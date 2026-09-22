Tras siete campañas consecutivas en 2. Bundesliga, el Hamburger SV (HSV) regresó por fin a la máxima categoría alemana la temporada pasada y terminó 13º. Ahora busca seguir avanzando y puedes verlo en acción reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Die Rothosen tanteó el mercado de fichajes durante el verano y esperará que sus nuevos refuerzos, entre ellos Zakaria El Ouahdi, Fábio Vieira, Albert Grønbæk y Martin Adeline, rindan en los próximos meses.

A pesar de un duro inicio de liga este curso, en el que encadenó tres derrotas seguidas sin marcar, el Hamburger SV logró una victoria que levantó la moral por 2-1 ante el FC Köln antes del parón internacional, ante una multitudinaria asistencia de 57.000 espectadores en el Volksparkstadion.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Hamburger SV esta temporada, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Hamburger SV

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 4 de oct. (15:30) Amistoso: Hamburger SV vs FC Copenhagen Volksparkstadion (Hamburgo) Entradas sáb., 10 de oct. (15:30) Bundesliga: TSG Hoffenheim vs Hamburger SV Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) Entradas sáb., 17 de oct. (15:30) Bundesliga: Hamburger SV vs VfB Stuttgart Volksparkstadion (Hamburgo) Entradas sáb., 24 de oct. (15:30) Bundesliga: SC Paderborn vs Hamburger SV Home Deluxe Arena (Paderborn) Entradas mar., 27 de oct. (18:00) DFB-Pokal: Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburgo) Entradas dom., 1 de nov. (17:30) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Entradas vie., 6 de nov. (20:30) Bundesliga: Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach Volksparkstadion (Hamburgo) Entradas dom., 22 de nov. (17:30) Bundesliga: Werder Bremen vs Hamburger SV Weserstadion (Bremen) Entradas sáb., 28 de nov. (17:30) Bundesliga: Hamburger SV vs Bayern Munich Volksparkstadion (Hamburgo) Entradas

Cómo comprar entradas del Hamburger SV

Las entradas oficiales para los partidos del Hamburger SV (HSV) como local pueden adquirirse directamente a través de los canales autorizados del club.

El club no vende las entradas de toda la temporada de una sola vez. En su lugar, las entradas salen a la venta de forma progresiva, partido a partido, normalmente entre 4 y 6 semanas antes de la jornada concreta.

La venta sigue una estricta estructura de prioridad, lo que significa que la fecha y la hora exactas en las que puedes comprarlas por primera vez dependen por completo de tu estatus con el club:

Fase 1: socios del club (la primera ventana) : Los socios oficiales del club siempre tienen el acceso más temprano durante una ventana exclusiva de preventa. La venta para socios suele comenzar a las 10:00 CET en un día laborable designado anunciado por el club.

Fase 2: venta general al público : Si queda alguna entrada después de que se cierre la ventana de preventa para socios, se pone a disposición del público general. Los partidos de alta demanda, como los encuentros contra Gladbach o Bayern Munich, se agotan con frecuencia por completo durante la fase de socios, por lo que no hay venta general al público.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Hamburger SV en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Hamburger SV?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Hamburger SV (HSV) en el Volksparkstadion suelen oscilar entre 14 € y 76 € para las entradas estándar de día de partido, dependiendo por completo de la zona del asiento y del nivel del rival.

Dado que el fútbol alemán prioriza enormemente las experiencias asequibles para los aficionados, las entradas siguen siendo baratas en comparación con los estándares europeos más amplios si se compran directamente a través de la tienda oficial de entradas del HSV.

El Volksparkstadion está estructurado en distintas categorías de precio, escalonadas según la vista del terreno de juego y la comodidad:

Nordtribüne (de pie) : La icónica grada Norte, donde se reúnen los aficionados locales más apasionados. (Rango de precios: 14 €-19 €)

Categoría 2 (detrás de las porterías) : Zonas de asiento situadas en los niveles superior o inferior detrás de cualquiera de las dos porterías (gradas Norte y Sur). (Rango de precios: 25 €-45 €)

Categoría 1 (laterales / niveles) : Gradas laterales (Este y Oeste) que ofrecen una vista estándar del partido desde la banda. (Rango de precios: 40 €-65 €)

Cat 1 Premium (lateral central) : Filas centrales del nivel inferior alineadas con la línea del centro del campo para una vista óptima. (Rango de precios: 60 €-76 €)

VIP / Hospitality : Asientos business prémium o palcos ejecutivos, con comida, bebida y acceso a sala incluidos. (Rango de precios: 250 €-500 €+ por partido)

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o los sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Volksparkstadion

El Volksparkstadion de Hamburgo, Alemania, es una de las catedrales del fútbol más históricas y con más ambiente de Europa. Además de ser el emblemático hogar del equipo de la Bundesliga Hamburger SV (HSV), también ha albergado grandes partidos internacionales en múltiples Copas del Mundo y Eurocopas.

El lugar albergó originalmente el Bahrenfelder Stadion, más tarde llamado Altonaer Stadion, inaugurado en 1925. Gravemente dañado durante la II Guerra Mundial, la ciudad reconstruyó el estadio, que reabrió en 1953 como Volksparkstadion («Estadio del Parque del Pueblo»). El HSV se trasladó oficialmente allí una década después, en 1963.

A finales de la década de 1990, el antiguo estadio multiusos estaba muy desfasado. Se construyó una arena completamente nueva y específica para el fútbol exactamente en el mismo emplazamiento, pero el terreno de juego se giró 90 grados para optimizar los ángulos de visión y la protección frente al viento.

Momentos memorables en el Volksparkstadion

Copa Mundial de la FIFA 1974 : Albergó el famoso «derbi alemán» con carga política, en el que Alemania Oriental sorprendió a la anfitriona y posterior campeona del torneo, Alemania Occidental, por 1-0.

Copa Mundial de la FIFA 2006 : Albergó cinco partidos, incluido un choque de alta tensión de la fase de grupos entre Argentina y Costa de Marfil (2-1) y el triunfo de Italia por 3-0 sobre Ucrania en cuartos de final.

Final de la UEFA Europa League 2010 : La primera final tras el cambio de nombre del torneo desde la Copa de la UEFA. Atletico Madrid derrotó 2-1 a Fulham en la prórroga.

Eurocopa 2024 de la UEFA : Albergó cinco partidos del torneo, incluido un dramático cruce de cuartos de final en el que Francia eliminó a Portugal en los penaltis.

La leyenda del reloj: Durante décadas, el estadio contó con un famoso reloj digital en la esquina noroeste. Medía cada segundo que el HSV pasó en la máxima categoría como el único club «dinosaurio» que nunca había descendido desde la creación de la Bundesliga en 1963. Cuando el HSV descendió por fin en 2018, el reloj se detuvo en 54 años, 261 días, 00 horas, 21 minutos y 13 segundos, antes de ser finalmente desmontado.

Récords y estadísticas del Hamburger SV

El Hamburger SV (HSV) es uno de los clubes de fútbol más antiguos, históricos y exitosos de Alemania. Famosamente apodado Die Rothosen (los pantalones cortos rojos) y Der Dinosaurier (el dinosaurio), el club disfrutó de su época dorada a finales de la década de 1970 y en la de 1980.

Tras un descenso histórico en 2018, el HSV pasó varias temporadas en la segunda categoría antes de regresar con éxito a la Bundesliga para la campaña 2025/2026.

Palmarés del club y títulos destacados

Campeón de Alemania / Bundesliga : 6 títulos (1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983)

DFB-Pokal : 3 títulos (1963, 1976, 1987)

Copa de Europa / UEFA Champions League : 1 título (1983)

Recopa de la UEFA : 1 título (1977)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Manfred Kaltz (741), Uwe Seeler (581)

Más goles: Uwe Seeler (490), Herbert Wojtkowiak (154)

El campeonato fantasma

El HSV disputó la infame final del Campeonato de Alemania de 1922 ante el 1. FC Nürnberg. El partido fue suspendido por falta de luz después de 3 horas de juego. El desempate también terminó prematuramente porque el Nürnberg se quedó con solo 7 jugadores debido a lesiones y tarjetas rojas. El HSV recibió el trofeo, pero renunció oficialmente al título de campeón por deportividad.

La conexión con el Balón de Oro

La leyenda inglesa Kevin Keegan jugó en el Hamburg entre 1977 y 1980. Con la camiseta del HSV, ganó el Balón de Oro de forma consecutiva en 1978 y 1979.

La paradoja de los colores oficiales del club

El escudo del club es un característico rombo azul, negro y blanco, que refleja sus fusiones históricas. Sin embargo, el equipo viste tradicionalmente camiseta blanca y pantalón corto rojo brillante, de ahí que se le llame «los pantalones cortos rojos» (Die Rothosen).



