la Champions League, pero no disputa una final desde 2020, cuando se proclamó campeón de Europa por sexta vez en su historia.

El equipo de Vincent Kompany buscará dar pasos adelante en Europa esta temporada y ha marcado goles a placer en el inicio de la competición. El Bayern arrancó con una goleada por 5-0 ante el Bodø/Glimt en Múnich, remontó un 2-0 en contra para empatar 3-3 con el Viking en Noruega, igualó 2-2 con el Arsenal, campeón de la Premier League, y después venció por 2-0 al Atlético de Madrid en España.

Con próximos encuentros de la fase liga ante el Manchester United y el Real Betis, entre otros, se avecinan unos meses de fútbol apasionantes. GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League.

¿Cuáles son los próximos partidos del Bayern de Múnich en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles 25 de noviembre (21:00) Lille - Bayern de Múnich Entradas Stade Pierre-Mauroy (visitante) Martes 8 de diciembre (21:00) Bayern de Múnich - Slavia de Praga Entradas Allianz Arena (local) Miércoles 20 de enero (20:00) Manchester United - Bayern de Múnich Entradas Old Trafford (visitante) Miércoles 27 de enero (21:00) Bayern de Múnich - Real Betis Entradas Allianz Arena (local)

Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League solo pueden comprarse a través de los canales oficiales del club. Como la demanda en el Allianz Arena es excepcionalmente alta, las solicitudes suelen superar el aforo disponible y el club recurre a un sistema de sorteo selectivo.

Estos son los canales oficiales:

Portal de solicitud de entradas : disponible en la tienda oficial de entradas del FC Bayern, es la principal vía para participar en el sorteo de entradas.

: disponible en la tienda oficial de entradas del FC Bayern, es la principal vía para participar en el sorteo de entradas. Plataforma de intercambio de entradas del FC Bayern (Zweitmarkt) : es la plataforma oficial de reventa del club, donde las entradas se ofrecen a su precio original. Cuando se cancelan solicitudes del sorteo o se agotan las entradas de un partido, los abonados pueden revender aquí sus localidades legalmente.

: es la plataforma oficial de reventa del club, donde las entradas se ofrecen a su precio original. Cuando se cancelan solicitudes del sorteo o se agotan las entradas de un partido, los abonados pueden revender aquí sus localidades legalmente. Agencias de viajes oficiales : si viajas desde otro país, puedes comprar con seguridad paquetes oficiales de viaje y partido a través de agentes autorizados como Champions Travel o Travel Connection.

: si viajas desde otro país, puedes comprar con seguridad paquetes oficiales de viaje y partido a través de agentes autorizados como Champions Travel o Travel Connection. Servicios de hospitalidad oficiales: los paquetes VIP para el día del partido pueden solicitarse directamente a través del portal de hospitalidad del Allianz Arena.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Bayern de Múnich, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich en la Champions League?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich como local en la Champions League, en el Allianz Arena, varían según la entidad del rival.

El club divide sus partidos europeos de la fase liga entre encuentros estándar (por ejemplo, ante el Slavia de Praga, el Real Betis o el Bodø/Glimt) y grandes citas (por ejemplo, ante el Arsenal FC).

Categoría Precio 1 - Asientos preferentes en las bandas De 100 a 130 € 2 - Córners / zonas altas de las bandas De 80 a 110 € 3 - Zonas altas de los córners De 60 a 90 € 4 - Detrás de las porterías, con asiento De 50 a 60 € 5 - Gradas de animación / de pie 19 €

Consulta la web oficial del Bayern de Múnich para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Últimos resultados del Bayern de Múnich en la Champions League

El Bayern no deja de marcar en Europa: ha promediado más de tres goles por partido en la Champions League a lo largo de 2026. De hecho, ha anotado en 25 partidos consecutivos de la competición desde enero de 2025, cuando perdió 3-0 ante el Feyenoord en Róterdam.