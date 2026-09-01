Cómo comprar entradas del Fenerbahçe para 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, noticias de la Süper Lig y más

A pesar de liderar la clasificación de la liga turca en un récord de 28 ocasiones, el Fenerbahçe, con sede en Estambul, ha sufrido últimamente un grave caso de «segunditis», al terminar subcampeón en cada una de las últimas cinco temporadas, y ha perdido ante el Galatasaray en cuatro campañas consecutivas de la Süper Lig.

¿Podrá por fin romper el dominio de su rival ciudadano? Puedes formar parte de la apasionada hinchada del Fenerbahçe reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Como uno de los clubes polideportivos más exitosos, ricos y con mayor apoyo de Turquía, el Fenerbahçe cuenta con una enorme base global de aficionados, con entre 25 y 35 millones de seguidores en todo el mundo. Una de las principales razones por las que a los aficionados al fútbol les encanta ver en acción al gigante de Estambul es que los partidos en el estadio Şükrü Saracoğlu ofrecen ambientes electrizantes y de alto voltaje en los días de partido.

Con toda una serie de nuevas llegadas de relumbrón, como Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake y Romelu Lukaku, promete ser una temporada para el recuerdo para el Fenerbahçe. Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir asientos, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Fenerbahçe

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas sáb., 5 de sep. (20:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Beşiktaş Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas jue., 10 de sep. (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Roma Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas lun., 14 de sep. (20:00) Süper Lig: Gaziantep vs Fenerbahçe Estadio Gaziantep (Gaziantep) Entradas dom., 20 de sep. (17:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Eyüpspor Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas dom., 11 de oct. (18:00) Süper Lig: Rizespor vs Fenerbahçe Çaykur Didi Stadium (Rize) Entradas mié., 14 de oct. (20:00) UCL: Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Entradas dom., 18 de oct. (18:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Alanyaspor Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas mar., 20 de oct. (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Slavia Prague Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas dom., 25 de oct. (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas del Fenerbahçe

Puedes comprar entradas oficiales del Fenerbahçe a través de Passo o en la taquilla del estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul. Para registrarte en Passo (o en la aplicación móvil de Passo), que es el sistema oficial de venta de entradas del fútbol turco. Necesitarás los datos de tu DNI o pasaporte.

Las entradas oficiales suelen salir a la venta entre 3 y 5 días antes del partido, aunque los encuentros de alta demanda pueden seguir ventanas de venta diferentes o requerir prioridad para socios del club, por lo que es esencial consultar los anuncios con antelación.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Fenerbahçe en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales vendedores para quienes buscan asegurar su asiento por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Fenerbahçe?

Las entradas oficiales para los partidos del Fenerbahçe en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul suelen oscilar entre 30 y 100 € (aprox. entre 1.200 y 3.800+ TL) para los partidos estándar de la Süper Lig, dependiendo en gran medida del rival y de la zona del asiento.

El estadio del Fenerbahçe está dividido en varios bloques y categorías principales de asientos:

Detrás de las porterías / Kale Arkası (fondos norte / Migros y Spor Toto/sur): Son las secciones más apasionadas y ruidosas de la afición, incluidas las ultras principales. Las entradas oscilan entre 30 y 50 $ para los partidos habituales de liga.

Anillos superiores / Üst Tribün (Maraton Üst y Fenerium Üst): Asientos elevados a lo largo de los laterales del campo, que ofrecen una gran perspectiva de visión. Las entradas oscilan entre 40 y 65 €.

Anillos inferiores / Alt Tribün (Maraton Alt y Fenerium Alt): Asientos premium a pie de campo junto a las bandas, que permiten una gran cercanía con los jugadores y los banquillos. Las entradas oscilan entre 70 y 100 € o más para los partidos estándar.

Paquetes VIP y hospitality: Incluyen acceso a salas de lujo, catering y asientos céntricos de primer nivel. Los precios oscilan entre 150 y 300 € o más.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundaria como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Şükrü Saracoğlu

El estadio Şükrü Saracoğlu, conocido actualmente por motivos de patrocinio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, es uno de los recintos futbolísticos más legendarios, intimidantes e históricamente significativos de Europa. Su apasionada afición suele venerarlo como «El Templo».

Situado en el vibrante distrito de Kadıköy, en la parte asiática de Estambul, este estadio con todas las localidades de asiento y con capacidad para entre 47.430 y 50.530 espectadores sirve ha sido el campo del gigante polideportivo turco Fenerbahçe desde su apertura en 1908.

Entre los partidos memorables disputados en el estadio Şükrü Saracoğlu figuran los siguientes:

Final de la Copa de la UEFA (2009) : El estadio albergó la última final de la Copa de la UEFA, en la que el Shakhtar Donetsk derrotó 2-1 al Werder Bremen. Luiz Adriano abrió el marcador para el Shakhtar, Naldo empató para el Bremen y Jadson marcó el histórico gol de la victoria en la prórroga en el minuto 97.

El legendario derbi del 6-0 (2002) : En el capítulo más famoso del feroz Derbi Intercontinental, el Fenerbahçe dominó por completo a su archirrival Galatasaray. A pesar de quedarse con 10 hombres, el Fenerbahçe marcó seis goles sin respuesta, culminando con el tanto final de Ümit Özat. El 6-0 sigue siendo una pieza central del folclore del club.

El hat-trick de Şanlı contra el Manchester United (2004) : En un brillante partido de la fase de grupos de la Champions League, el héroe de culto Tuncay Şanlı firmó un impresionante hat-trick, incluida una espectacular chilena, para tumbar al Manchester United de Alex Ferguson.

The Priest's Meadow: Antes de que existiera cualquier estructura de hormigón, el terreno en el que hoy se alza el estadio Şükrü Saracoğlu era conocido como Papazın Çayırı (The Priest's Meadow). Sirvió como el primer campo de fútbol oficial del país, donde se disputaron los primeros partidos de la Liga de Fútbol de Estambul.

Récords y estadísticas del Fenerbahçe

El Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), fundado en 1907, es uno de los clubes polideportivos más antiguos, exitosos y apasionadamente apoyados de Turquía. El equipo de fútbol cuenta con una rica historia llena de récords legendarios y un enorme palmarés.

Palmarés del club y títulos destacados

Campeonatos de la liga turca : 28 títulos

Copa de Turquía : 7 títulos

Récords individuales de jugadores

Más partidos (oficiales): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Más goles: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

La racha invicta definitiva

Asombrosamente, el Fenerbahçe ganó las temporadas 1912-13 y 1922-23 de la Liga de Fútbol de Estambul sin encajar ni un solo gol. Más recientemente, el club estableció un nuevo hito doméstico moderno al completar una racha de 32 partidos de liga sin perder durante 2023 y 2024.

¿Qué hay en un nombre?

«Fenerbahçe» se traduce literalmente como «jardín del faro» en turco. Recibe su nombre del histórico faro situado en el cabo de Fenerbahçe, en Estambul. Los colores originales del club eran el amarillo y el blanco, en consonancia con los narcisos que florecían alrededor del faro, antes de pasar al amarillo y azul marino en 1910.

La noche europea contra el Bordeaux

El Fenerbahçe sorprendió célebremente al campeón francés Bordeaux al eliminarlo en la primera ronda de la Copa de Europa en 1985. En aquel momento, aquello fue una enorme sorpresa que cambió la percepción del fútbol turco en toda Europa.



