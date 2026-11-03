El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 tras conquistar dos veces consecutivas la Liga de Campeones de la AFC Élite y con Marino Pusic como nuevo entrenador, nombrado después de que Matthias Jaissle dejara el club para dirigir al Newcastle United. Conocido en todo el país como «Al-Malaki» («El Real»), el Al-Ahli sigue siendo uno de los grandes atractivos del fútbol saudí, con una asistencia media a sus partidos en Yeda que alcanza su nivel más alto en diez años.te ofrece toda la información que necesitas sobre las entradas hasta mayo de 2027, incluidos los canales de compra, las categorías de asientos y sus precios.

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Calendario del Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Jue. 13 de agosto de 2026, 23:00 Al Diriyah vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (visitante) Saudi Pro League, jornada 1 Entradas Lun. 17 de agosto de 2026, 18:00 Al Anwar vs. Al-Ahli Visitante (estadio por confirmar) Copa del Rey, dieciseisavos de final Entradas Sáb. 22 de agosto de 2026, 23:00 Al-Ahli vs. Abha Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 2 Entradas Mié. 26 de agosto de 2026, 21:00 Al-Ahli vs. Auckland FC Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Copa Intercontinental de la FIFA, primera ronda Entradas Sáb. 29 de agosto de 2026, 21:05 Al Kholood vs. Al-Ahli Estadio del Al Hazem Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 4 Entradas Mar. 1 de septiembre de 2026, 23:00 Al Hilal vs. Al-Ahli Kingdom Arena (visitante) Saudi Pro League, jornada 3 (clásico) Entradas Vie. 4 de septiembre de 2026, 23:00 Al-Ahli vs. Al Riyadh Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 5 Entradas Mar. 8 de septiembre de 2026, 23:00 Al Qadsiah vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (visitante) Saudi Pro League, jornada 6 Entradas Vie. 11 de septiembre de 2026, 21:00 Al-Ahli vs. Al Hazem Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 7 Entradas Lun. 14 de septiembre de 2026, 21:15 Al-Ahli vs. Pakhtakor Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 1 Entradas Sáb. 19 de septiembre de 2026, 20:00 Mamelodi Sundowns vs. Al-Ahli Estadio Loftus Versfeld (visitante) Copa Intercontinental de la FIFA, segunda ronda Entradas Vie. 9 de octubre de 2026, 20:00 Al Fateh vs. Al-Ahli Estadio Maydan Al-Fateh Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 8 Entradas Lun. 12 de octubre de 2026, 19:00 Al Wasl vs. Al-Ahli Estadio Zabeel (visitante) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 2 Entradas Lun. 19 de octubre de 2026, 20:00 Al Fayha vs. Al-Ahli Ciudad Deportiva Al Majma'ah (visitante) Saudi Pro League, jornada 10 Entradas Vie. 23 de octubre de 2026, 20:00 Al-Ahli vs. Al Khaleej Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 11 Entradas Lun. 26 de octubre de 2026, 21:15 Al-Ahli vs. Al Gharafa Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 3 Entradas Vie. 30 de octubre de 2026, 20:00 Al Shabab vs. Al-Ahli Estadio del Al-Shabab Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 12 Entradas Lun. 2 de noviembre de 2026, 19:00 Al Sadd vs. Al-Ahli Estadio Jassim Bin Hamad (visitante) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 4 Entradas Sáb. 7 de noviembre de 2026, 20:30 Al-Ahli vs. Al Taawoun Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 13 Entradas Vie. 20 de noviembre de 2026, 20:00 Al-Ahli vs. Al Faisaly Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 14 Entradas Lun. 23 de noviembre de 2026, 19:00 Al Shamal vs. Al-Ahli Estadio Al Bayt (visitante) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 5 Entradas Jue. 26 de noviembre de 2026, 20:00 Al Ittihad vs. Al-Ahli Ciudad Deportiva Rey Abdullah (visitante) Saudi Pro League, jornada 15 (derbi de Yeda) Entradas Mar. 1 de diciembre de 2026, 16:40 Al Ula vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz (visitante) Copa del Rey, octavos de final Entradas Jue. 3 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Ahli vs. Al Ettifaq Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 16 Entradas Mar. 8 de diciembre de 2026, 21:15 Al-Ahli vs. Shabab Al Ahli Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal (local) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 6 Entradas Jue. 10 de diciembre de 2026, 20:00 NEOM SC vs. Al-Ahli Estadio King Khalid Sport City (visitante) Saudi Pro League, jornada 17 Entradas Lun. 14 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Ahli vs. Al Diriyah Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 18 Entradas Sáb. 19 de diciembre de 2026, 20:00 Al Qadsiah vs. Al-Ahli Sede neutral (Arabia Saudí) Supercopa de Arabia Saudí, semifinal Entradas Mar. 9 de febrero de 2027, 17:45 Neftchi Fergana vs. Al-Ahli Estadio Istiqlol (visitante) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 7 Entradas Jue. 11 de febrero de 2027, 22:00 Abha vs. Al-Ahli Ciudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (visitante) Saudi Pro League, jornada 19 Entradas Lun. 15 de febrero de 2027, 21:15 Al-Ahli vs. Al Ain Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 8 Entradas Jue. 18 de febrero de 2027, 22:00 Al-Ahli vs. Al Hilal Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 20 (clásico) Entradas Jue. 25 de febrero de 2027, 22:00 Al-Ahli vs. Al Kholood Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 21 Entradas Sáb. 6 de marzo de 2027, 21:00 Al-Ahli vs. Al Nassr Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 9 (aplazada) Entradas Jue. 11 de marzo de 2027, 21:00 Al Riyadh vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (visitante) Saudi Pro League, jornada 22 Entradas Jue. 18 de marzo de 2027, 21:00 Al-Ahli vs. Al Qadsiah Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 23 Entradas Vie. 2 de abril de 2027, 21:00 Al Hazem vs. Al-Ahli Estadio del Al Hazem Club (visitante) Saudi Pro League, jornada 24 Entradas Jue. 8 de abril de 2027, 21:00 Al-Ahli vs. Al Fateh Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 25 Entradas Jue. 15 de abril de 2027, 21:00 Al Nassr vs. Al-Ahli Al-Awwal Park (visitante) Saudi Pro League, jornada 26 Entradas Dom. 18 de abril de 2027, 21:00 Al-Ahli vs. Al Fayha Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 27 Entradas Jue. 22 de abril de 2027, 21:00 Al Khaleej vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Nayef bin Abdulaziz (visitante) Saudi Pro League, jornada 28 Entradas Jue. 29 de abril de 2027, 21:00 Al-Ahli vs. Al Shabab Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 29 Entradas Jue. 6 de mayo de 2027, 21:00 Al Taawoun vs. Al-Ahli Estadio King Abdullah Sport City (visitante) Saudi Pro League, jornada 30 Entradas Mié. 12 de mayo de 2027, 21:00 Al Faisaly vs. Al-Ahli Ciudad Deportiva Al Majma'ah (visitante) Saudi Pro League, jornada 31 Entradas Jue. 20 de mayo de 2027, 21:00 Al-Ahli vs. Al Ittihad Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 32 (derbi de Yeda) Entradas Lun. 24 de mayo de 2027, 21:00 Al Ettifaq vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (visitante) Saudi Pro League, jornada 33 Entradas Sáb. 29 de mayo de 2027, 21:00 Al-Ahli vs. NEOM SC Ciudad Deportiva Rey Abdullah (local) Saudi Pro League, jornada 34 Entradas

El calendario de la Saudi Pro League (SPL) comprende 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027, en paralelo a la defensa del título del Al-Ahli en la Liga de Campeones de la AFC Élite, la Supercopa de Arabia Saudí y la Copa del Rey. A continuación figura el calendario, partido a partido, del Al-Ahli en todas las competiciones hasta el final de la campaña 2026/27.La SPL publica los horarios concretos de las jornadas en distintas ventanas de planificación. Además de disputar la liga nacional, el Al-Ahli afrontará las eliminatorias de la Liga de Campeones de la AFC Élite y la Copa del Rey durante la primavera de 2027.

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¿Cómo comprar entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Para asegurarte un sitio en un partido del Al-Ahli como local, las entradas se ponen inicialmente a la venta a través de los canales oficiales de la Saudi Pro League (SPL) o de la plataforma WeBook.Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el club registra una de las asistencias medias más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, en concreto el derbi de Yeda contra el Al Ittihad y las visitas del Al Hilal y el Al Nassr, suelen agotarse en cuestión de horas.Aunque no es obligatorio ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas modalidades de afiliación «Raqi» que permiten acceder de forma prioritaria a la compra de asientos preferentes junto a la banda en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.Para los aficionados que se queden sin entrada en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con el aforo completo, con entrega directa en el móvil.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Entrada general: Suele costar entre 30 y 90 SAR.

Suele costar entre 30 y 90 SAR. Categorías Oro y Plata: Los asientos preferentes en las gradas inferiores y en la zona central junto a la banda suelen costar entre 250 y 600 SAR.

Los asientos preferentes en las gradas inferiores y en la zona central junto a la banda suelen costar entre 250 y 600 SAR. Hospitalidad VIP y VVIP: Los palcos exclusivos con servicio de restauración personalizado, aparcamiento reservado y asientos ejecutivos cuestan a partir de 1.500 SAR.

Los precios de las entradas del Al-Ahli varían según el rival, la ubicación del asiento en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah y la importancia del partido:Los precios en plataformas de reventa como GrintaHub reflejan la demanda del mercado. Los derbis contra el Al Ittihad y los partidos decisivos en la lucha por el título suscitarán mayor interés a medida que se acerque mayo de 2027.

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¿Qué esperar del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27?

Historia de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah

El Al-Ahli inicia la campaña 2026/27 consolidado entre los «cuatro grandes» tradicionales de la Saudi Pro League, junto a su rival local, el Al Ittihad, y los dos grandes clubes de Riad, el Al Hilal y el Al Nassr. Tras su regreso a la máxima categoría en 2022, el club encadenó dos triunfos continentales al conquistar la Liga de Campeones de la AFC Élite tanto en 2024/25 como en 2025/26.El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Tras la rescisión del contrato de Riyad Mahrez en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su delantera con la incorporación del mediapunta armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro en 2025/26, con Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy como referentes defensivos en un equipo que competirá en cuatro torneos hasta mayo de 2027.La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, apodada «La Joya» (Al-Jawhara), se encuentra a 30 kilómetros al norte del centro de Yeda, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. Construida para dotar al oeste de Arabia Saudí de un complejo deportivo de primer nivel, sustituyó al histórico Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal como sede principal de los grandes acontecimientos deportivos de Yeda.Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores y es el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido escenario de grandes espectáculos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título mundial de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.