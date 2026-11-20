La Roma firmó su mejor actuación liguera en ocho temporadas al terminar tercera en la Serie A durante la campaña 2025/26. En los próximos meses intentará mantener esa progresión tanto en el ámbito nacional como en el europeo.

Puedes ver a la Roma en directo reservando hoy mismo tus entradas.

Bajo la dirección de Rudi Garcia y Luciano Spalletti, la Roma fue subcampeona de la Serie A tres veces en la década de 2010 (2013-14, 2014-15 y 2016-17). La afición del Estadio Olímpico espera ahora que Gian Piero Gasperini siga demostrando su talento como entrenador tras una impresionante primera campaña al frente del equipo.

La Roma terminó la pasada temporada en plena racha, con cinco victorias ligueras consecutivas, entre ellas un triunfo por 2-0 ante la Lazio en el Derby della Capitale. Este curso retomó esa dinámica y encadenó una larga racha sin perder en la Serie A.

Se presenta una campaña imperdible para la Roma. GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para sus partidos: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la Roma

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio Sábado 21 de noviembre (18:00) Serie A: Parma-Roma Entradas Estadio Ennio Tardini (Parma) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Champions League: Paris Saint-Germain-Roma Entradas Parque de los Príncipes (París) Domingo 29 de noviembre (18:00) Serie A: Roma-Monza Entradas Estadio Olímpico (Roma) Viernes 4 de diciembre (20:45) Serie A: Bolonia-Roma Entradas Estadio Renato Dall'Ara (Bolonia) Martes 8 de diciembre (21:00) Champions League: Roma-Sporting CP Entradas Estadio Olímpico (Roma) Domingo 13 de diciembre (12:30) Serie A: Lazio-Roma Entradas Estadio Olímpico (Roma) Sábado 19 de diciembre (20:45) Serie A: Roma-Juventus Entradas Estadio Olímpico (Roma) Sábado 2 de enero (18:00) Serie A: Roma-Frosinone Entradas Estadio Olímpico (Roma) Martes 5 de enero (18:30) Serie A: Venezia-Roma Entradas Estadio Pier Luigi Penzo (Venecia) Sábado 9 de enero (18:00) Serie A: Roma-AC Milan Entradas Estadio Olímpico (Roma) Martes 12 de enero (21:00) Coppa Italia: Roma-Hellas Verona Entradas Estadio Olímpico (Roma)

Cómo comprar entradas para la Roma

Las entradas oficiales para los partidos de la Roma se pueden comprar por internet a través del portal oficial de entradas del club o, los días de partido, en la taquilla habilitada del Estadio Olímpico. Para adquirir entradas de un solo partido o abonos para los encuentros de la AS Roma en casa a través del portal oficial del club, es obligatorio disponer de una cuenta gratuita «MyASR Account».

Las entradas suelen salir a la venta entre dos y cuatro semanas antes de cada partido (aproximadamente entre tres y cuatro semanas antes de los encuentros habituales de la Serie A).

Periodos de venta preferente: la venta se abre por fases, no de una sola vez:

Fase 1 : Los abonados (PLUS y CLASSIC EXTRA) tienen acceso prioritario y pueden comprar entradas adicionales con descuento.

: Los abonados (PLUS y CLASSIC EXTRA) tienen acceso prioritario y pueden comprar entradas adicionales con descuento. Fase 2 : Titulares de la AS Roma Card o miembros de MyASR con historial de compras.

: Titulares de la AS Roma Card o miembros de MyASR con historial de compras. Fase 3: La venta general se abre a todos los titulares de una cuenta MyASR.

En los partidos de gran demanda, como el Derby della Capitale contra la Lazio o los encuentros ante la Juventus, el Inter y el AC Milan, así como en las eliminatorias europeas, las entradas pueden agotarse rápidamente durante las fases de venta preferente y para abonados. Por eso, conviene estar preparado en el momento exacto en que se abra la venta.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de la Roma en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Roma?

Las entradas oficiales para los partidos de la Roma en el Estadio Olímpico suelen costar entre 20 € y más de 125 €, según el rival y la categoría del encuentro. Los partidos de gran demanda, como el Derby della Capitale o las grandes eliminatorias europeas, cuestan bastante más en el mercado secundario o en las categorías superiores.

El Estadio Olímpico se divide en varias zonas principales:

Curva Sud (grada sur) : El corazón histórico de los seguidores más fervientes y los ultras de la AS Roma. Suele ofrecer precios más bajos y un gran ambiente, aunque la demanda es enorme y la disponibilidad para el público general es limitada.

: El corazón histórico de los seguidores más fervientes y los ultras de la AS Roma. Suele ofrecer precios más bajos y un gran ambiente, aunque la demanda es enorme y la disponibilidad para el público general es limitada. Curva Nord (grada norte) : Suele destinarse a la afición visitante o al público general, según la distribución de cada partido.

: Suele destinarse a la afición visitante o al público general, según la distribución de cada partido. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Situados junto a las curvas, ofrecen una vista lateral del campo desde el anillo inferior a precios moderados.

: Situados junto a las curvas, ofrecen una vista lateral del campo desde el anillo inferior a precios moderados. Tribuna Tevere : La tribuna principal en un lateral del campo, dividida en zonas superior, inferior y a pie de campo. Alberga sectores con precios especiales, como el familiar (para adultos acompañados de menores de 14 años), el destinado a mujeres y el de mayores de 65 años.

: La tribuna principal en un lateral del campo, dividida en zonas superior, inferior y a pie de campo. Alberga sectores con precios especiales, como el familiar (para adultos acompañados de menores de 14 años), el destinado a mujeres y el de mayores de 65 años. Tribuna Monte Mario: La tribuna lateral más exclusiva, con asientos de categoría superior, vistas centrales y proximidad a las zonas de hospitalidad y VIP.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Olímpico

El Estadio Olímpico de Roma es uno de los recintos deportivos con más historia y ambiente del mundo. Con capacidad para más de 70.000 espectadores, es la mayor instalación deportiva de la capital italiana y el emblemático estadio que comparten dos grandes rivales de la ciudad en la Serie A: la AS Roma y la SS Lazio. También acoge partidos de las selecciones italianas de fútbol y rugby a quince.

Aunque el estadio se inauguró en la década de 1930, recibió el nombre de Estadio Olímpico después de que Roma obtuviera la sede de los XVII Juegos Olímpicos de Verano. Se remodeló para dotarlo íntegramente de asientos y albergar las ceremonias de inauguración y clausura, así como las pruebas de atletismo en pista.

Para acoger el Mundial de la FIFA de 1990, el estadio fue demolido casi por completo y reconstruido en hormigón. Aquella reforma incorporó su ahora famosa cubierta ovalada de teflón y fibra de vidrio.

Momentos memorables en el Estadio Olímpico

Final de la Eurocopa de 1968 : Tras un empate inicial a 1-1 contra Yugoslavia, Italia ganó por 2-0 el partido de desempate en el Olímpico y conquistó su primer título europeo.

: Tras un empate inicial a 1-1 contra Yugoslavia, Italia ganó por 2-0 el partido de desempate en el Olímpico y conquistó su primer título europeo. Final del Mundial de la FIFA de 1990 : Alemania Occidental derrotó por 1-0 a la Argentina de Diego Maradona gracias a un penalti tardío de Andreas Brehme y conquistó el título mundial en el momento de mayor proyección internacional del estadio.

: Alemania Occidental derrotó por 1-0 a la Argentina de Diego Maradona gracias a un penalti tardío de Andreas Brehme y conquistó el título mundial en el momento de mayor proyección internacional del estadio. «El milagro de la Roma» (2018) : Tras perder por 4-1 ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, la Roma protagonizó una remontada asombrosa al ganar por 3-0 la vuelta en el Olímpico y avanzó gracias a los goles marcados fuera de casa.

: Tras perder por 4-1 ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, la Roma protagonizó una remontada asombrosa al ganar por 3-0 la vuelta en el Olímpico y avanzó gracias a los goles marcados fuera de casa. Rugby del Seis Naciones: Desde 2012, el estadio ha sido la fortaleza desde la que la selección italiana de rugby se dio a conocer al mundo y donde logró recordadas victorias históricas en el torneo del Seis Naciones ante potencias como Francia.

La despedida de Francesco Totti (2017): Uno de los días más emotivos de la historia del fútbol llegó cuando el eterno capitán de la Roma disputó su último partido e hizo llorar a decenas de miles de aficionados en la Curva Sud.

Récords y estadísticas de la Roma

La AS Roma (Associazione Sportiva Roma) es uno de los clubes de fútbol con más historia y relevancia cultural de Italia. Fundada en 1927 mediante una fusión concebida para dotar a Roma de un club capaz de competir con los poderosos equipos del norte, la entidad ha forjado una identidad profundamente ligada a la historia y el orgullo de la capital italiana.

Títulos del club y trofeos destacados

Aunque la Roma cuenta con menos títulos de liga importantes que sus rivales del norte, su palmarés reúne logros de gran prestigio tanto en Italia como en Europa.

Serie A : 3 títulos (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 títulos (1941-42, 1982-83, 2000-01) Coppa Italia : 9 títulos (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 títulos (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) Supercoppa Italiana : 2 títulos (2001, 2007)

: 2 títulos (2001, 2007) UEFA Europa Conference League: 1 título (2021-22)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Más goles: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Un club nacido de una fusión

El club surgió de la fusión de tres entidades deportivas romanas: Roman FC, Alba-Audace y Fortitudo-Pro Roma. La unión se impulsó para crear un equipo fuerte y unificado en el sur de Italia, aunque la Lazio se negó a participar.

La loba capitolina

El célebre escudo del club muestra a una loba amamantando a los hermanos gemelos Rómulo y Remo. La imagen remite directamente al antiguo mito fundacional de la ciudad de Roma.

El «octavo rey de Roma»

Francesco Totti rechazó grandes ofertas de gigantes europeos, especialmente del Real Madrid, para permanecer durante los 25 años de su carrera en el club de su infancia. Sigue siendo venerado como el simbólico «octavo rey de Roma».