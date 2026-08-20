Las esperanzas del Sporting de conquistar una tercera corona consecutiva de la Primeira Liga pudieron verse frustradas por el Porto la temporada pasada, pero el equipo estará listo y con ganas de lanzarse a por otro desafío por el título en esta campaña. Puedes verlo en acción reservando entradas hoy mismo.

Reconocido como uno de los clubes del 'Big Three' de Portugal, el Sporting juega ante una media de más de 40.000 espectadores en su estadio de Lisboa, el Estádio José Alvalade. Los Leões (Leones) han rugido hasta alcanzar 21 títulos de liga y, de forma célebre, nunca han descendido de la máxima categoría.

El Sporting arrancó esta temporada con una victoria ante su afición, al vencer 3-2 al Vitória de Guimaraes, y los aficionados lisboetas pueden esperar muchos partidos vibrantes y cargados de goles a lo largo de la campaña.

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Próximos partidos destacados del Sporting CP

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Sáb., 22 de agosto (20.30 h) Sporting CP vs Alverca Estadio José Alvalade (Lisboa) Entradas Vie., 28 de agosto (20.15 h) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Entradas Dom., 6 de septiembre (por confirmar) Sporting CP vs Nacional Estadio José Alvalade (Lisboa) Entradas Dom., 13 de septiembre (por confirmar) Famalicão vs Sporting CP Estádio Municipal 22 de Junho (V.N. de Famalicão) Entradas Dom., 20 de septiembre (por confirmar) Sporting CP vs Arouca Estadio José Alvalade (Lisboa) Entradas Dom., 11 de octubre (por confirmar) Braga vs Sporting CP Braga Municipal Stadium (Braga) Entradas Dom., 25 de octubre (por confirmar) Sporting CP vs Académico de Viseu Estadio José Alvalade (Lisboa) Entradas Dom., 29 de noviembre (por confirmar) Porto vs Sporting CP Estádio do Dragão (Porto) Entradas Dom., 27 de diciembre (por confirmar) Benfica vs Sporting CP Estadio da Luz (Lisboa) Entradas

Cómo comprar entradas del Sporting CP

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos del Sporting CP a través del portal de venta de entradas en la web del club, o en persona en la taquilla del Estádio José Alvalade.

Las entradas para los partidos de liga regulares suelen salir a la venta general aproximadamente una semana antes del encuentro, con periodos de prioridad que primero se abren para los socios del club (Sócios) entre 10 y 14 días antes del día del partido.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Sporting CP en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan conseguir asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan hacerse con entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Sporting CP?

Las entradas oficiales para los partidos del Sporting CP en casa, en el Estádio José Alvalade, suelen oscilar entre 17 € y 42 € para los partidos de liga estándar. Sin embargo, los precios varían significativamente según el rival, si eres socio del club (Sócio) y la zona del estadio.

Los Sócios reciben acceso prioritario y descuentos importantes, con ahorros de entre el 30 % y el 50 % en comparación con las entradas para el público general.

En partidos de alta demanda como el Clássico de Lisboa contra el Benfica, los encuentros ante el FC Porto o las eliminatorias de la UEFA Champions League, los precios se disparan de forma notable. Las entradas oficiales pueden superar los 60 € y llegar a más de 120 € según la zona.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estádio José Alvalade

El Estádio José Alvalade es la emblemática casa del Sporting CP (Sporting Clube de Portugal), situado en el corazón de Lisboa.

Catalogado como estadio de Categoría 4 de la UEFA, cuenta con una capacidad de 50.095 asientos y se erige como un célebre monumento a la cultura futbolística portuguesa.

El Estádio José Alvalade original abrió cerca de allí en 1956 y fue la casa del Sporting durante casi cinco décadas. La nueva versión, la actual, se construyó específicamente para albergar partidos del torneo UEFA Euro 2004 y abrió oficialmente sus puertas en agosto de 2003.

En el partido inaugural del nuevo Estádio José Alvalade en 2003, un Cristiano Ronaldo de 18 años firmó una actuación tan deslumbrante contra el Manchester United que, de forma célebre, los jugadores del United rogaron a Sir Alex Ferguson que lo fichara durante el vuelo de vuelta a casa. El United lo fichó días después.

Más allá del fútbol, el estadio ha sido una parada de primer nivel para gigantescos artistas musicales internacionales, al albergar conciertos legendarios de artistas como U2, The Rolling Stones y Metallica.

Récords y estadísticas del Sporting CP

Fundado en 1906, el Sporting CP es reconocido por it's academy de talla mundial, que ha producido leyendas del juego como Cristiano Ronaldo y Luís Figo, así como figuras modernas como Rafael Leão y Nuno Mendes.

Palmarés del club y principales trofeos

Primeira Liga (Campeonato portugués) : 21 títulos (1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002, 2021, 2024, 2025)

Taça de Portugal (Copa de Portugal) : 18 títulos (1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008, 2015, 2019, 2025)

Recopa de Europa : 1 título (1964)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Hilário (494), Rui Patrício (467)

Más goles: Fernando Peyroteo (544), Manuel Vasques (225)

Mayor victoria europea

El Sporting CP venció al APOEL Nicosia por 16-1 durante la triunfal temporada en la que conquistó la Recopa de Europa (1963/64). Sigue siendo un récord de competiciones de clubes de la UEFA.

La era de los 'Cinco Violines'

El Sporting CP dominó el fútbol portugués durante las décadas de 1940 y 1950, con un ataque formado por Fernando Peyroteo, José Travassos, Albano Pereira, Jesus Correia y Manuel Vasques. Se ganaron su apodo por su impecable y sinfónico trabajo en equipo, conquistando siete títulos de liga en ocho temporadas.

Una enorme masa social global

El Sporting CP es una enorme institución polideportiva. Se sitúa de forma constante como uno de los clubes más grandes del mundo por número de socios oficiales, superando los 175.000 miembros afiliados.



