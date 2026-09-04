Galatasaray conquistó la corona de la Süper Lig por cuarta temporada consecutiva el curso pasado, una hazaña que también logró entre 1997 y 2000. Ahora, el equipo de Okan Buruk busca asegurarse un quinto título seguido que sería récord. Ya puedes reservar entradas para verlo jugar hoy.

Además de aspirar a romper su propia racha de títulos esta temporada, Galatasaray podría alcanzar a Fenerbahçe en lo más alto de la clasificación histórica de la liga turca, con 28 títulos en total. Galatasaray también tratará de construir sobre las sólidas bases que asentó en el panorama europeo. La pasada temporada eliminó a la Juventus para alcanzar los octavos de final de la Champions League.

Victor Osimhen sigue siendo la principal amenaza de Galatasaray. Después de perderse la posibilidad de actuar en la Copa Mundial de la FIFA en verano, el delantero estrella nigeriano estará desesperado por volver a la acción. Marcó 41 goles en la Süper Lig durante las dos últimas campañas. Osimhen contará con la ayuda de varios fichajes estelares de verano como Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül y Leroy Sané.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos de Galatasaray, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de Galatasaray

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas mié., 9 de sep. (20:00) UCL: Sporting CP vs Galatasaray Estadio José Alvalade (Lisboa) Entradas dom., 13 de sep. (20:00) Süper Lig: Galatasaray vs Kocaelispor RAMS Park (Estambul)

Entradas sáb., 19 de sep. (20:00) Süper Lig: Trabzonspor vs Galatasaray Complejo Deportivo Şenol Güneş (Trabzon) Entradas vie., 9 de oct. (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Kasımpaşa RAMS Park (Estambul) Entradas mar., 13 de oct. (22:00) UCL: Galatasaray vs Barcelona RAMS Park (Estambul) Entradas sáb., 17 de oct. (18:00) Süper Lig: Gençlerbirliği vs Galatasaray Estadio Eryaman (Ankara) Entradas mié., 21 de oct. (18:45) UCL: LOSC Lille vs Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Por confirmar dom., 25 de oct. (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe RAMS Park (Estambul) Entradas vie., 30 de oct. (18:45) Süper Lig: Konyaspor vs Galatasaray Estadio del Municipio Metropolitano de Konya (Konya) Entradas

Cómo comprar entradas para Galatasaray

Las entradas oficiales de Galatasaray pueden comprarse a través de la plataforma centralizada turca de venta de entradas Passo, y normalmente salen a la venta entre tres y cinco días antes de cada jornada concreta. La venta se abre en ventanas escalonadas de prioridad para socios del club, titulares de tarjetas prémium y, por último, para el público general, aunque los partidos de alta demanda rara vez llegan a la venta general.

Para comprar entradas, los asistentes primero deben registrarse para obtener una tarjeta de identidad de aficionado obligatoria debido a las leyes deportivas turcas. Para registrarte, puedes solicitarla en línea a través de la web Passo Taraftar o de la aplicación móvil. Los visitantes internacionales, sin embargo, necesitarán los datos del pasaporte, un número de teléfono y una foto digital.

Mientras esperas una tarjeta física para obtener acceso digital, puedes usar la función de escaneo de códigos QR de entradas electrónicas de la aplicación móvil de Passo.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de Galatasaray en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de Galatasaray?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos habituales de Galatasaray en la Süper Lig en el RAMS Park suelen oscilar entre 1.500 y 8.000+ liras turcas (30-150+ €), pero pueden dispararse hasta 15.000-30.000+ liras turcas (100-350+ €) para zonas VIP prémium, grandes derbis de Estambul (contra Fenerbahçe o Beşiktaş) y grandes noches de Champions League.

Los precios varían entre distintas categorías en función de la grada y el nivel que selecciones en el RAMS Park:

Gradas Norte y Sur (Kuzey y Güney) : Detrás de las porterías; anillos inferior y superior. Hogar de los aficionados más ruidosos. Las entradas para partidos normales cuestan aprox. entre 700 y 1.200 liras turcas, y suben hasta 3.000 para derbis o partidos europeos.

Esquinas y bandas : Curvas de esquina que conectan los fondos con las líneas de banda. Las entradas para partidos normales cuestan aprox. entre 1.300 y 2.000 liras turcas, y suben hasta 5.500 para derbis o partidos europeos.

Grada Este (Doğu) : Asientos principales de lateral que ofrecen excelentes vistas de primera categoría. Las entradas para partidos normales cuestan aprox. entre 2.500 y 4.500 liras turcas, y suben hasta 10.000 para derbis o partidos europeos.

Grada Oeste / Palcos VIP (Batı) : Tribuna principal con hospitalidad prémium y suites de lujo. Las entradas/paquetes para partidos normales cuestan aprox. entre 7.000 y 12.000 liras turcas, y suben hasta 30.000+ para derbis o partidos europeos.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o sitios de reventa secundaria como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el RAMS Park

El RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel mundial situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es la casa de Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene una capacidad de 53.978 espectadores.

El anterior estadio de Galatasaray, el Ali Sami Yen Stadium, que había estado en uso durante más de 60 años y era conocido por su ambiente increíblemente intenso, aparentemente estaba al borde del colapso y podría haberse producido un gran desastre en un estadio si hubiera seguido en uso.

Partidos memorables disputados en el RAMS Park:

El récord de ruido : En 2011, durante el feroz derbi de Galatasaray contra Fenerbahçe, la apasionada afición del estadio estableció un récord Guinness por el rugido de público más alto en un estadio deportivo, al alcanzar unos increíbles 131,76 decibelios, ¡más fuerte que el despegue de un motor a reacción!

Noches de Champions League : El recinto ha acogido espectaculares noches europeas ante gigantes continentales como Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Estuvieron marcadas por enormes e impresionantes tifos de todo el estadio creados por el principal grupo de aficionados, ultrAslan.

Récord de energía solar: El techo del estadio está cubierto con más de 10.000 paneles solares. Esta instalación generó 4,2 megavatios de electricidad, lo que le valió otro récord Guinness por la producción solar más potente desde el techo de un estadio deportivo.

Récords y estadísticas de Galatasaray

Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), fundado en 1905, es el club más laureado de la historia del fútbol turco y es el único equipo del país que ha ganado grandes trofeos europeos.

Palmarés del club y trofeos destacados

Campeonatos de la liga turca : 27 títulos

Copa de Turquía : 19 títulos

Copa de la UEFA : 1 título

Supercopa de la UEFA : 1 título

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Más goles: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

El triunfo en la Copa de la UEFA de 2000

Galatasaray completó una increíble trayectoria europea invicta al derrotar al Arsenal en los penaltis en la final de Copenhague. Eso lo convirtió en el primer y único equipo turco en conquistar un gran título europeo.

El póker de títulos

Bajo la dirección del legendario técnico Fatih Terim, Galatasaray levantó de forma memorable cuatro trofeos durante la temporada 1999-2000: la Süper Lig turca, la Copa de Turquía, la Copa de la UEFA y, más tarde, la Supercopa de la UEFA.







