Para los aficionados al fútbol, asistir a un partido de la Bundesliga es imprescindible. La liga alemana es famosa por su pasión sin igual y por unas aficiones increíblemente entregadas. El ambiente en los estadios alemanes suele ser eléctrico, y en ninguno más que en el Allianz Arena de Múnich, que, por supuesto, es la casa del Bayern de Múnich.

Este club ha reinado como campeón de Deutschland unas asombrosas 35 veces y cuenta con talento de talla mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise y Luis Díaz.

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Próximos partidos del Bayern de Múnich en 2026/27

Fecha y hora (hora del Reino Unido) Partido Competición Entradas Sáb. 10 oct., 11:00 FC Augsburg vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 17 oct., 11:00 Bayern de Múnich vs RB Leipzig Bundesliga Entradas 20 / 21 oct., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Champions League J3 Entradas Sáb. 24 oct., 11:00 SC Freiburg vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 31 oct., 10:00 Bayern de Múnich vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Entradas 3 / 4 nov., 20:00 TBD vs Bayern de Múnich Champions League J4 Entradas Sáb. 7 nov., 10:00 1. FSV Mainz 05 vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 21 nov., 10:00 Bayern de Múnich vs 1. FC Köln Bundesliga Entradas 24 / 25 nov., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Champions League J5 Entradas Sáb. 28 nov., 10:00 Hamburger SV vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 5 dic., 10:00 Bayern de Múnich vs SC Paderborn 07 Bundesliga Entradas 8 / 9 dic., 20:00 TBD vs Bayern de Múnich Champions League J6 Entradas Sáb. 12 dic., 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 19 dic., 10:00 Bayern de Múnich vs SV Werder Bremen Bundesliga Entradas Sáb. 9 ene., 10:00 Borussia Mönchengladbach vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Mié. 13 ene., 10:00 Bayern de Múnich vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Entradas Sáb. 16 ene., 10:00 Eintracht Frankfurt vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas 19 / 20 ene., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Champions League J7 Entradas Sáb. 23 ene., 10:00 VfB Stuttgart vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Mié. 27 ene., 20:00 TBD vs Bayern de Múnich Champions League J8 Entradas Sáb. 30 ene., 10:00 Bayern de Múnich vs FC Schalke 04 Bundesliga Entradas Sáb. 6 feb., 10:00 Bayern de Múnich vs SV Elversberg Bundesliga Entradas Sáb. 13 feb., 10:00 1. FC Union Berlin vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas 16 / 24 feb., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Play-offs de la Champions League Entradas Sáb. 20 feb., 10:00 Bayern de Múnich vs FC Augsburg Bundesliga Entradas Sáb. 27 feb., 10:00 RB Leipzig vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Mié. 3 mar., 10:00 Bayern de Múnich vs SC Freiburg Bundesliga Entradas Sáb. 6 mar., 10:00 Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich Bundesliga (Der Klassiker) Entradas 9 / 17 mar., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Champions League octavos de final Entradas Sáb. 13 mar., 10:00 Bayern de Múnich vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Entradas Sáb. 20 mar., 10:00 1. FC Köln vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 3 abr., 11:00 Bayern de Múnich vs Hamburger SV Bundesliga Entradas 6 / 14 abr., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Champions League cuartos de final Entradas Sáb. 10 abr., 11:00 SC Paderborn 07 vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 17 abr., 11:00 Bayern de Múnich vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Entradas Sáb. 24 abr., 11:00 SV Werder Bremen vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas 27 abr. / 5 may., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Champions League semifinales Entradas Sáb. 8 may., 11:00 Bayern de Múnich vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Entradas Sáb. 15 may., 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs Bayern de Múnich Bundesliga Entradas Sáb. 22 may., 14:30 Bayern de Múnich vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (última jornada) Entradas Sáb. 29 may., 20:00 Bayern de Múnich vs TBD Final de la Champions League Entradas

¿Cómo comprar entradas del Bayern de Múnich 2026/27?

Para comprar entradas a precio nominal, visita el portal oficial de entradas del Bayern de Múnich. Como los partidos en casa se agotan de forma constante, es muy recomendable consultar el portal con frecuencia para conocer las fechas de lanzamiento y los detalles del sorteo.

Calendario de lanzamiento : Las entradas oficiales suelen salir a la venta online unas semanas antes de cada partido. Debes crear una cuenta oficial del club para participar en la venta de entradas.

: Las entradas oficiales suelen salir a la venta online unas semanas antes de cada partido. Debes crear una cuenta oficial del club para participar en la venta de entradas. Membresía del club : Hacerte miembro oficial del Bayern de Múnich te da acceso prioritario en la cola, lo que mejora significativamente tus opciones de conseguir asiento en el Allianz Arena.

: Hacerte miembro oficial del Bayern de Múnich te da acceso prioritario en la cola, lo que mejora significativamente tus opciones de conseguir asiento en el Allianz Arena. Reventa secundaria: Si las asignaciones directas se agotan o estás reservando un viaje a última hora, mercados secundarios como LiveFootballTickets ofrecen una alternativa para asegurar asientos con antelación. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio web en el que estás comprando

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¿Cuánto cuestan las entradas del Bayern de Múnich 2026/27?

Para los aficionados que compran entradas partido a partido directamente a través del club, los precios para adultos suelen oscilar entre 15 € y más de 120 €.

El precio final varía en función de la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Categorización de partidos : Los encuentros más destacados, como Der Klassiker ante el Borussia Dortmund o las noches europeas de las rondas eliminatorias, están categorizados en el tramo de precios más alto.

: Los encuentros más destacados, como Der Klassiker ante el Borussia Dortmund o las noches europeas de las rondas eliminatorias, están categorizados en el tramo de precios más alto. Descuentos : Hay precios escalonados según los grupos de edad, con descuentos para aficionados júnior, jóvenes y sénior.

: Hay precios escalonados según los grupos de edad, con descuentos para aficionados júnior, jóvenes y sénior. Precios del mercado secundario: En plataformas secundarias como LiveFootballTickets, el precio de las entradas fluctúa según la demanda del mercado en tiempo real, y normalmente parte de unos 100 € para los partidos ligueros estándar.

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Historia del Allianz Arena

El Allianz Arena de Múnich, conocido como Munich Football Arena a efectos de las competiciones de la UEFA, se inauguró en 2005 y tiene una capacidad de 70.000 espectadores para los partidos internacionales y de 75.000 para los encuentros nacionales.

Es el segundo estadio más grande de Alemania, por detrás del Westfalenstadion de Dortmund.

Además de ser la casa del gigante de la Bundesliga alemana, el Bayern de Múnich, el recinto muniqués acogió varios partidos durante el Mundial de la FIFA 2006 y la fase final de la Euro 2024 del año pasado. También fue escenario de la final más reciente de la UEFA Champions League en mayo, cuando el PSG arrasó con un triunfo por 5-0 ante el Inter de Milán. La final de 2012 entre el Chelsea y el Bayern de Múnich también se disputó en el recinto de Múnich.