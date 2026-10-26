Tras conquistar de forma espectacular el título de la EFL Championship la pasada temporada bajo la dirección de Frank Lampard, el Coventry City regresa a la Premier League después de 25 años de ausencia. No dejes pasar la oportunidad de verlo en acción: compra hoy mismo entradas para sus próximos partidos.

El Coventry City sabe que le espera una temporada muy difícil, pero los primeros indicios apuntan a que tiene el espíritu de lucha necesario para lograr la permanencia.

Tras un complicado inicio sin victorias, que incluyó difíciles visitas al Arsenal y al Manchester City, el Coventry encadenó dos triunfos ante el Nottingham Forest y el Newcastle. Esos resultados elevaron la moral tanto de los jugadores como de los aficionados, y el equipo buscará dar continuidad a esas actuaciones.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Coventry City, dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Coventry City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sáb., 31 de octubre (15:00) Premier League: Coventry City contra Sunderland Entradas Coventry Building Society Arena (local) Vie., 6 de noviembre (20:00) Premier League: Everton contra Coventry City Entradas Hill Dickinson Stadium (visitante) Sáb., 21 de noviembre (15:00) Premier League: Coventry City contra Crystal Palace Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 28 de noviembre (15:00) Premier League: Leeds United contra Coventry City Entradas Elland Road (visitante) Mié., 2 de diciembre (20:00) Premier League: Coventry City contra Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 5 de diciembre (15:00) Premier League: Manchester United contra Coventry City Entradas Old Trafford (visitante) Sáb., 12 de diciembre (15:00) Premier League: Coventry City contra Aston Villa Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 19 de diciembre (15:00) Premier League: Bournemouth contra Coventry City Entradas Vitality Stadium (visitante) Dom., 27 de diciembre (14:00) Premier League: Coventry City contra Chelsea Entradas Coventry Building Society Arena (local) Mié., 30 de diciembre (19:30) Premier League: Coventry City contra Brentford Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sáb., 2 de enero (15:00) Premier League: Liverpool contra Coventry City Entradas Anfield (visitante) Mié., 6 de enero (19:30) Premier League: Ipswich Town contra Coventry City Entradas Portman Road (visitante)

Cómo comprar entradas para el Coventry City

Para comprar entradas oficiales para los partidos del Coventry City, debes hacerlo a través de los canales oficiales del club. La venta se organiza en fases de prioridad: comienza con los socios y después se abre a los aficionados que ya hayan comprado entradas anteriormente.

Las entradas para los partidos se ponen primero a la venta para los socios Sky Blue. Si quedan localidades, la siguiente fase se abre a los aficionados con un historial de compras previo. Los encuentros con mucha demanda y los derbis locales rara vez llegan a una auténtica «venta general» abierta al público, para evitar que los seguidores visitantes compren asientos en la zona local.

En cada partido, las fechas de venta de entradas dependen estrictamente de cuándo se dispute. Por lo general, la venta comienza unas 3 o 4 semanas antes del encuentro.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Coventry City en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City?

Los precios de las entradas oficiales para partidos y de los abonos del Coventry City para la temporada 2026/27 de la Premier League varían según la categoría del partido, la zona del estadio y la edad. Las entradas generales para adultos suelen costar entre 30 £ y 55 £.

El club clasifica los partidos por categorías según la demanda (categoría A, categoría B y categoría C) y ofrece distintas zonas de asientos en el Coventry Building Society Arena:

Zona de asientos / tipo de categoría Precio aproximado para adultos Zona estándar 30-55 £ Zona familiar 30-55 £ Zona prémium 42-80 £ o más Zona prémium con asientos acolchados 47-60 £ o más

Paquetes de hospitalidad: Los palcos privados, el acceso a salas exclusivas y las comidas VIP cuestan desde aproximadamente 120-250 £ o más por persona.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o páginas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Coventry Building Society Arena

El Coventry Building Society Arena, conocido anteriormente como Ricoh Arena, es un estadio multiusos y complejo de exposiciones situado en Coventry, con capacidad para 32.609 espectadores.

El recinto, inaugurado en agosto de 2005 y construido con una inversión de 113 millones de libras, reúne instalaciones deportivas, grandes exposiciones empresariales, un casino y un hotel en un único complejo lleno de actividad.

El Coventry City Football Club dejó su histórico estadio de Highfield Road para instalarse allí en 2005. Sin embargo, la historia del recinto ha estado muy marcada por disputas sobre su propiedad y el alquiler.

Como consecuencia de estos problemas, el club se vio obligado a disputar temporalmente sus partidos como local fuera de la ciudad, en Sixfields, en Northampton, y en St Andrew's, en Birmingham.

En agosto de 2025 se produjo un hito histórico: el Coventry City completó la compra del estadio y se convirtió por primera vez en su historia en propietario absoluto de su campo.

Momentos memorables en el Coventry Building Society Arena

El partido inaugural : El estadio acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005, cuando el Coventry City derrotó al Queens Park Rangers por 3-0 ante una afición local eufórica.

: El estadio acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005, cuando el Coventry City derrotó al Queens Park Rangers por 3-0 ante una afición local eufórica. El partido decisivo que batió el récord de asistencia : El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron al decisivo encuentro de los playoffs de la Championship contra el Middlesbrough (mayo de 2025), que el Coventry ganó por 2-0.

: El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron al decisivo encuentro de los playoffs de la Championship contra el Middlesbrough (mayo de 2025), que el Coventry ganó por 2-0. Juegos Olímpicos de Londres 2012: El recinto acogió partidos de fútbol olímpico y pasó a llamarse «City of Coventry Stadium» durante el torneo debido a las estrictas normas sobre patrocinio comercial.

El primer triplete: En diciembre de 2009, el delantero del Coventry City Freddy Eastwood marcó el primer triplete de la historia del estadio en un partido contra el Peterborough United.

Récords y estadísticas del Coventry City

El Coventry City Football Club, conocido como los «Sky Blues», ocupa un lugar singular en la historia del fútbol inglés, marcado por su capacidad de resistencia. Fundado en 1883 como Singers F.C. y rebautizado en 1898, el club es recordado por permanecer 34 años consecutivos en la máxima categoría.

Títulos y trofeos más destacados del club

FA Cup : 1 título (1987)

: 1 título (1987) EFL Trophy: 1 título (2017)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos disputados: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Más goles: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La revolución del Coventry City (1962-1967)

El emblemático entrenador Jimmy Hill transformó la identidad del club al introducir la equipación azul celeste, el himno del equipo y los programas de partido modernos. En 1967 lo llevó por primera vez a la First Division.

La gloria en la FA Cup

Bajo la dirección de John Sillett y George Curtis, el Coventry derrotó por 3-2 en la prórroga a un Tottenham Hotspur repleto de estrellas en Wembley. El legendario remate de cabeza en plancha de Keith Houchen sigue siendo una de las imágenes más emblemáticas de la historia de la FA Cup.