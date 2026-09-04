Cómo comprar entradas del Real Madrid 2026/27: próximos partidos, precios medios de LaLiga, El Clásico y más

Pocos equipos en el fútbol mundial pueden igualar la incesante búsqueda de títulos que define al Real Madrid. Campeón habitual en casa, en La Liga, y realeza en Europa, el Real Madrid sigue atrayendo a millones de aficionados en todo el mundo.

Desde conseguir lanzamientos primarios difíciles de encontrar hasta moverse por plataformas secundarias de entradas, GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas del Real Madrid para la temporada 2026/27.

Próximos partidos del Real Madrid en septiembre de 2026/27

Fecha y hora del saque inicial Partido Competición Entradas vie, 4 de sep, 20:00 Real Betis vs Real Madrid La Liga Entradas dom, 13 de sep, 20:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano La Liga Entradas mié, 16 de sep, 20:00 Elche CF vs Real Madrid La Liga Entradas dom, 20 de sep, 20:00 Atlético de Madrid vs Real Madrid La Liga Entradas

¿Cómo comprar entradas del Real Madrid?

Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del Real Madrid. Conviene consultar el sitio con regularidad para conocer la información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.

Las entradas suelen salir a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de intentar asegurar asientos para los partidos en el Bernabéu.

En algunos de los encuentros menos populares, puede que queden entradas después de que los Socios (miembros accionistas del club) y los miembros Madridista Premium hayan tenido la oportunidad de comprar sus localidades.

Como uno de los clubes más grandes de España y de Europa, la demanda para los partidos del Real Madrid es, como era de esperar, enorme, y las entradas suelen agotarse por los canales oficiales con mucha antelación respecto al día del partido.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Socios (miembros del club): Los propietarios plenos del club tienen prioridad absoluta en todas las ventas de entradas, normalmente entre 10 y 12 días antes de un partido.

Miembros Madridista Premium: Los titulares oficiales de la tarjeta tienen la segunda ventana de acceso prioritario, normalmente entre 7 y 8 días antes del saque inicial. Registrarse en Madridista Premium es muy recomendable si quieres tener opciones reales de conseguir entrada general a precio oficial.

Venta general al público: Cualquier asiento estándar restante sale a la venta entre 3 y 5 días antes del partido. En los encuentros de La Liga de nivel medio o con menor demanda, a menudo se liberan pequeños cupos por tandas a medida que los Socios devuelven sus abonos al club (programa Cede tu Asiento).

Mercados secundarios: Para partidos estrella como El Clásico, el derbi madrileño o eliminatorias de la Champions League, la venta general al público se agota casi al instante. Plataformas secundarias como LiveFootballTickets ofrecen acceso garantizado mediante transferencia digital para aficionados que planean viajes con mucha antelación o buscan disponibilidad de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Real Madrid?

Como la mayoría de los equipos de La Liga, el Real Madrid ofrece precios por categorías, en función de los grupos de edad, incluidos adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Precios por categorías a valor facial: Las entradas directas del club para partidos estándar de La Liga suelen oscilar entre 75 € y 210 €, según la zona (Fondo, Tribuna o Lateral) y la altura en el estadio.

Partidos estrella y precios dinámicos: Para duelos de alto nivel contra Barcelona, Atlético de Madrid o grandes rivales europeos, el Real Madrid aplica precios dinámicos. Los precios oficiales de los asientos de Categoría 1 suelen situarse entre 350 € y más de 500 €.

Acceso en el mercado secundario: En LiveFootballTickets, los asientos de entrada para partidos de liga estándar comienzan en torno a 100 € o 130 €, mientras que las entradas para El Clásico arrancan habitualmente más cerca de los 450 €–600 € o más.

También hay, por supuesto, enfrentamientos estrella contra rivales de primer nivel, como ‘El Clásico’ (Real Madrid vs Barcelona) y ‘El Derbi Madrileño’ (Real Madrid vs Atletico Madrid), que entran en la categoría más alta, con el consiguiente aumento de los precios.

Historia del Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil en Madrid. Con una capacidad de casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y ha sido la casa del Real Madrid desde su finalización en 1947.

El Bernabéu es uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo y ha albergado la final de la Copa de Europa/UEFA Champions League en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció a Alemania Occidental por 3-1.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años a muchas leyendas musicales internacionales y nacionales, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y Taylor Swift durante su histórica Eras Tour.