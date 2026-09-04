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¿Cuáles son los próximos partidos del Inter Miami en 2026?

Fecha y hora Partido Estadio Entradas mié., 9 de sep. de 2026, 20:30 ET Chicago Fire FC vs Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Comprar entradas sáb., 12 de sep. de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Nashville SC Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom., 20 de sep. de 2026, 19:00 ET Inter Miami vs San Diego FC Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom., 27 de sep. de 2026, 19:00 ET Columbus Crew vs Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Comprar entradas sáb., 10 de oct. de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs D.C. United Nu Stadium, Miami Comprar entradas mié., 14 de oct. de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs New York City FC Nu Stadium, Miami Comprar entradas sáb., 17 de oct. de 2026, 19:30 ET Atlanta United FC vs Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Comprar entradas sáb., 24 de oct. de 2026, 17:30 ET Red Bull New York vs Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Comprar entradas mié., 28 de oct. de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom., 1 de nov. de 2026, 18:00 ET New England Revolution vs Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Comprar entradas sáb., 7 de nov. de 2026, 16:00 ET Inter Miami vs Charlotte FC (final de la temporada regular) Nu Stadium, Miami Comprar entradas

Los horarios de inicio están indicados en la hora del Este y están sujetos a cambios antes de la confirmación de la retransmisión, compruébelo siempre de nuevo en el sitio oficial del club o con su proveedor de entradas cuando se acerque el día del partido.

Cómo comprar entradas del Inter Miami

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos del Inter Miami, desde pases para partidos individuales hasta paquetes hospitality.

Para comprar entradas oficiales del Inter Miami, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la MLS o acceder al portal de entradas en el sitio oficial del club.

Obviamente, la demanda de entradas suele ser alta, especialmente ahora que el club ya está asentado en su nuevo hogar permanente y afronta la temporada como vigente campeón de la MLS Cup, así que, si los partidos están agotados por las vías oficiales o busca conseguir entradas de última hora, quizá le interese considerar plataformas secundarias de reventa como StubHub, con entradas desde 36 $.

¿Cuánto cuestan las entradas del Inter Miami?

Para quienes deseen comprar entradas del Inter Miami por las vías oficiales, el club ha anunciado precios de abonos desde 40 $ por partido para las inscripciones anticipadas en el Nu Stadium, aunque el precio de las entradas para partidos individuales varía de forma significativa según el rival, la zona del asiento y la antelación con la que se compre. Consulte siempre el portal oficial de entradas del club para ver los precios actualizados de cada partido, ya que pueden cambiar a lo largo de la temporada, especialmente en encuentros de alta demanda o si el Inter Miami avanza mucho en los playoffs.

El precio fluctúa en función de dónde se siente en el estadio, y el precio de los partidos fuera de casa depende de las políticas del club anfitrión.

Siga atento al portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios.

¿Qué esperar del Inter Miami en 2026?

El Inter Miami solo juega en la MLS desde el inicio de la temporada 2020, pero ya se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la liga. Irrumpió en escena con el respaldo mediático de David Beckham y no ha dejado de crecer. Numerosas estrellas se han puesto la ya famosa camiseta rosa, y ninguna más que Lionel Messi.

La temporada 2025 de Messi fue para los libros de historia; ganó la Bota de Oro de la MLS, encadenó premios MVP consecutivos y fue nombrado MVP en el camino del Inter Miami hacia el título en la MLS Cup 2025. El argentino firmó una ampliación de contrato de tres años a finales de 2025 para seguir en el club hasta 2028, consolidando su compromiso con la nueva era de la franquicia en el Nu Stadium. Cumplirá 39 años durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero no muestra señales de bajar el ritmo. Además de Messi, la plantilla actual también cuenta con jugadores como Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón y Germán Berterame, mientras que dos pilares del club, Jordi Alba y Sergio Busquets, tienen previsto retirarse al final de la temporada.

También ha sido una temporada de cambios fuera del campo: el entrenador Javier Mascherano, que llevaba mucho tiempo en el cargo, se marchó en abril de 2026, y Guillermo Hoyos tomó las riendas.

La asistencia media ha aumentado de forma constante cada año desde la fundación del Inter Miami, y el traslado al nuevo y más grande Nu Stadium, que abrió con un lleno de 26.700 espectadores para la visita del Austin FC el 4 de abril de 2026, no ha hecho más que intensificar la demanda. Cabe esperar un ambiente a rebosar en los grandes partidos, especialmente con el club persiguiendo títulos consecutivos de la MLS Cup.

Historia del Nu Stadium

El Nu Stadium es la nueva casa específica para fútbol del Inter Miami en Miami Freedom Park, un desarrollo comunitario y de ocio de 131 acres situado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El estadio abrió el 4 de abril de 2026, con el primer partido en casa del Inter Miami en la MLS allí terminado en empate 2-2 contra Austin FC, lo que puso fin al periodo de varios años del club en el provisional Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Diseñado como un recinto polivalente con 25.000 asientos, con una capacidad reportada para eventos más grandes cercana a 26.700, el Nu Stadium cuenta con un anillo de circulación al aire libre de 360 grados con vistas panorámicas del centro de Miami, una grada continua de un solo nivel diseñada para maximizar el ambiente, y lo que se anuncia como el bar más largo de la MLS. El estadio lleva el nombre de Nu, una empresa de servicios financieros digitales, en virtud de un acuerdo plurianual de naming rights anunciado en marzo de 2026.