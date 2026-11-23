El Barcelona, gigante del fútbol español y europeo, ansía volver a levantar la Champions League. No lo consigue desde 2015. ¿Será esta su temporada? Los millones de culés de todo el mundo así lo esperan.

No te pierdas a Lamine Yamal y compañía en acción: ya puedes reservar entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League.

Hansi Flick, entrenador del Barça, se centrará en resolver la asignatura europea que se le resiste al club catalán. Pese a su dominio en La Liga, solo ha alcanzado las semifinales de la Champions League una vez (2024/25) en los últimos siete años.

La afición espera con ganas ver al Barcelona en acción esta temporada. En sus cuatro primeros partidos de la fase liga, contra Feyenoord, Galatasaray, PSG y Aston Villa, se marcaron nada menos que 20 goles. Con próximos encuentros ante el Manchester City y el Sporting, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Barcelona en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles 25 de noviembre (21:45) Sabah contra Barcelona Entradas Estadio Olímpico de Bakú (visitante) Martes 8 de diciembre (21:00) Barcelona contra Manchester City Entradas Camp Nou (local) Miércoles 20 de enero (20:00) Sporting CP contra Barcelona Entradas Estadio José Alvalade (visitante) Miércoles 27 de enero (20:00) Barcelona contra Como Entradas Camp Nou (local)

Cómo comprar entradas para el Barcelona en la Champions League

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos del Barcelona en la Champions League directamente a través del portal de venta de entradas del FC Barcelona, ya sea en su web o en la aplicación Barça Tickets.

Las entradas salen a la venta primero para los socios del club, después para los miembros de Culé Premium y, por último, para el público general a través de internet.

El programa oficial del club permite que los abonados que no puedan asistir liberen sus asientos; esas entradas suelen aparecer en la web oficial entre 48 y 72 horas antes del inicio del partido.

Las entradas oficiales para los partidos de la Champions League suelen salir a la venta entre una y cuatro semanas antes del encuentro, dependiendo de la categoría del rival y de la confirmación del calendario.

Aunque el portal oficial del club es la opción más segura para comprar entradas del Barcelona, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona en la Champions League?

Las entradas oficiales para los partidos del Barcelona en la Champions League compradas directamente al club suelen costar entre 60 y más de 250 €. No obstante, el precio exacto depende en gran medida del perfil del rival y, como es lógico, aumenta a medida que el equipo avanza en la competición.

Precios de las entradas por fase de la competición

Fase liga o fase de grupos : entre 60 y 150 € para partidos habituales. En los encuentros más destacados, como el que se disputa en casa ante el Manchester City, los precios suben hasta situarse entre 120 y más de 250 €.

: entre 60 y 150 € para partidos habituales. En los encuentros más destacados, como el que se disputa en casa ante el Manchester City, los precios suben hasta situarse entre 120 y más de 250 €. Eliminatorias : entre 100 y 400 €, según la categoría del rival.

: entre 100 y 400 €, según la categoría del rival. Cuartos de final y rondas posteriores: entre 200 y más de 800 € para las zonas preferentes junto a la banda.

Consulta la web oficial del Barcelona para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Últimos resultados del Barcelona en la Champions League

Al Barcelona le gusta marcar en la Champions League. El conjunto catalán ha anotado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco partidos europeos, con un total de 16 tantos en esos encuentros.