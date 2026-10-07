Cómo conseguir entradas del Liverpool FC para 2026/27: calendario, precios e información sobre los abonos de temporada

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Lista completa de partidos del Liverpool en la Premier League 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Entradas Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (casa) Entradas Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium (fuera) Entradas Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Brighton and Hove Albion Anfield (casa) Entradas Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Arsenal Anfield (casa) Entradas Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park (fuera) Entradas Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester United Anfield (casa) Entradas Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 Everton vs Liverpool Hill Dickinson Stadium (fuera) Entradas Mié. 2 dic. 2026, 20:00 Liverpool vs Sunderland Anfield (casa) Entradas Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (fuera) Entradas Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (casa) Entradas Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur Anfield (casa) Entradas Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 Hull City vs Liverpool MKM Stadium (fuera) Entradas Mié. 30 dic. 2026, 20:00 Aston Villa vs Liverpool Villa Park (fuera) Entradas Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 Liverpool vs Coventry City Anfield (casa) Entradas Mié. 6 ene. 2027, 20:00 Sunderland vs Liverpool Stadium of Light (fuera) Entradas Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 Liverpool vs Crystal Palace Anfield (casa) Entradas Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 Manchester United vs Liverpool Old Trafford (fuera) Entradas Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 Liverpool vs Everton Anfield (casa) Entradas Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (fuera) Entradas Mié. 10 feb. 2027, 20:00 Coventry City vs Liverpool Coventry Building Society Arena (fuera) Entradas Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 Liverpool vs Hull City Anfield (casa) Entradas Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Entradas Mié. 3 mar. 2027, 20:00 Liverpool vs Aston Villa Anfield (casa) Entradas Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 Liverpool vs Ipswich Town Anfield (casa) Entradas Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 Fulham vs Liverpool Craven Cottage (fuera) Entradas Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 Liverpool vs Newcastle United Anfield (casa) Entradas Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 Nottingham Forest vs Liverpool The City Ground (fuera) Entradas Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (fuera) Entradas Sáb. 1 may. 2027, 20:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (casa) Entradas Sáb. 8 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (fuera) Entradas Sáb. 15 may. 2027, 15:00 Liverpool vs Brentford Anfield (casa) Entradas Sáb. 23 may. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Liverpool American Express Stadium (fuera) Entradas Dom. 30 may. 2027, 16:00 Liverpool vs Bournemouth Anfield (casa) Entradas

Los horarios de inicio están sujetos a cambios por la selección de retransmisiones televisivas. El Liverpool también regresa esta temporada a la Champions League, con los partidos confirmados después del sorteo de la fase de liga.

¿Cuánto cuestan las entradas del Liverpool?

Los precios varían según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados tienen precios más altos. Las entradas de admisión general que no son abonos de temporada se venden en dos tandas a través de All Red Ticket Sales, con entradas a precio oficial que oscilan entre 30 £ y 61 £. Las plataformas secundarias como StubHub pueden costar más que el precio oficial.

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¿Cómo puedo conseguir entradas del Liverpool como visitante?

Hacerse miembro del Liverpool FC es el primer paso, con prioridad para quienes hayan asistido antes a partidos fuera de casa, en función de un sistema de puntos de fidelidad.

Registra tu interés en partidos específicos fuera de casa a través de la web del club o de la oficina de venta de entradas; si tienes éxito, se te notificará con instrucciones de compra.

¿Con cuánta antelación se ponen a la venta las entradas del Liverpool?

Las entradas suelen ponerse a la venta entre cuatro y seis semanas antes de los partidos de la Premier League, aunque los encuentros más populares pueden salir antes. Las fechas de venta de las competiciones de copa varían y se anuncian en los canales oficiales del club.

Los abonos de temporada están disponibles a través de la web del Liverpool antes del inicio de la temporada, aunque la lista de espera actualmente asciende a varios miles y no acepta nuevas solicitudes. Los titulares actuales renuevan a principios de año hasta mayo. El abono de temporada más barato cuesta alrededor de 713 £ y el más caro, alrededor de 904 £.

La iniciativa 'Every Seat, Every Game' del Liverpool permite a los aficionados devolver al intercambio oficial de entradas del club las entradas que no utilicen, accesible para los miembros de All Red, y esas entradas se agotan rápidamente a medida que se acerca el día del partido.

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Todo lo que necesitas saber sobre el estadio de Anfield

El Liverpool juega en Anfield desde 1892, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos y con más historia del fútbol inglés. Famoso por su ambiente, especialmente alrededor de la grada del Kop, el estadio se ha desarrollado por fases en lugar de ser sustituido, preservando su carácter mientras aumentaba gradualmente su capacidad.

Una remodelación en 2016 de la Main Stand elevó la capacidad a algo más de 53.000, y la expansión más reciente de la Anfield Road Stand añadió un nuevo nivel superior, llevando el total a aproximadamente 61.276, su mayor capacidad en la historia del estadio y suficiente para convertir a Anfield en el quinto estadio más grande de la Premier League. El proyecto, aprobado por primera vez en 2021, se completó por fases y recibió formalmente la aprobación después de que el Ayuntamiento de Liverpool emitiera un General Safety Certificate. A día de hoy, el club no tiene sobre la mesa más planes de ampliación, ya que la inversión reciente se ha centrado en proyectos de regeneración en la comunidad de los alrededores.